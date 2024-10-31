Сергей Клыков. Учитель физики из Ефремова, подготовивший 11 стобалльников

«Гений» – говорят о Сергее Николаевиче его ученики. Поспорить сложно: такими результатами работы могут по-хвастаться единицы. Сам учитель о достижениях говорит скромно и признается, что работать в школе не мечтал.

Сергей Клыков преподает физику в Ефремовском физико-математическом лицее. О нем мы узнали от стобалльников, которые каждый год рассказывают, что готовились к экзамену без репетиторов и все смогли. Мы решили узнать о методах преподавания и попросить совет для всех, кому еще предстоит подготовка к ЕГЭ.

– Сколько лет вы преподаете?

– Тридцать. В 1994 году я пришел на работу в третью школу города Ефремова. С 1996-го мы начали продвигать идею о создании Ефремовского физико-математического лицея. А 1 сентября 1998 года я начал преподавать уже в лицее.

– Почему решили стать учителем?

– С физикой в школе отношения сложились великолепно, мне ее преподавал заслуженный учитель РФ. Мы постоянно ездили на олимпиады, но учителем я себя тогда не видел. Думал, что буду военным, инженером, успел поработать монтажником.

Преподавать мне посоветовал командир взвода, когда я служил в войсках. Он сказал, что у меня должно получиться, да и комсомольская молодость оказалась как нельзя кстати.

– Сколько вы подготовили стобалльников?

– В рамках лицея девять. Еще с двумя занимался отдельно.

У нас маленький город, иногда родители просят позаниматься с детьми, и я не отказываю. Так что всего одиннадцать.

– В чем секрет? Как подготовить ученика так, чтобы он сдал ЕГЭ на высший балл?

– Никаких секретов. Цель всего нашего педагогического коллектива в лицее – дать глубокие знания, чтобы выпускник мог поступить в ведущие вузы страны и конкурентно в них обучаться.

Мы с раннего возраста ориентируем детей на успешную сдачу. Уже в восьмом классе ученик может выбрать предметы, которые будет сдавать в рамках ЕГЭ. То есть он в конце восьмого класса сдает экзамен в форме ОГЭ, в девятом классе – итоговую аттестацию по этому же предмету. А в 11 классе мы просто шлифуем уже известный ребятам материал. У нас есть возможность поставить по два и даже три кружка, связанных с подготовкой к ЕГЭ по физике. Мне не жалко на это времени.

Единственный наш маленький секрет в том, что мы перед экзаменами устраиваем тренинги конкретно по заданиям ЕГЭ. Практика показывает, что такой нарешанный материал, отработка базовых задач очень полезна.

Все как в спорте: человек готовится к соревнованиям, ходит на тренировки, а прямо перед соревнованиями выходит на пик активности.

Физика ничем не отличается от подготовки к чемпионату.

– Вы тратите на это много личного времени. Есть какая-то личная мотивация?

– Успехи ученика – это успехи учителя. Осознавать, что ты чему-то научил человека, очень приятно, это то, ради чего мы работаем.

– Можно ли подготовиться к ЕГЭ без репетитора и сдать его на 100 баллов?

– В нашем лицее к ЕГЭ по физике мы готовимся исключительно без репетиторов. А в обычной школе для этого нужно быть или очень талантливым или удачливым, чтобы попались именно те задачи, к которым вы готовились.

А еще репетитора можно заменить онлайн занятиями. Их сейчас много и они неплохие. Но здесь важно постоянно готовиться, не лениться.

– Когда ЕГЭ только вводили, его очень сильно ругали. Сейчас прошло много лет. Оцените, насколько это рабочая система?

– Мы в лицее всегда привет-ствовали этот формат, внедрили его сразу же, как он появился в Тульской области. ЕГЭ – независимая оценка результатов школьной работы. Все его минусы нивелируются возможностями, которые он открывает. Часто экзамен осуждают те, кто от него очень далек. Почему-то в обществе есть мнение, что ЕГЭ – почти игра в «Угадай мелодию». Но в физике, например, нет ни одного задания, в котором ответ можно угадать. Есть задачи с кратким ответом, есть качественные, ответ на которые нужно написать словами. Наугад сдать не получится.

Так что этот экзамен четко и точно отбирает ребят, которые могут учиться в высшей школе на высоком уровне.

– Насколько важно учителю наладить отношения с учениками?

– Учитель и ученик работают вместе. Раньше был популярным термин «педагогика сотрудничества». У нас в лицее он до сих пор во главе угла. Причем это относится не только к урокам, но и к внеурочным мероприятиям.

Мы с лицеистами постоянно участвуем в спортивных событиях, каждый год ходим в походы на байдарках. Последнее – фишка нашего лицея. Участвуют все, включая самых маленьких – шестиклассников. Нам весело вместе!

– Я не нашла вас ни в одной социальной сети. Хотя многие учителя говорят о том, как важно общаться с учениками в привычном для них пространстве – в интернете. Как вы без этого обходитесь?

– Социальные сети – это суррогат общения. Человек в социальных сетях не социализируется.

Это большая беда для общества, особенно для русской цивилизации. Общение в сети мы заменяем реальным, это комфортно для всех.

– Вас, с таким богатым опытом преподавания, Москва не манила?

– Меня звали преподавать в столицу. Но я родился в Ефремове, окончил здесь школу, и уезжать не хочу даже за большой зарплатой. Мы отвечаем не только за себя, но и за своих близких, и они все в моем родном городе.

– Верите в гениев или считаете, что можно научить кого угодно?

– Научить можно любого, кто хочет научиться, но до определенного предела. Например, сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов могут не все. Человек должен обладать соответствующей психоэмоциональной базой, математической подготовкой. И так во всех сферах.

– Дайте самый важный совет для ребят, которые учатся в обычных школах: как подготовиться к ЕГЭ так, чтобы сдать его на 100 из 100?

– Хотя бы с десятого класса нужно определиться с набором предметов, которые вы собираетесь сдавать. И все два года серьезно ими заниматься. Это точно пригодится.

Даже если вы не получите запредельно высокие результаты, все усилия не пройдут даром. Они «выстрелят» в нужный момент, во время обучения в вузе или в дальнейшем развитии в профессии.

Что касается физики, заниматься ей нужно не менее пяти часов в неделю. Так пишут эксперты, которые разрабатывают профильные курсы.

И самое главное – заинтересуйтесь! Если человек увлечен, он не будет следить за временем.

Снова все как в спорте: десятикилометровая пробежка для любителя – приятное занятие, для обычного человека – настоящее издевательство. Положительный психоэмоциональный фон очень важен в процессе обучения. Об этом стоит помнить и детям, и родителям.