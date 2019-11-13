Нетревожный подход: 10 лучших книг для беременных

Дни будущих мам наполнены ожиданием и волнением, ведь за какие-то девять месяцев нужно столько всего успеть сделать. И сотни вопросов не дают покоя. Купить коляску или слинг? Пройти курсы «супер-родителей» или довериться опыту родных? Когда вводить прикорм? Голова кругом, верно? Разберемся!

Myslo и «Читай-город» выбрали 10 книг, в которых ведущие врачи, психологи и опытные мамы расскажут о практическом опыте беременности, родов и последующей жизни вместе с малышом.

Ольга Белоконь «Я беременна, что делать?», 16+

Ольга Белоконь – практикующий врач акушер-гинеколог, влюбленный в свою профессию и четко придерживающийся принципов доказательной медицины. Всего за 2 года Ольге удалось собрать огромную аудиторию читателей-женщин, которые живя в условиях постсоветской медицины, теряются во врачебных мнениях, находятся в замешательстве от советов подруг, информации в Рунете и собственных домыслов. Эта книга станет опорой и помощницей, убережет от лишних вмешательств, подарит бесценные знания о нормах беременности, расскажет обо всех проблемах, с которыми можно столкнуться, и о современных, достоверных методах лечения и диагностики.

Евгений Комаровский «365 советов на первый год жизни вашего ребенка», 12+

Все, что происходит с вашим ребенком – реальный повод для волнений и сомнений. Неудивительно, что родительство – это вечный поиск ответов на вопросы, а самым тревожным оказывается первый год жизни, когда потребность в добром слове и добром совете - максимальна! Данная книга продолжает полюбившуюся многим серию «Библиотека доктора Комаровского». Она для того, чтобы уменьшить вероятность ошибок, чтобы первый год жизни ребенка не превратился в подвиг и не стал тяжелым испытанием для мамы и папы. Здесь вы найдете самые разнообразные советы на все 365 первых дней с малышом, актуальность, надежность и эффективность которых подтверждены современной медицинской наукой и многолетним опытом автора.

Эстер Гили «40 недель, чтобы перестать бояться материнства и начать его ждать с нетерпением», 12+

Многие женщины ежедневно сталкиваются с кучей стереотипов и мифов, окружающих беременность. Развенчать их взялась молодая мама и иллюстратор Эстер Гили. Она не врач, не доула, она просто такая же молодая мама, как и ты. В этой книге ты найдешь некоторые полезные вещи, а возможно (да точно найдешь!), еще то, что заставит тебя смеяться до коликов в животе. Основная цель этой книги в том, чтобы после прочтения ты перестала пугаться слова «материнство» и всего-всего, что с ним связано. Ведь это самое прекрасное, что случается с женщиной!

«Скоро папа. Вся правда о беременности для мужчин», 12+

Будущий папа, хочешь получить ответы на свои вопросы?

С какого момента зачатия в организме женщины начинают происходить различные метаморфозы? Что происходит с будущим малышом и мамой? Почему любимая стала вести себя по-другому и странно? Как не сойти с ума от ее капризов и предотвратить их?...Все ответы есть в этой удобной, забавной и информативной книге! Специально для вас отобрана информация о каждой неделе беременности, процедурах, которые предстоит пройти вашей второй половинке, вещах, необходимых для роддома, и о самих родах.

«Питание в начале жизни. От беременности до 3-х лет», 16+

Эта книга станет верной советчицей как для молодых мам, так и для тех женщин, которые еще только планируют рождение ребенка. В этой книге диетологи, научные сотрудники и профессора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (бывш. НИИ питания РАМН) рассказывают об особенностях питания женщин в период беременности и кормления грудью, а также о питании детей первых трех лет жизни. Здесь вы найдете индивидуальные практические советы по питанию для вас и вашего ребенка.

В издании представлена полная, основанная на лабораторных тестированиях информация о современных продуктах детского питания, которые помогают молодой маме с первых дней жизни ребенка обеспечить ему полноценный рацион и существенно облегчают труд женщины по вскармливанию малыша.

Уильям и Марта Сирс «В ожидании малыша», 16+

Девять месяцев беременности - самое счастливое и ответственное время для каждой женщины. Пройти этот непростой период, от которого зависит ваше здоровье и здоровье будущего малыша, помогут вам известные педиатры и акушеры Уильям и Марта Сирс. Вы узнаете обо всех изменениях, которые произойдут с вашим телом, самочувствием и сознанием, а также о таинственной жизни, происходящей внутри вас. Кроме того, вы научитесь сохранять самообладание в экстренных ситуациях: во время болезни, при непредвиденных осложнениях и даже во время преждевременных родов. Авторы ответят на самые распространенные вопросы и разрешат все ваши сомнения, а также помогут обрести эмоциональное спокойствие и вооружат вас знаниями, чтобы произвести на свет веселого и крепкого малыша. Издание обновленное и дополненное.

Федор Катасонов «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», 12+

Московский педиатр Фёдор Катасонов, автор популярного телеграм-канала «Федиатрия», не только лечит детей, но и успокаивает их родителей, доступно объясняя, почему детское здоровье гораздо крепче их собственного. В дебютной книге Катасонова разбираются вопросы, которые беспокоят многих мам и пап: как подготовиться к родам? Как выбрать хорошего доктора? Как работает иммунитет? Почему необходимо делать прививки? Чтение «Федиатрии» будет полезно всем, кто заботится о здоровье – своем и близких, а также поможет сберечь ваши деньги и нервы.

Катарина Вестре «280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий», 12+

280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в «эпицентре событий» рассказывает ИСТОРИЮ О ВАС от зачатия до рождения, от первой клетки до девяти месяцев спустя, когда вы решили появиться на этот свет.

Знаете ли вы, что в начале XX-го века выражение «КРОЛИК УМЕР» означало, что женщина беременна? Или то, что крошечный морской червь «Bonellia viridis» проводит всю свою жизнь в своей же самке, являясь ее личным донором спермы? Это всего лишь два из очень необычных фактов, которые вы найдете в книге Катарины Вестр, рассказывающую нам все о чудесном процессе развития человека в утробе матери.

Татьяна Буцкая «#БЕРЕМЕННОСТЬ: короткометражка длиной в 9 месяцев», 16+

Добро пожаловать в «короткометражку» о беременности длиной в 9 месяцев и 256 страниц! Каждой, кто ждет ребенка, предстоит пройти настоящий «квест» из сотен вопросов, на которые непременно надо найти ответы. Как сообщить любимому о том, что он станет отцом? Как справиться с токсикозом и изжогой? Что делать, если вы резус-отрицательная? Можно ли отправиться беременной в путешествие? Татьяна Буцкая развеет ваши страхи, и научит ценить каждое мгновение вашего волшебного состояния. Быть беременной – это прекрасно! А с советами автора-профессионала – совсем не страшно!

Людмила Петрановская «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка», 12+

Людмила Петрановская — известный психолог-педагог, лауреат премии Президента РФ, автор серии книг для детей «Что делать, если...». В своей новой книге она, основываясь на научной теории привязанности, легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость, как наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность?»

Прочитав эту книгу, вы не только сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», «вредным характером», но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь.

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