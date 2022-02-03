Студия натяжных потолков Valenti: Воплотим в жизнь все ваши желания
Классический белый потолок, многоуровневый или необычной расцветки — выбирать вам. Valenti реализует любую задумку!
Натяжные потолки давно завоевали популярность. Это удобно, красиво и доступно. Такое оформление потолка не теряет внешнего вида минимум 15 лет. Монтаж занимает всего пару часов, а многообразие вариантов удивляет. Стандартный белый потолок подойдет тем, кто ценит классику и минимализм, но если вы хотите нестандартное решение — компания Valenti предложит вам целое разнообразие материалов, цветов и фактур.
Компания работает в Туле более десяти лет. Она сотрудничает с самыми популярными и проверенными поставщиками материалов, а монтажники готовы не только качественно установить потолок, но и подсказать, какие модели сейчас в тренде.
- Работа начинается с выезда замерщика, который помогает с выбором расцветки, фактуры, типа покрытия и других параметров. Выезд замерщика бесплатный.
- Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.
- Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.
- Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.
- Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.
- На все виды работ предоставляется гарантия.
Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.
Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!
Тула, ул. Марата, 100.
Тел.