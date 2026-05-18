Семьи с двумя и более детьми смогут получить ежегодную выплату из уплаченного НДФЛ.

С 1 июня 2026 года Отделение Социального фонда России по Тульской области начинает прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Мера поддержки адресована работающим родителям, воспитывающим двух и более детей, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума (в 2026 году — 26 599,50 рубля на человека).

Как работает выплата?

Семья с невысоким доходом сможет вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. Если стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, то в рамках новой выплаты налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут родителям. Например: с дохода 1 млн рублей было уплачено 130 тыс. рублей налога. При ставке 6% сумма составила бы 60 тыс. рублей. Возврату подлежат 70 тыс. рублей.

Кто имеет право?

Оба работающих родителя (в том числе усыновители, опекуны, попечители), если дети младше 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Важные условия: гражданство РФ, постоянное проживание в стране, отсутствие задолженности по алиментам. При оценке нуждаемости учитываются не только доходы, но и движимое/недвижимое имущество семьи.

Как подать заявление?

Прием продлится с 1 июня по 1 октября 2026 года. Обратиться можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу ОСФР. Большинство данных специалисты запросят самостоятельно по межведомственным каналам. Документы от родителей потребуются только в исключительных случаях.

«Выплата назначается на основе комплексной оценки материального положения. В расчет идут трудовые доходы, пенсии, пособия, алименты, стипендии и даже доходы от предпринимательства», — сообщил управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.