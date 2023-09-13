От квартиры до смартфона: как признать сделку недействительной

Разбираемся, что делать, если ваша бабушка отписала квартиру соседке, а ребёнок потратил семейные сбережения на смартфон последней модели.

Не все сделки одинаково полезны, и не все они удачно заканчиваются. Например, человек купил квартиру, а потом выяснилось, что несколько лет назад из-за коммунальной аварии там «поселилась» плесень. В результате у покупателя диагностировали бронхиальную астму, и он больше не смог проживать в своей квартире.

Другой пример: подросток нашёл родительскую «заначку» и потратил сразу несколько сотен тысяч рублей — купил смартфон, планшет и электросамокат. Обе эти сделки при соблюдении ряда условий могут быть признаны недействительными. Подробнее об этом расскажет специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.

Процедура признания сделок недействительными регулируется рядом статей первой части Гражданского Кодекса РФ, а также Постановлением пленума Верховного суда № 25 от 23 июня 2015 года.

В зависимости от конкретных обстоятельств можно выделить два вида сделок: оспоримые и ничтожные. Оспоримыми сделки признаются в суде: если сторона, права которой были нарушены, не подаст иск в суд, сделка будет считаться совершённой. Ничтожные сделки по умолчанию нарушают закон — они считаются недействительными с момента их совершения и не влекут за собой никаких юридических последствий.

Оспоримыми (ст. 173.1 — 179 ГК РФ) признаются сделки, которые были заключены при наличии следующих обстоятельств:

если продавец или покупатель был введён в заблуждение,

если сделка была совершена с применением насилия или под угрозой его применения,

если стороной сделки является подросток в возрасте от 14 до 18 лет,

если продавец или покупатель ограниченно дееспособен,

если продавец или покупатель не осознавал характер своих действий или не руководил ими,

если для одной из сторон сделка является невыгодной (или кабальной),

если нет согласия третьей стороны и/или государственного органа в случаях, когда наличие такого согласия обязательно.

Ничтожными (ст. 163, 169, 170-172 ГК РФ) признаются сделки, имеющие следующие признаки:

сделка была заключена не по-настоящему (например, с целью обмана кого-либо),

одна сделка прикрывала другую сделку (например, для легализации денежных средств),

сделка противоречит законодательству (при реализации чего-то заведомо незаконного),

сделка нотариально не заверена в случаях, когда такое заверение обязательно,

один из участников сделки является недееспособным или несовершеннолетним моложе 14 лет.

Прежде чем обращаться в суд, нужно соблюсти претензионный порядок — описать ситуацию другой стороне и потребовать реституции — так называется процесс, когда каждая сторона возвращает другой то, что получила в результате сделки. Если второй участник откажется от досудебного урегулирования — нужно будет обращаться в суд, который признает сделку недействительной.

Если сделку заключили физические лица, исковое заявление подаётся в районный суд по месту жительства ответчика. Если сделка была заключена между юридическими лицами, оспаривать её будет арбитражный суд по месту регистрации ответчика.

Подать иск о признании оспоримой сделки недействительной может одна из её сторон либо законный представитель стороны, например родители 16-летнего подростка, спустившего все деньги на гаджеты. В случае с ничтожными сделками может возникнуть необходимость применения последствий недействительности — например, если продавец отказывает забрать купленные 12-летним мальчиком гаджеты и вернуть деньги. В таком случае тоже понадобится судебное разбирательство. Его инициаторами тоже могут выступать законные представители лица, совершившего сделку, — в данном случае, родители ребёнка.

Как обратиться в суд

Исковое заявление можно составить самостоятельно. В нём нужно указать название суда, в который подаётся иск, сведения об ответчике — второй стороне сделки, а также подробно изложить все обстоятельства и исковые требования. Правильно квалифицировать произошедшее помогут нормы ГК РФ, которые были указаны выше.

Но если вы не ориентируетесь в юридических терминах — достаточно попросить суд признать сделку недействительной и объяснить, почему вы считаете её таковой. Приложите к иску документы: договор купли-продажи, кассовый или товарный чек, доказательства (например, копию свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего покупателя), а также квитанцию об оплате госпошлины (рассчитывается на калькуляторе, который можно найти на сайте суда).

Учтите, что срок исковой давности для оспоримых сделок составляет один год, для ничтожных — три года. Он отсчитывается с момента, когда сторона или законный представитель стороны узнали о совершении сделки или о признаках её недействительности.