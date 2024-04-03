Машина угодила в яму: кто за это заплатит?

На днях в Туле на пересечении улиц Кирова и Епифанской автомобиль Opel колесом провалился в яму, которая образовалась рядом с люком.



Колодец, как оказалось, принадлежит водоканалу.

Тулячка Алёна Е. повредила колесо в яме в самом центре Тулы. По ее словам, ЧП случилось 22 марта напротив дома № 7 по ул. Советской.

Таких историй множество.

Кто будет компенсировать владельцам транспортных средств нанесенный ущерб в этом случае? Такой вопрос Myslo задал тульскому юристу Андрею Князеву.

Андрей Князев — Если автомобиль попал в яму на дороге, нужно помнить, что это тоже ДТП, оно подлежит фиксации. Если автомобиль поврежден, следует вызвать экипаж ГИБДД. Для дорожных ям и прочих дефектов проезжей части существуют стандарты и сроки устранения (ГОСТ Р 50597-2017). Наличие дефекта проезжей части и причинение в результате этого ущерба имуществу уже достаточно для наступления ответственности собственника дороги.

Затем необходимо определить размер причиненного ущерба имуществу либо размер компенсации морального вреда, если вред причинен здоровью.

Для определения размера компенсации ущерба необходимо обратиться в экспертную организацию. Эксперт на основе средних цен региона составит заключение.

С этим документом и претензией можно обратиться к причинителю вреда и в досудебном порядке урегулировать вопрос. Если удалось прийти к взаимопониманию, то составляется соглашение и на этом ситуация разрешается.

Если же договориться не удалось, то вам прямая дорога в суд.

С компенсацией морального вреда дело обстоит сложнее, так как его оценка носит сугубо индивидуальный характер и зависит от степени полученных травм. Если вы попали на больничный и лишились дохода (выплата по больничному таковой не является), то недополученный заработок также можно потребовать с причинителя вреда.

Алгоритм действий по получению компенсации морального вреда и утраченного заработка такой же, как и при причинении ущерба. То есть сначала можете попробовать досудебно решить вопрос, если не удалось найти понимание — в суд.