«Мона Лиза» и «Неизвестная»: инженер из Тулы в 50 лет начал писать копии известных картин

Фото Дмитрия Дзюбина.

Прикоснуться к произведениям великих мастеров — огромное удовольствие. В этом убедился туляк Геннадий Николаевич Тимофеев. Myslo напросился в гости к талантливому туляку.

В квартире Геннадия Тимофеева все стены в комнате, кухне и коридоре увешаны картинами. Здесь и «Мона Лиза», «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, и «Неизвестная» Ивана Крамского, и «Портрет Лопухиной» Владимира Боровиковского, и «Вирсавия» Карла Брюллова… За десять лет творчества Геннадий Николаевич создал около трехсот реплик, а также написал и авторские картины.

— Мне 62 года. По профессии я ведущий инженер, последние 20 лет работаю в ГК «Штиль», — рассказывает Геннадий Тимофеев. — Но меня всегда тянуло к творчеству. Занимался резьбой по дереву, а в 50 лет увлекся живописью. Никакой школы у меня нет, всё познаю самостоятельно. Своим первым и любимым учителем я считаю Рубенса.



Картина-обманка «Побег от критики». Художник Пере Боррель дель Касо.

Геннадий Николаевич признается, что учиться ему просто некогда и он постигает премудрости живописи, повторяя работы великих художников. Так делали и сами мастера: Рафаэль писал картины Леонардо и Микеланджело, Рубенс создал копию «Погребения Христа» Караваджо, Дега учился по работам Веласкеса, Рембрандта, Тициана.

По закону копия должна отличаться от оригинала размером: быть больше или меньше, и художника не должно быть в живых более 70 лет — тогда любое живописное произведение переходит в общественное достояние. Копировать картины может любой человек, не нарушая закон.



Художник Гаэтано Беллей прославился изображением старичков и старушек.

— Я себя художником не считаю, — улыбается Геннадий Тимофеев. — Я копиист. Таких, как я, не очень уважают в профессиональной среде, но главное, что и мне, и людям это доставляет удовольствие, дарит радость. Иногда для своих друзей открываю художников, о которых они даже не слышали. Им интересно!



Среди работ Геннадия Тимофеева есть и авторские. Их немного, но они — с узнаваемым почерком.



Авторская работа. Старшая дочь Людмила.

— Есть несколько портретов моих дочек — старшей Людмилы и младшей Валентины. Написал третий пруд в Центральном парке, сенокос.

Некоторые вещи я корректирую многократно, благо масляные краски позволяют это делать: масло можно накладывать на картину слоями, как пирог. С годами что-то меняется в тебе, и ты уже смотришь на свою работу иначе.

Джоконду, например, я переписывал раз пять, пока не остался доволен. Очень нравятся работы жанровой живописи. Крамской, Брюллов, Репин… Этих реплик я не стыжусь.

В некоторых картинах я допускаю вольности, небольшое хулиганство (смеется). Это же свободные копии. Например, где-то на картине могу изобразить свои инициалы GNT. Иногда оттенок краски могу изменить, сделать картину ярче, светлее.

Вот на очень известной картине Владимира Маковского «В трактире» я изобразил, что посетитель заведения читает газету «Слобода». Мне захотелось увековечить нашу любимую, самую популярную в регионе

газету на картине!

Кстати, эту картину Геннадий Николаевич подарил автору статьи, и теперь она украшает нашу редакцию.

Свои картины Геннадий Тимофеев пишет маслом, кисточки — синтетические. Холст может быть на картоне или на подрамнике.





«Сватовство майора». Художник Павел Федотов.

В 2021 году в Новомосковском историко-художественном музее прошла персональная выставка картин Геннадия Тимофеева «Прошлое и настоящее в живописи».

— Очень многое раздал друзьям, на работе висят мои картины. Мне мое хобби приносит удовлетворение, но только когда картина получается. Это происходит не всегда. Иногда и ругаюсь на себя (смеется). Самое главное — не останавливаться! Многие начинают заниматься творчеством, но по какой-то причине быстро бросают. Не надо! На хобби надо находить и силы, и время.