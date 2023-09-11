Где в Туле попить кофе после 22:00?

Текст и фото: Дарья Лашкевич.

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Едва ли вы согласитесь с мнением, что холодная осенняя ночь располагает к прогулкам. Лето — другое дело: тепло, темнеет много позже, сезон отпусков, кафе и открытых веранд. Но что делать тем, кому дорога романтика вечерних улиц? Или тем, кто свободен от суеты будней только после рабочего дня? А «совам», которые только просыпаются в полдень? Наверняка в Туле есть заведения с менее привычным графиком работы. Не бар, не кальянная, не караоке — просто кафе, где можно выпить чашечку кофе за приятной беседой.

Итак, сегодня Myslo расскажет о пяти местах, которые работают после 22:00:

Режим работы: вс.-чт. — 12:00-00:00; пт.-сб. — 12:00-02:00.

«Дружба» находится на одной из главных туристических артерий Тулы — Казанской набережной. Где, если не здесь, можно найти развлечение на любой вкус? Отдых на свежем воздухе возле Упы, различные музеи, тематические мероприятия и, конечно же, вкусная еда. Уставшие от ходьбы и впечатлений заходим взбодриться порцией кофе.

Несмотря на скорое закрытие заведения, гости уходить не торопятся. Их на удивление много (для прохладного будничного вечера) — парочка столиков в зале и четыре на веранде. Мы располагаемся внутри, где теплее. Приглушенный свет, большие мягкие диваны, оформление зала в стиле эклектика создают впечатление по-домашнему комфортного, но современного и стильного пространства.

Кажется, своим присутствием мы немного озадачили официантов: на их лицах читается: «Мы уже закрываемся!» Когда они все-таки поняли, что мы не ошиблись и действительно хотим сделать заказ, выдают меню. В ассортименте — проверенная классика: пицца, паста, бургеры; есть закуски к пиву, блюда на гриле, десерты. Словом, ткните в позицию наугад — не ошибетесь. Но сегодня мы исключительно по капучино.

Объем: 200 мл.

Цена: 150 руб.

Время подачи: 6 минут.

Пенки оказалось совсем немного — 1/5 от общего объема вместо стандартной 1/3. Напиток украшает предельно простенький рисунок — он называется латте-арт. Соотношение молока и эспрессо отличное, хотя сам кофе горьковато-горелый. Резонно заметить, что это его обязательное качество — горчинка сохраняет баланс вкуса. Или, возможно, это специфика обжарки кофейных зерен, их сорта. О природе жженого привкуса можно поспорить.

Впрочем, если добавить немного сахара и поумерить свои амбиции бариста, этот капучино становится обычным хорошим капучино.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Режим работы: бар — круглосуточно, кухня — пн.-пт. — 10:00-21:30, сб.-вс. — 10:00-23:30.

У «подножия» многоэтажки пристроился трактир с большой зеленой верандой. Деревянные беседки, украшенные цветами, надежно защищены от серой улицы живой изгородью, и только пергола-арка, поблескивающая фонариками-светлячками, приглашает в гости. Складывается ощущение, что «Первакъ» перенесли из другого времени и места в городскую повседневность.

Проходим мимо статных туй, выстроившихся в коридор, и спускаемся по ступенькам вниз. Тусклый свет, массивная деревянная мебель, состаренные картинки в рамках — ну натурально таверна из фэнтези! За стойкой скучающе сидит бармен — мы первые посетители за несколько часов. Остальные в столь позднее время заинтересованы богатым ассортиментом спиртного, коего тут в достатке.

Объем: 160 мл.

Цена: 150 руб.

Время подачи: 2 минуты.

Что же до капучино, то ничего выдающегося — молочно-кофейный напиток из аппарата. Ни о какой пенке, изыске вкуса говорить не приходится. Но если надо быстро, сладко и горячо — вам сюда.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Режим работы: круглосуточно.

После реставрации здание автовокзала и прилегающей к нему чайханы стало выглядеть куда симпатичнее.

Не поскупились и на ремонт внутри: очаровательно-нелепое сочетание люстр «под хрусталь», восточных узоров и карты мира во всю стену задают настроение. Спящая за большим грязным столом женщина довершает картину. Есть и бодрствующие гости, аппетитно ужинающие местной выпечкой.

Объем: не указан, предположительно 200 мл.

Цена: 100 руб.

Время подачи: 4 минуты.

Оригинальная подача, ничего не скажешь. Очередной аппаратный кофе, правда, пенка тут попышнее, чем в «Перваке». В ней-то и затерялась соринка неясного происхождения, которую мы благополучно вынули ложкой, заботливо помещенной сразу в кружку.

Беспорядок на столах и в менажницах, посредственный кофе и немного недружелюбный персонал — ставим чайхане «Баракат» двойку.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Режим работы: пн.-вс. — 11:00-00:00.

Ресторан Public позиционирует себя как современное место с изысканным вкусом для деловых и личных встреч, бизнес-конференций и семейного отдыха.

Так оно и есть: в одной части зала отдыхает шумная компания «белых воротничков», а в другой — две семейные пары. Все это в красивых многоплановых декорациях зала.

Единственное, что никак не соответствует имиджу заведения, — «золотые хиты» русской эстрады из нулевых, будто оказался на танцполе «Премьера» (олды на месте?). Картинка никак не бьется со звуком — получается жирный диссонанс (возможно, именно сегодня музыку заказывал корпоратив?).

Объем: не указан, предположительно 200 мл.

Цена: 220 руб.

Время подачи: 5 минут.

Рисунком, к сожалению, нас не порадуют: пенки мало, и она слишком пористая для латте-арта. Пропорции кофе и молока отличные. Единственный минус — знакомая нам из «Дружбы» жженая горечь.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Режим работы: круглосуточно.

Сложно сказать об этом ресторане что-то, чего мы еще не говорили и чего вы еще не знаете. «МаМа Миа» на ул. Демонстрации пользуется особой популярностью у туляков благодаря высокому качеству блюд и готовностью встретить вас все 24 часа в сутки.

Как того и следовало ожидать, почти половина столиков занята — теперь, когда ремонт закончился, посадочных мест стало еще больше!

Едва находим страничку с кофе в меню — настолько оно большое. Официант уточняет объем порции — приятно удивлены такой опции.

Объем: 200 мл.

Цена: 195 руб.

Время подачи: 4 минуты.

Вот это латте-арт! Чайная пара напоминает морскую раковину — посуда тут, как всегда, высший класс. Как и сам капучино. Придраться не к чему, разве что эспрессо хотелось бы побольше. Глянцевая эластичная пенка, сладость молока и кофейный вкус без неприятной горечи, оптимальная температура делают этот капучино нашим фаворитом.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самая маленькая порция — «Первакъ» (160 мл против стандартных 200 мл).

Самый дорогой — Public (220 руб.).

Самый дешевый — «Баракат» (100 руб.).

Самое маленькое время ожидания — «Первакъ» (2 минуты).

Самый вкусный, по мнению редакции, — «МаМа Миа».