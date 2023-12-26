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В Туле прошел Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»

В Туле прошел Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»

Событие объединило больше тысячи ребят из разных регионов.

Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье» – это всегда ярко и вдохновляюще. В этом году он прошел 23 и 24 декабря в стенах атриума Тульского кремля. Организаторы фестиваля – типография «ШАР». Генеральным партнером события во второй раз стала компания ЕВРАЗ.

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Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области:

– Фестиваль стал хорошей предновогодней традицией и большим семейным праздником, который объединяет все больше субъектов страны, в том числе и новые регионы России. Радует, что принимать участие в фестивале могут дети, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки. Это событие позволяет собраться всей семьей и, значит, стать ближе.

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Уникальное событие названо в честь игрушек шар-папье – фигурок-заготовок из прессованной бумаги, которые дети могут расписывать и декорировать.

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Это занятие всегда так увлекает юных любителей творчества, что каждая серая заготовка в их руках превращается в шедевр. Шары, ангелочки, сердечки, маски и другие фигуры становятся уникальными украшениями.

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Ребята к фестивалю готовились заранее. Они получали заготовки, расписывали их, и затем отправляли в Тулу на конкурс. Лучшие работы были представлены на выставке в пяти номинациях: «Маска», «Елочная игрушка», «Фантазия», «В мире животных» и игрушка в стиле генерального партнера.

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Последняя стала настоящим открытием фестиваля. Дети очень необычно изобразили металлургов. Получилось здорово!

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Игорь Золотов, организатор фестиваля «Шар-папье»: 

– С каждым годом фестиваль наполняется новыми красками. Творчество здесь объединяет целые семьи, и это полезно для всех нас. Я всегда получаю огромный заряд оптимизма и новых надежд, когда общаюсь с детьми и смотрю их работы. Там шедевры!

Отдельное спасибо хочу сказать нашим спонсорам и генеральному партнеру – компании ЕВРАЗ. Мы сделали номинацию, связанную с заводом, и были приятно удивлены, какими дети видят металлургов. Некоторые работы меня поразили. Я смотрел и думал, сколько фантазии и времени вложили дети. Молодцы!

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Дети от события были в восторге: атриум наполнилась смехом и улыбками. Для гостей приготовили концерт тульские творческие коллективы, а для юных любителей рисования провели мастер-класс по росписи игрушек.

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Майя и Полина Готлиб:

– Мы на фестивале второй раз, и в прошлом году дочь осталась в восторге. В этом она уже интересовалась: будет ли «Шар-папье» снова. Нам здесь нравится всё: мастер-классы, выступления. Дочь – человек творческий, рисует, лепит, работает со смолой, так что здесь чувствует себя на своем месте. Проведение такого фестиваля – очень классная идея!

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Наталья и Милана Коноваловы:

– Мы уже были на фестивале в прошлом году и тогда так зарядились атмосферой, что хватило на все новогодние праздники. Дочке очень нравятся выступления ребят и мастер-класс по росписи игрушки. Она любит расписывать картины по номерам, и на следующий год поставила себе задачу – написать картину самой. Спасибо организаторам за праздник! 

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Артем и Вероника Шмаровы:

– На фестивале мы впервые, и уже в восторге. Ребенку вручили подарок, дали позаниматься творчеством. Что еще нужно для создания хорошего настроения? Мы готовились: я рассказывал дочке, что из себя представляют игрушки шар-папье, поэтому она ждала сегодняшнего дня с нетерпением. Все ее ожидания оправдались. Ребенок рад, и это самое главное.

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Еще одним важным событием стала акция «Бусы России». Дети из разных регионов расписали бусины в стиле родного края: изобразили достопримечательности своего города, а затем прислали их в Тулу.

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Все работы собрали в красивую и длинную гирлянду. Общая длина бус составила более 290 метров. Теперь бусы отправятся на выставке «Россия» на ВДНХ, где будут представлены в День Тульской области.

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