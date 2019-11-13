Что будет, если не платить долги за ЖКУ?

Закон здесь говорит однозначно: не довольны – обращайтесь в контролирующие органы и в суд, но сами договор не нарушайте. Согласно ст. 153 ЖК РФ, обязанность своевременно оплачивать ЖКУ одинакова и для арендатора квартиры по социальному найму, и для собственника. Иначе неплательщика ждет судебное разбирательство, а вдобавок ко всему еще и пени за просрочку платежа. Начисляются они, если платеж задержан более чем за месяц. За первые три месяца пени будут ежедневно прибавлять к сумме долга по 1/300 от ключевой ставки ЦБ от суммы долга. На данный момент она составляет 6,5% и до 15 декабря не изменится. После этой даты возможны корректировки. С 91-го дня просрочка начинает расти быстрее – плюс по 1/130 ставки ЦБ.

Кроме этого, спустя три месяца есть риск остаться без света, газа и воды до тех пор, пока долг не будет погашен.

Спустя шесть месяцев тем, кто арендует социальное жилье, грозит за долги съехать в жилье с меньшим количеством удобств.

Если человек не злостный неплательщик, а оказался в должниках из-за трудной жизненной ситуации, то в суде он имеет полное право заявить об этом и доказывать наличие таких обстоятельств. Скорее всего, человеку пойдут навстречу, и закончить судебное разбирательство мировым соглашением и удобным для всех графиком погашения долга

удастся.

Выселение. Это – крайняя мера «наказания». Управляющие компании при своих действиях опираются на ст. 90 ЖК РФ и руководствуются строго нормами действующего законодательства.

Ответственность сожителей должника

Отсутствие внесения платежа за потребленные услуги и сервисы ЖКХ в случае накопления внушительной долговой величины вынуждает управляющие организации и поставщиков коммунальных услуг обратить взыскание и на солидарных ответчиков. К их числу относятся члены семей неплательщиков. Правда, ответственность их может наступить, только если они указаны в договоре социального найма, прописаны в квартире или являются собственниками жилья. Исключение – недееспособные жильцы, пенсионеры и дети. Если долги накопились из-за конфликтов в семье, то есть смысл разделить лицевые счета. Для этого надо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию.

Срок исковой давности

Срок давности по неоплаченным начислениям ЖКХ традиционно составляет три года. Если управляющая компания в течение этого отрезка времени так и не сможет принять меры касательно взыскания долга, подать иск в суд будет невозможно. Если суд уже прошел, а приставы не обнаружили у ответчика ни денег, ни имущества, то есть вероятность вынесения постановления, которым закрывается производство. С момента его вынесения у взыскателя имеется три года, чтобы подать исполнительный лист снова, в противном случае взыскание долга становится невозможным.

Банкротство по долгам ЖКХ

Инициировать банкротство физлица можно, если задолженность за коммунальные услуги достигла 500 000 руб., а просрочка длится не менее трех месяцев. Важно помнить, что банкротство не всегда освобождает от имеющегося долга. Особенно если у банкротящегося лица есть имущество, которое будет реализовано, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Признание человека банкротом не освобождает его от обязанности платить по текущим счетам.

Куда жаловаться на качество услуг?

Если дома холодно, качество воды не идет ни в какое сравнение, в подвал сливаются нечистоты, а УК разводит руками, значит, пора собирать документы, подтверждающие ее плохую работу. Иногда этого бывает достаточно. Но порой, к сожалению, проходится побегать, чтобы добиться правды.

Не звоните со скандалами в УК, а составьте заявление в УК в двух (обязательно!) экземплярах, где подробно опишите суть проблемы или претензии. В зависимости от того, что вам ответят, предпринимайте дальнейшие действия. Если требуется капитальный ремонт каких-то элементов дома, то тут, скорее всего, без сбора дополнительных средств с жителей не обойтись. Если же нужен текущий ремонт, а УК упорно отказывается, то нужно заставить ее сделать это.

Для этого есть надзорные за ней органы: Государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор и прокуратура. Также в двух экземплярах напишите заявление и приложите к нему ответ из УК, в котором она отказывается выполнять свои обязанности. У каждого ведомства на ответ есть 30 дней. Но не стоит выжидать, а лучше обращаться сразу во все инстанции. В этом случае будет действеннее написать одновременно и везде.

Безусловно, обращения должны быть обоснованы для того, чтобы они были рассмотрены по существу. Вам нужно будет потратить время на обдумывание этих оснований и воплощение их в сухой лаконичный безэмоциональный текст. Но это действительно самый эффективный путь по решению проблем с содержанием вашего жилища в относительном порядке.

запишите телефон Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Адрес: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114.

300028, Тула, ул. Мира, 25 (отдел защиты прав потребителей).

Телефон +7 (4872) 31-28-79.

Факс +7 (4872) 37-32-85.

Горячая линия +7 (4872) 55-55-50 (с 10.00 до 16.00).

Прокуратура Тульской области

Адрес: 300041, Тула, пр. Ленина, 55.

Дежурный прокурор: +7 (4872) 36-43-07.

ГЖИ Тульской области

Тула, пр. Ленина, 2.

Телефон +7 4872 24-51-62.