Страхование – «лекарство» от страха

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Никогда не хочется думать о плохом, но все же неприятности иногда случаются.

Дом может пострадать от пожара, квартиру зальют соседи, с дачи ветром сорвет крышу. Можно бояться и ничего не делать, а можно не бояться — и для этого застраховать недвижимость, чтобы в случае происшествий компенсировать себе материальный ущерб.

Как выбрать программу страхования для квартиры, дома, дачи, рассказывает Оксана Макарова, руководитель тульского филиала группы страховых компаний «Югория».

— Оксана Вячеславовна, от каких рисков можно застраховать дом или квартиру?

— Не ошибусь, если скажу — от любых. «Югория» предлагает тарифы с полным пакетом рисков, от аварий коммунальных систем до взрывов, ударов молнии, падения деревьев и летательных аппаратов. Наши клиенты могут выбрать как отдельные риски, так и включить в свой тариф все возможные страховые события. Кстати, полный пакет рисков финансово выгоднее отдельных позиций.

Собственникам квартир мы всегда рекомендуем застраховать гражданскую ответственность — на тот случай, если по вашей вине или в случае коммунальной аварии, пожара будет нанесен ущерб соседним квартирам. При наличии страхового полиса компенсацию соседям (а сумма ущерба может быть очень большой) выплатит страховая компания, а не вы. Недавно у нас был случай, когда в квартире у нашего страхователя вышел из строя водяной счетчик, и квартиру внизу затопило, была повреждена отделка. Страховая выплата позволила полностью компенсировать причиненный соседям ущерб.

— Как владельцу недвижимости понять, какие риски для него актуальны? И на какую сумму стоит застраховать имущество?

— Для этого я всегда советую лично прийти в любой наш офис или обратиться к нашему агенту и подобрать программу страхования с индивидуальными условиями. Специалист посоветует, какие риски включить в тариф, произведет точную оценку объекта недвижимости (для этого у нас есть своя методика), чтобы определить необходимое страховое покрытие.

— А что можно застраховать, кроме квартиры и дома? И можно ли застраховать квартиру, которая сдается в аренду или в которой сделана перепланировка?

— Мы принимаем на страхование объекты как для постоянного проживания (дома, квартиры), так и для временного (дачи). Страхуем также постройки на участке — бани, гаражи, хозблоки и даже заборы и внешнее оборудование дома (например, ТВ-антенны). В доме можно застраховать инженерное оборудование, конструктивные элементы, внутреннюю отделку, домашнее имущество. Одним словом, застраховать можно всё, что вам дорого.

— Как быстро можно получить выплату при наступлении страхового случая?

— В «Югории» действует «Зеленый коридор» — ускоренное решение вопроса урегулирования убытков по программам страхования недвижимости. По ряду страховых рисков мы не требуем от страхователя документов, подтверждающих факт страхового события. Недавний пример: в декабре 2021 года сильный ветер повредил крыши домов нескольких наших клиентов. Заявлений от них было достаточно, чтобы мы составили смету и произвели выплату возмещения. Что касается сроков — в нашей компании возмещение выплачивается быстро, в течение двух недель со дня подачи заявления.

— Застраховать недвижимость — это дорого? К каким расходам нужно готовиться и какую выплату можно получить при наступлении страхового события?

— У «Югории» очень конкурентоспособные тарифы, в том числе и по страхованию недвижимости. Например, по программе «Оптимальное решение», которая включает в себя действительно оптимальный набор рисков, страховая премия составляет от 1390 руб. За небольшую сумму вы получаете страховую защиту своего дома на весь год, а при наступлении страхового случая получите солидную выплату — от 650 000 рублей.

Как я уже сказала, у нас очень гибкий и всегда индивидуальный подход к каждому клиенту: специалист подберет тариф, подходящий именно для вас, с актуальным для вашей недвижимости набором рисков и той страховой суммой, которая покроет возможные убытки.

Кроме того, в «Югории» действуют специальные условия для отдельных категорий клиентов (например, пенсионеров, ветеранов войны), а к праздникам у нас всегда есть скидки. Так, к 23 февраля и 8 Марта мы дарим нашим страхователям скидку 5%. Считаю, это отличный повод задуматься о защите своего дома и застраховать его на максимально выгодных условиях.

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