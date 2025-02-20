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В ЖК «Баташи Парк» от ОСТ вручили ключи будущим жителям
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В ЖК «Баташи Парк» от ОСТ вручили ключи будущим жителям

Myslo поговорил со счастливыми обладателями квартир и узнал, почему они выбрали именно этот жилой комплекс.

ЖК «Баташи Парк» стал логичным продолжением уже реализованного застройщиком проекта «Наши Баташи». Тулякам так приглянулся жилой комплекс вдали от городской суеты с комфортабельными домами и одновременной близостью ко всей важной инфраструктуре, что «ОСТ» создал новый проект со всеми преимуществами предыдущего и свежим взглядом на дизайн и архитектуру.

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Первый дом в ЖК «Баташи Парк» получился красивым и современным: сдержанные натуральные цвета фасадов, минималистичная стильная отделка подъездов, панорамное остекление и просторные, грамотно разработанные планировки.

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Особое внимание девелопер уделил дворовому благоустройству и озеленению территории, которое можно будет оценить уже этой весной. Растения подобраны специалистами так, чтобы двор цвел и был зеленым с самой ранней весны и до поздней осени.

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Яна Брустина, коммерческий директор Группы компаний «ОСТ»:

— Группа компаний «ОСТ» не сбавляет обороты. Мы сдали первый дом в ЖК «Баташи Парк» на год раньше обещанного срока. Дольщики уже получают ключи от квартир и наши фирменные подарки. 

Сегодня за ключами пришло много молодых семей, и это неудивительно. «Баташи Парк» — один из самых современных жилых комплексов в городе. Благодаря удобной транспортной развязке жители могут выезжать как в Заречье, так и на Веневское шоссе, а попасть в центр города из ЖК можно всего за 15 минут.

Вокруг дома много детских и спортивных площадок, но самое главное — новая школа. Такой еще не было в Туле!

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Школа действительно станет гордостью всего микрорайона. Она сможет похвастаться не только интересным фасадом, но и современным наполнением. В ней появятся укомплектованные учебные кабинеты и лаборатории. Оценить это все можно будет уже в этом году: 1 сентября школа откроет двери для первых учеников.

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Ключи от новых квартир дольщики ждали с нетерпением и с радостью получили их раньше обозначенного застройщиком срока.

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В лучших традициях ГК «ОСТ» день передачи ключей превратился в настоящий праздник с угощениями, памятными фото и улыбками.

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Кирилл Панчешный с Анастасией и Евой:

— Мы купили в «Баташи Парк» евротрехкомнатную квартиру. ЖК нам очень понравился: здесь тихо, уютно и спокойно, но при этом ехать до центра очень недалеко. Оценили, что в 30 секундах ходьбы есть школа, а в пешей доступности — благоустроенный Баташевский парк. 

Квартиру мы уже посмотрели. Отделку сделали хорошо, квартира такая, как нам и обещали. Я работаю агентом по недвижимости — мне есть с чем сравнить, и то, что я выбрал этот ЖК, уже говорит о многом. Здесь классно!

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Максим и Полина Зорины:

— Мы слышали, что «ОСТ» — надежный застройщик, поэтому решили покупать квартиру у этой компании. Ключи хотелось получить как можно быстрее, поэтому «Баташи Парк» оказался самым подходящим вариантом. 

Застройщик пообещал, что сдаст квартиры раньше срока, и не обманул. Квартира и дом нам очень нравятся! Да и весь микрорайон подходит нам идеально. У нас маленький ребенок, а здесь все рядом, в пешей доступности — это очень удобно.

Отдельно хотелось бы отметить отношение сотрудников ГК «ОСТ». Дело в том, что, когда мы решились на покупку квартиры, у нас не было первоначального взноса и нам помогли найти решение. Специалисты сопровождали нас на всех этапах сделки. Спасибо им за это!

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Жизнь в доме точно будет такой же приятной, как и первый день вручения ключей. Об этом позаботится управляющая компания «ОСТ I Сервис». Её сотрудники признаются, что подход к обслуживанию домов у них отличается от большинства УК: «ОСТ I Сервис» постоянно на связи с жителями и бережно следит за сохранностью домов.

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Оксана Поленова, технический директор «ОСТ I Сервис»:

— Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов, следим за их санитарным состоянием, эксплуатацией инженерных коммуникаций, проводим уборку территорий и мест общего пользования. Квадратные метры обслуживаемой площади постоянно прибавляются, и мы делаем все возможное для удобства жителей домов. Так, например, у нас появилось мобильное приложение, в котором жители могут оставлять заявки или сообщать о проблемах. Мы реагируем на все обращения в режиме онлайн. 

Быть на связи сейчас важно, поэтому у нас есть еще и телеграм-канал, в котором мы сообщаем о мероприятиях или каких-то нововведениях. Наша задача — предоставить жителям сервис высокого качества, и мы с этим справляемся.

Первый сданный дом в ЖК «Баташи Парк» — только начало. Второй — уже на высокой стадии строительства. Хотите стать его жителем? Выбирайте планировки и бронируйте квартиру на сайте.

 

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Центральный офис продаж «ОСТ»:

Тула, ул. Советская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 545-545.

ost71.ru

Проектная декларация опубликована на сайте ost71.ru.
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