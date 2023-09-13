Академия Михайлова - искусство побеждать!

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С началом осени в России стартовал хоккейный сезон. Раньше это событие обходило Тулу стороной, но теперь в нашем городе хоккеем интересуются многие.

Все благодаря командам системы «Академия Михайлова», которые представляют наш регион во Всероссийской и Молодежной хоккейных лигах.

Летом в Туле уже по традиции прошел Кубок губернатора, который собрал сильнейшие молодежные команды страны. В оружейную столицу приезжали Александр Овечкин, Илья Ковальчук и легенды отечественного хоккея — Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Делали они это не впервые, поэтому их комментарии о том, что хоккей стремительно развивается, не стоит считать дежурными фразами. Лучший показатель такого развития и интереса — полные трибуны, а они заполняются в Ледовом дворце постоянно.

Как известно, результата нельзя добиться с наскока. В Туле это прекрасно понимают, поэтому особо не торопятся, однако в кулуарах сейчас ведутся разговоры о том, что в этом сезоне команды из Тульской области будут, выражаясь хоккейным языком, звенеть. Это значит только одно: стоит ждать хороших результатов. Причин этому несколько, главная из них в том, что работа Академии Михайлова постепенно начинает приносить плоды: ее воспитанники уже есть в рядах главных команд. Добавим к этому приезд в город опытных игроков и тренеров, которые умеют добиваться побед, — и получим хорошую стартовую площадку для новых успехов, которые увидим уже весной.

О стартовых результатах скажем позже, а пока отметим, что сейчас хоккей в Туле — это не просто три периода по двадцать минут, а полноценный продукт, который включает в себя развлекательную программу до, во время и после матча. Причем всё это — вне зависимости от лиги, в которой выступает команда. Каждый матч — отдельный праздник для представителей всех поколений. Лучшего семейного отдыха, особенно в холодный период, придумать сложно. Горожане это уже поняли, поэтому с удовольствием идут на матчи, где можно выплеснуть эмоции, послушать музыку, порадоваться победам вместе с детьми.

Проще говоря, сейчас хоккей в Туле — тренд, который не собирается уступать свои позиции, а скорее наоборот.

Говоря о спортивных результатах начала сезона, стоит отметить блестящий старт «Академии Михайлова» — команды Молодежной хоккейной лиги, которая добилась четырех выездных побед подряд, в Москве поочередно обыграв «Спартак» и «Красную Армию», команду из системы ЦСКА. Матчи в МХЛ спаренные, играют по две встречи подряд. Все победы были не вымучены, а добыты в прекрасном стиле. Сам рисунок игр, конечно, отличался, но уже по итогам четырех встреч можно заявить: у команды Юрия Наваренко есть свой стиль и характер, за счет которого молодые игроки прогрессируют.

Свой первый домашний матч сезона «Михайловцы» проведут 16 сентября против «СКА-Карелии». Эта встреча, кстати, будет единственной домашней в первом месяце осени, так что не пропустите.

Главная команда системы — АКМ — тоже стартовала очень неплохо, хотя других результатов, кроме побед, от дружины Сергея Решетникова и не ждут. По меркам Всероссийской хоккейной лиги состав подобран только с ориентиром на высокие места, а учитывая прошлогоднее выступление в плей-офф, когда АКМ играл так, что по коже шли мурашки, в свой успех верят и сами хоккеисты. Здесь стоит сказать, что сейчас ВХЛ — лига абсолютно непредсказуемая и равная, поэтому интриги на матчах хоть отбавляй.

Если вы хотите по-настоящему проникнуться духом игры, приходите на матчи стартовой домашней серии, которая начнется 18 сентября, а закончится 24-го. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru.

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