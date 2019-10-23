Выбираем лучшую площадку для пейнтбола в Туле

Объявляем старт нового голосования за тульские места, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие площадки для пейнтбола в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой пентбольный клуб вы ходили играть, и где больше понравилось? Где сервис приятнее и цены ниже? Какая площадка удобнее расположена? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые

пейнтбольные площадки,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара пейнтбольных площадок, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.