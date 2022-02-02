Вопрос акушеру-гинекологу: Когда пора ехать в роддом?

pixabay.com

Разбираемся, в каких ситуациях беременной следует как можно скорее оказаться в стенах роддома. Спойлер: это не только сами роды!

Казалось бы парадокс, но тем не менее: регулярные схватки — это только одна из ЧЕТЫРЕХ причин как можно скорее ехать в роддом.

Что еще должно сподвигнуть беременную женщину зайти в приемный покой роддома, Myslo рассказал Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 (инстаграм доктора @dr.kopyrin).

Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача

Родильного дома № 1 города Тула:

- Начнем с самой очевидной причины ехать в роддом, а затем я расскажу о других срочных поводах обратиться за помощью к акушерам-гинекологам — не менее важных!

Причина № 1. Начало родов

Рекомендуется приехать в роддом, когда уже начинается регулярная родовая деятельность. Существуют четкие критерии этого состояния, о них должна знать каждая беременная женщина:

2−3 схватки за 10 минут с примерно одинаковыми промежутками между ними + эти циклы повторяются.

Обратите внимание: эти критерии должны наблюдаться вместе, чтобы можно было с большой уверенностью говорить о начале родов!

Почему я так это подчеркиваю? Потому что истинные родовые схватки довольно легко спутать со схватками-предвестниками (схватками Брэкстона-Хикса) при сроке беременности 37 недель и более.

Схватки-предвестники всегда будут более редкими и нерегулярными, с разными промежутками между ними. Родовые — это всегда частые регулярные схватки с примерно одинаковыми промежутками.

То есть если вы «засекли» 2−3 схватки за 10 минут, а потом наступило затишье, то это НЕ регулярная родовая деятельность. А вот если циклы повторяются, пора собираться в роддом.

В случае первых родов у вас есть 4−5 часов на то, чтобы спокойно собраться и приехать в приемное роддома. Если роды повторные, то тянуть не стоит. Как только убедились, что схватки родовые, выезжайте!

Причина № 2. Подтекание околоплодных вод

Появление жидких бесцветных или розоватых (окрашенных сукровицей) выделений требует осмотра врача на ЛЮБОМ сроке беременности.

Увы, но с высокой долей вероятности это признак подтекания околоплодных вод. В этом случае время нахождения малыша в утробе матери становится сильно ограниченным. Дело в том, что при разрыве околоплодных оболочек (из-за чего возникает подтекание вод) нарушается барьер между наружной средой и внутренней средой полости матки. Длительное отсутствие этого барьера (более 12 часов) повышает вероятность попадания чужеродных микроорганизмов из внешней среды в полость матки и возникновения воспалительных реакций.

Чем дольше ребенок остается внутри в такой ситуации, тем выше риск развития инфекций.

Как только вы понимаете, что есть какие-то непонятные выделения (особенно они могут быть заметны при смене положения тела с горизонтального на вертикальное), то это повод для срочного обращения в роддом.

Не обойдемся без «но». Надо помнить, что увеличение объема выделений из половых путей может быть связано не только с подтеканием околоплодных вод.

Другая причина — это дисбактериоз влагалища (тоже требует осмотра врача и лечения, однако не так опасно для здоровья ребенка). Кроме того, за подтекание вод можно принять эпизоды непроизвольного мочеиспускания, которые часто случаются на поздних сроках из-за того, что голова ребенка сильно давит на мочевой пузырь мамы. Обычно эта ситуация возникает у повторно рожающих женщин.

Чтобы отличить подтекание вод от менее тревожных причин можно воспользоваться специальными тестами на подтекание околоплодных вод, которые продаются в аптеках. Однако имейте в виду: их точность не слишком высока.



Один из подобных тестов, доступных в тульских аптеках.

Также можно попытаться подложить в нижнее белье любой не сильно впитывающий материал и следить за его намоканием. Если оно продолжается, например, в течение часа, можно с большой уверенностью судить об имеющемся подтекании вод. Скорее отправляйтесь в роддом!

Причина № 3. Кровотечение

Кровянистые выделения из половых путей — как жидкие, так и со сгустками — это тоже веская причина как можно скорее попасть в роддом.

В этом случае мы, врачи, имеем в виду именно кровотечение — термин говорит сам за себя: текущая красная жидкость. Почему я делаю на этом упор? Потому что неопытные и тревожные женщины могут принять за кровотечение такое вполне физиологическое явление, как отхождение слизистой пробки — да, она содержит прожилки крови, но при этом никуда не течет, так как представляет собой слизеподобную субстанцию.

Отхождение слизистой пробки — вовсе не признак того, что пора собираться в роддом. А вот кровотечение — это состояние, при котором в любое время дня и ночи и на любом сроке беременности надо срочно обратиться к врачам.

Кровотечения могут быть как опасными для матери и ребенка (свидетельствовать о дефекте маточно-плацентарного комплекса), так и не опасными (связанными с эрозией шейки матки). В любом случае самостоятельно отличить одно от другого не удастся, нужна помощь квалифицированных медиков.

Причина № 4. Направление от врача женской консультации

Возможно, я вас удивлю, но сам лично регулярно сталкиваюсь с вопросами от будущих мам такого характера: «Мне выдали направление. А можно я к вам приеду через 2−3-4 дня, какой у него вообще «срок годности»?».

Уважаемые дамы! Вы всегда должны помнить о том, что при нормально протекающей беременности врач из женской консультации никогда не выдаст направление в роддом.

Нормальная беременность не требует дородовой госпитализации! Если ваш врач выдал направление, значит, его что-то смущает, тревожит.

Поэтому подобные вопросы даже возникать не должны: оказаться в роддоме следует как можно скорее ради благополучия — вашего и ребенка.

Единственным исключением может быть факт направления на плановое кесарево. Тогда разница в несколько дней особо не будет иметь значение, это допустимо. Во всех остальных случаях факт получения направления равен необходимости скорейшей госпитализации.

Желаю всем приятных беременностей без форс-мажоров и госпитализаций: приезжайте к нам только по причине № 1 — встречаться со своими малышами!