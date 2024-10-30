Телемедицина и современные стандарты лечения: как сохранить мужское здоровье

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За последние годы частота профилактических визитов мужчин выросла. Это говорит о том, что ментальность меняется: представители сильной половины человечества стали более ответственно относиться к своему здоровью.

— На прием приходят две категории пациентов. Первая – это молодые пары, которые собираются стать родителями. Планируя беременность и заботясь о здоровье своего будущего ребенка, они заранее приходят обследоваться, сдают спермограмму, мазки на скрытые инфекции. К слову сказать, у большинства таких пар патологий не обнаруживается.

Вторая категория мужчин – это те, которые хотят детей, но по каким-то причинам зачатие не происходит. Им так же в первую очередь проводится спермограмма, чтобы выяснить, имеет ли место мужской фактор, есть ли проблемы со здоровьем. Если по результатам анализа выявляются отклонения, то назначаются дополнительные обследования – УЗИ, уточняем гормональный фон и другие показатели, индивидуально в каждой конкретной ситуации.

В большинстве случаев устранить патологию можно хирургическим путем. В Клинике Фомина проводят fast track операции. Термин с английского переводится как «быстрый путь в хирургии» или «хирургия быстрого пути». Это малоинвазивные операции, выполняющиеся под местной анестезией и с коротким периодом реабилитации.

Подготовка к операции проводится амбулаторно, но под контролем врачей.

Благодаря мобильному приложению Клиники Фомина доктора всего в паре кликов от пациента.

– Пациент сдает анализы, доктор их изучает. Далеко не все пациенты сдают анализы или проходят у нас в клинике: если они живут в отдаленных от Тулы населенных пунктах, например, в Ефремове или Новомосковске, то им неудобно для сдачи каждого анализа приезжать в Тулу. Если нет противопоказаний, то определяется дата и время операции. В мобильном приложении в чате с врачом пациент может задать любой вопрос, который возник у него на этапе подготовки. Там же можно изменить дату операции по желанию пациента. Мы в этом плане очень гибкие – оперируем 7 дней в неделю. В послеоперационном периоде также есть возможность поддерживать связь с доктором.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Одна из самых частых операций для восстановления репродуктивной функции выполняется при варикоцеле – варикозном расширении вен левого яичка.

– Варикоцеле может как приводить к проблемам к зачатию, так и не влиять на эту функцию. Мы – клиника доказательной медицины, поэтому выполняем оперативное вмешательство только при наличии показаний и не настаиваем на проведении операции, имея только лишь установленный диагноз. Мы уточняем, влияет ли он на фертильность мужчины. Очень много мужчин имеют варикоцеле и полный дом детишек – если все работает, то не надо мешать. Если же имеются трудности с зачатием, то с помощью хирургии вероятность наступления беременности может существенно повыситься.

– Методика Мармара является золотым стандартом лечения варикоцеле. Мы выполняем ее на сосудах под контролем микроскопа и в основном под местным обез-боливанием. Это обеспечивает эффективность лечения и короткий период реабилитации. Во многих клиниках такая операция выполняется, но под контролем зрения. Но глаз видит далеко не все, что доступно микроскопу! Дело в том, что глазу не видны лимфатические протоки. Кроме этого, без микроскопа очень сложно отличить вену от артерии. Были случаи, когда из других клиник приходили пациенты с пересеченной артерией, что приводило к ухудшению кровоснабжения яичка. Пересечение лимфатического протока может спровоцировать тяжелое осложнение – водянку яичка.

Также в Клинике Фомина выполняются различного рода операции при доброкачественных образованиях яичек и придатков, а также обрезание.

– Мы занимаемся обрезаниями, но не ритуальными. Такая процедура выполняется при ряде заболеваний, приводящих к затруднению обнажения головки члена. Это часто бывает при воспалении у людей, страдающих диабетом. Также много мужчин идут на эту операцию из гигиенических соображений. Я оперирую уже 16 лет и могу отметить, что с каждым годом число таких мужчин увеличивается.

Один из новых видов операций — исправлению искривления полового члена.

– Искривление до 20-30 градусов не доставляет дискомфорта паре при половом акте, а если больше, то это показание к оперативному лечению. Мы в этом случае проводим операцию Несбита – это микрохирургическая операция. Благодаря ей орган приобретает нормальную форму, а утраченные функции, включая эстетическую, восстанавливаются. Мы ее выполняем также в амбулаторных условиях: утром операция – вечером домой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому нужен профилактический визит к урологу

Если планируете беременность в течение года.

Если у мужчины несколько партнерш. В этом случае нужно периодически обследоваться – презерватив защищает в первую очередь от нежелательной беременности, а вот от половых инфекций далеко не всегда.

Мужчинам старшей возрастной группы – старше 40 лет – надо раз в год в рамках профилактики приходить ежегодное «ТО» – осмотр, анализы, УЗИ.

— В Клинике Фомина пользуются популярностью телемедицинские консультации. Если пациент не знает заранее, какие ему обследования надо пройти, мы ему подскажем. Пациент в приложении может выбрать доктора, связаться с ним дистанционно, узнать интересующую его информацию, сдать анализы до очного визита. Тогда первый визит будет максимально информативен, – пояснил Роман Нижник.

Тула, ул. Вересаева, 3-а.

Тел. +7 (4872) 90-08-54.

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