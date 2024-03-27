Шунт или стент: покажет УЗИ коронарных сосудов

Как в Тульской области лечат ишемию? Об этом рассказали врачи Тульской областной клинической больницы.

Кто из нас не слышал медицинские термины «ишемия», «стенокардия», «шунтирование», «стентирование»? Многие знают по себе – каково это, когда не хватает воздуха, колет в груди и нет сил. Отчего это происходит?

Когда в артериях сердца образуются атеросклеротические бляшки, они сначала сужают, а потом и вовсе закупоривают просвет сосудов.

Атеросклеротические бляшки на стенке сосуда - это серые пятна на узи-снимке. А белые пятна - повреждения стенки.

Соответственно, крови к сердечной мышце поступает меньше, чем нужно. Особенно это ощущается при физической и эмоциональной нагрузке. Сердцу нужен кислород и питательные вещества, а по забитым сосудам кровь не может их доставить. Развиваются атрофические процессы. И если не предпринимать меры, человеку грозит инфаркт.

В таких случаях применяется хирургическое лечение: стентирование или коронарное шунтирование.

При стентировании в просвет сосуда вставляется пружинка (стент), которая расширяет его изнутри.

При шунтировании врачи берут сосуд пациента (например, большая подкожная вена с ноги, внутренняя грудная артерия) и вшивают в артерию сердца дополнительно — в обход того места, где есть закупорка либо сужение.

Какой метод для пациента наиболее подходящий, оценивают совместно кардиохирург и рентгенэндоваскулярный хирург.

В отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения Тульской областной клинической больницы делают около 6000 оперативных вмешательств.

Связанных с коронарным руслом диагностических манипуляций – около 2000, лечебных – около 1500. Это общее количество пациентов. Из них около 40% - плановые операции, остальные поступают уже в предынфарктном состоянии или с инфарктом.

- Я попал в больницу 18 февраля, - рассказывает щекинец, 64-летний Сергей Александрович. Ему перед установкой стента делали узи-диагностику сосудов. – Утром возле машины - я крановщиком работаю - стало плохо, потерял сознание. На скорой привезли в областную. Оказалось, инфаркт. Сердце у меня и раньше прихватывало, частенько болело за грудиной, одышка была. Я все на возраст списывал, все-таки я не курю, а работа связана с физической нагрузкой. В больнице меня прооперировали, поставили стент. Сейчас обследуют, как я переношу физическую нагрузку после стентирования.

По словам кардиологов ТОКБ, оснований для проведения шунтирования и стентирования много:

1. Ишемическая болезнь сердца. Классика кардиологии. Мышечный активный слой сердца плохо снабжается кровью. Почему так происходит — вопрос другой. Обычно нарушения развиваются как итог прочих аномальных состояний и заболеваний, например, перенесенный инфаркт, воспалительный процесс аутоиммунной природы, ревматизм или инфекционное поражение.

2. Стенокардия. Ее классифицируют как предынфарктное. Все то же недостаточное обеспечение органа кровью. Но протекает приступами, каждый сопровождается болью, одышкой, нарушениями ритма. Без лечения приступы становятся сильнее, случаются чаще. Растет вероятность инфаркта

3. Атеросклероз разных видов. На стенках сосудов формируются холестериновые бляшки. Они естественным путем перекрывают здоровый кровоток и тоже препятствуют питанию миокарда. В этом случае, до установки стента наслоения липидов удаляют.



В Тульской областной больнице выполняют ультразвуковое исследование сосудов при сложных случаях стентирования.

Установка для этой манипуляции, единственная в регионе, была закуплена по нацпроекту «Здоровье» по предложению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в ноябре 2023 года.

Никита Олегович Сорокин, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Тульской областной клинической больницы:

- Установка применяется для лечения ишемической болезни сердца. На экране мы видим состояние сосуда изнутри, насколько перекрыт кровоток по нему, характер поражения стенок, атеросклеротические бляшки, их расположение и размеры.

На обычных аппаратах, когда проводится стентирование, мы видим плоскую картинку

а на ультразвуковом – объемную

Методика позволяет оптимизировать оперативное вмешательство, так как мы видим точную картину поражения сосуда и расположение бляшки. И по статистике это на 20% уменьшает риски острой сосудистой катастрофы после установки стента в течение года. В год планируется выполнять порядка 100 визуализаций на аппарате ВСУЗИ, это примерно 10% от общего количества коронарных вмешательств, которые проводит наше отделение.

По словам Никиты Сорокина, портрет пациента отделения, кому делают стентирование и шунтирование – курящий парень 23 лет и женщина 80+ с сахарным диабетом. Впрочем, мужчины трудоспособного возраста 50+ тоже в группе риска.

Операция на СУЗИ проходит под местной анестезией. Может продолжаться от 20 минут до нескольких часов. Пациент в сознании, он ничего не чувствует, так как стенки сосудов не имеют нервных окончаний.

Пациенту делают небольшой разрез – 2 мм всего! - в бедренной или лучевой артерии. Через него в русло сосуда вводится проводник, полый внутри.

По нему как по рельсам проводят датчик, осматривая через него состояние стенок сосуда изнутри, оценивают гемодинамику. После обследования – в 70% случаев - по этому же проводнику ставят стент в нужном месте.

Процесс реабилитации после операции зависит от того, в каком состоянии пациент поступил в отделение: в стабильном – 4-5 суток, по скорой – 10 суток.

Важно понимать, говорят врачи, операция не лечит саму болезнь. Она улучшает кровоснабжение сердца за счет создания дополнительного кровотока в обход закупорки либо расширения русла за счет стента. Но сама болезнь остается.

Лечить непосредственно атеросклероз нужно изменением образа жизни:

отказом от курения;

соблюдением диеты;

приемом препаратов, разжижающих кровь и снижающих уровень холестерина.

Если пациент после операции ест все подряд, продолжает курить, не принимает препараты, разумеется, атеросклероз будет прогрессировать. Холестериновые бляшки будут образовываться в других сосудах, а срок годности установленных шунтов и стентов резко снизится. Как и продолжительность жизни пациента.

Дмитрий Жилин, кардиолог палаты интенсивной терапии кардиологического отделения ТОКБ:

- В нашем отделении лечатся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе с ишемической болезнью сердца. К нам пациентов направляют кардиологи по месту жительства. Мы проводим дообследование, делаем нагрузочные тесты. И если выявляем признаки ишемии, направляем пациентов для проведения шунтирования или стентирования. После проведения операции пациенты опять попадают к нам для динамического наблюдения. После операции мы обязательно назначаем медикаменты для предотвращения тромбоза.

По словам Дмитрия Жилина, после установки стента, требуется реабилитация 2-3 недели, после чего пациент может жить вполне активно и без суровых ограничений в движении.

