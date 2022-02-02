Страхование – «лекарство» от страха
Никогда не хочется думать о плохом, но все же неприятности иногда случаются.
Дом может пострадать от пожара, квартиру зальют соседи, с дачи ветром сорвет крышу. Можно бояться и ничего не делать, а можно не бояться — и для этого застраховать недвижимость, чтобы в случае происшествий компенсировать себе материальный ущерб.
Как выбрать программу страхования для квартиры, дома, дачи, рассказывает Оксана Макарова, руководитель тульского филиала группы страховых компаний «Югория».
— Оксана Вячеславовна, от каких рисков можно застраховать дом или квартиру?
— Не ошибусь, если скажу — от любых. «Югория» предлагает тарифы с полным пакетом рисков, от аварий коммунальных систем до взрывов, ударов молнии, падения деревьев и летательных аппаратов. Наши клиенты могут выбрать как отдельные риски, так и включить в свой тариф все возможные страховые события. Кстати, полный пакет рисков финансово выгоднее отдельных позиций.
Собственникам квартир мы всегда рекомендуем застраховать гражданскую ответственность — на тот случай, если по вашей вине или в случае коммунальной аварии, пожара будет нанесен ущерб соседним квартирам. При наличии страхового полиса компенсацию соседям (а сумма ущерба может быть очень большой) выплатит страховая компания, а не вы. Недавно у нас был случай, когда в квартире у нашего страхователя вышел из строя водяной счетчик, и квартиру внизу затопило, была повреждена отделка. Страховая выплата позволила полностью компенсировать причиненный соседям ущерб.
— Как владельцу недвижимости понять, какие риски для него актуальны? И на какую сумму стоит застраховать имущество?
— Для этого я всегда советую лично прийти в любой наш офис или обратиться к нашему агенту и подобрать программу страхования с индивидуальными условиями. Специалист посоветует, какие риски включить в тариф, произведет точную оценку объекта недвижимости (для этого у нас есть своя методика), чтобы определить необходимое страховое покрытие.
— А что можно застраховать, кроме квартиры и дома? И можно ли застраховать квартиру, которая сдается в аренду или в которой сделана перепланировка?
— Мы принимаем на страхование объекты как для постоянного проживания (дома, квартиры), так и для временного (дачи). Страхуем также постройки на участке — бани, гаражи, хозблоки и даже заборы и внешнее оборудование дома (например, ТВ-антенны). В доме можно застраховать инженерное оборудование, конструктивные элементы, внутреннюю отделку, домашнее имущество. Одним словом, застраховать можно всё, что вам дорого.
— Как быстро можно получить выплату при наступлении страхового случая?
— В «Югории» действует «Зеленый коридор» — ускоренное решение вопроса урегулирования убытков по программам страхования недвижимости. По ряду страховых рисков мы не требуем от страхователя документов, подтверждающих факт страхового события. Недавний пример: в декабре 2021 года сильный ветер повредил крыши домов нескольких наших клиентов. Заявлений от них было достаточно, чтобы мы составили смету и произвели выплату возмещения. Что касается сроков — в нашей компании возмещение выплачивается быстро, в течение двух недель со дня подачи заявления.
— Застраховать недвижимость — это дорого? К каким расходам нужно готовиться и какую выплату можно получить при наступлении страхового события?
— У «Югории» очень конкурентоспособные тарифы, в том числе и по страхованию недвижимости. Например, по программе «Оптимальное решение», которая включает в себя действительно оптимальный набор рисков, страховая премия составляет от 1390 руб. За небольшую сумму вы получаете страховую защиту своего дома на весь год, а при наступлении страхового случая получите солидную выплату — от 650 000 рублей.
Как я уже сказала, у нас очень гибкий и всегда индивидуальный подход к каждому клиенту: специалист подберет тариф, подходящий именно для вас, с актуальным для вашей недвижимости набором рисков и той страховой суммой, которая покроет возможные убытки.
Кроме того, в «Югории» действуют специальные условия для отдельных категорий клиентов (например, пенсионеров, ветеранов войны), а к праздникам у нас всегда есть скидки. Так, к 23 февраля и 8 Марта мы дарим нашим страхователям скидку 5%. Считаю, это отличный повод задуматься о защите своего дома и застраховать его на максимально выгодных условиях.
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Тульский
Филиал АО«ГСК «Югория» 300000 Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 59. Тел. 8 (4872) 77−05−68. Директор Макарова Оксана Вячеславовна MakarovaOV@ugsk.ru
- Агентство «Тульское» 300000 Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 59. Тел. 8 (4872) 38−57−70. Директор Агентства Устинова Ирина Ивановна UstinovaII@ugsk.ru
- Агентство «Новомосковское» 301650 Тульская обл. г. Новомосковск, ул. Октябрьская/Дзержинского, д. 29/18. Тел. 8 (48762) 99−5-35; 8 (48762) 99−5-34. Директор Агентства Воробьева Алла Владимировна VorobyovaAV@ugsk.ru
- Агентство «Щекинское» 301247 Тульская обл., г. Щекино, пл. Лукашина, д. 7. Тел. 8 (48751) 20−3-55, 8 (48751) 20−3-57. Директор Агентства Голышева Инна Владимировна GolyshevaIV@ugsk.ru
- Агентство «Веневское» 301320 Тульская область, р-н Веневский, г. Венев, Ул. Володарского, д 12, пом. 4. Тел. 8 (48745) 2−44−35. Директор Агентства Афонина Ирина Николаевна AfoninaIN@ugsk.ru
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