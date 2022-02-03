Студия натяжных потолков Valenti: Воплотим в жизнь все ваши желания

Натяжные потолки давно завоевали популярность. Это удобно, красиво и доступно. Такое оформление потолка не теряет внешнего вида минимум 15 лет. Монтаж занимает всего пару часов, а многообразие вариантов удивляет. Стандартный белый потолок подойдет тем, кто ценит классику и минимализм, но если вы хотите нестандартное решение — компания Valenti предложит вам целое разнообразие материалов, цветов и фактур.

Компания работает в Туле более десяти лет. Она сотрудничает с самыми популярными и проверенными поставщиками материалов, а монтажники готовы не только качественно установить потолок, но и подсказать, какие модели сейчас в тренде.

На тульском рынке компания Valenti зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией.

Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно.

За что туляки ценят компанию Valenti

Работа начинается с выезда замерщика, который помогает с выбором расцветки, фактуры, типа покрытия и других параметров. Выезд замерщика бесплатный.

Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.

Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.

Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.

Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.

На все виды работ предоставляется гарантия.

Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.

Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильники или карниз для штор.

Замерщик во время бесплатного выезда расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков.

Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса.