Добавить уюта в осень: пять А-фреймов в Тульской области, в которые можно поехать на выходные

Промозглые вечера становятся уютнее, если провести их за городом. Собрали для вас места, в которых эта осень станет чуточку лучше.

База отдыха на берегу реки MATERRA

Где: Тульская область, Одоевский район, с. Ленино.

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Где жить: пять необычных уютных А-фрейм домиков в заповедной зоне. Рядом долина с рекой и лес. Можно отдыхать с питомцами!

На территории есть баня, чан, мангальная зона и место для активного отдыха — волейбольная и футбольная площадка, а также теннисный корт, пруд, пирс для ловли рыбы, зиплайн и горка для тюбинга.

Цена: будни — 9500 руб., выходные — 12500 руб.

Загородный комплекс «Три медведя»

Где: Тульская область, Заокский район, коттеджный поселок «Велегож парк».

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Где жить: загородный комплекс с А-фреймом, рассчитанным на трех гостей. Рядом с домом мангальная зона с барбекю.

На территории есть ресторан, конный клуб, пляж, бани, чан, место для рыбалки.

Цена: от 6500 руб.

Парк-отель «Некрасово»

Где: Тула, Ленинский район, 176 км трассы М-2.

GPS Координаты: 54.293577, 37.523823.

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Где жить: 4- и 6-местные А-фреймы.

На территории есть горнолыжный центр, сауны и кафе.

Цена: 4-местные шале — от 7400 руб. в будни, от 11700 руб. в выходные. 6-местные — от 9400 руб. в будни и от 13300 руб. в выходные.

Лесной отель «О`Лень»

Где: Тула, дер. Балакирево.

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Где жить: в загородном комплексе шесть домов, три из которых — А-фреймы.

На территории есть баня с панорамным окном, лес с огоньками и аллеей, большая терраса на краю оврага чан и мангалы.

Цена: от 9000 руб. в будни.

Дом-шалаш с баней

Где: Тула, деревня Струково, территория «Поле 3».

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Где жить: один уютный А-фрейм домик с удобствами и уличной верандой.

На территории есть русская баня и банный чан.

Цена: от 10 000 руб. в будни (за двоих), в выходные — 12 000 руб.

А в каких домиках отдыхаете вы? Пишите в комментариях!