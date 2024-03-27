«Клиника Фомина» в Туле: эндоскопия без боли и неприятных ощущений

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Современная медицина позволяет сделать так, чтобы пациент не испытывал дискомфорта во время диагностики.

Гастро- и колоноскопия – не самые комфортные, но очень информативные процедуры. Рано или поздно с ними сталкиваются почти все люди. «Клиника Фомина» – одна из немногих в регионе проводит эндоскопические исследования под седацией.

Клиника Фомина в Туле – это многопрофильный медицинский центр. Здесь открыто более десяти направлений, в рамках которых пациентам оказывают помощь. Недавно здесь появилась возможность проводить еще и эндоскопические исследования.

В клинике собралась команда из трех опытных врачей, а кабинеты оборудовали передовым оборудованием для гастро- и колоноскопии. Современные аппараты позволяют получать видео высокого разрешения, детально видеть картину и выявлять патологии – язвы, эрозии, повреждения поджелудочной железы, грыжи пищевода, полипы, рак – на ранней стадии. Также во время процедуры можно взять фрагмент ткани для гистологического исследования.

Диагностическую пользу эндоскопических процедур невозможно переоценить, они до сих пор остаются самыми информативными для диагностики заболеваний ЖКТ. Единственный их минус – неприятные ощущения во время исследования. И эту проблему в «Клинике Фомина» решили. Здесь гастро- и колоноскопию проводят под седацией.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Во время процедуры пациента погружают в неглубокий сон. Дыхание и рефлексы во время седации сохраняются, но никаких неприятных ощущений от эндоскопии человек не испытывает.

Виталий Пузиков, врач-эндоскопист «Клиники Фомина»:

– Гастроскопия и колоноскопия – обязательный пункт в постановке диагноза при проблемах ЖКТ. Кроме того, эти исследования входят в перечень исследований для диспансеризации. Аналогов процедурам нет, поэтому мы делаем все, чтобы процедура была как можно более комфортной.

В «Клинике Фомина» каждый день дежурит анестезиолог, что позволяет нам проводить гастро- и колоноскопию под седацией в любое удобное для пациента время семь дней в неделю. Такой способ исследования не требует дополнительной реабилитации. Гастроскопия длится всего пару минут, а колоноскопия – около 25-30 минут. Сразу после процедуры пациент просыпается и уже через 10-15 минут идет домой.

Разрешение на седацию дает анестезиолог, так что процедура безопасна для тех, у кого нет противопоказаний.

Кому нужно записаться на исследование?

Показаниями для проведения гастро- и колоноскопии являются боли в животе, тошнота, затруднение глотания, наличие слизи и крови в кале, вздутие живота, изжога и многие другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также исследования показаны после проведений операций и консервативного лечения.

Кроме того, с определенного возраста гастро- и колоноскопия становится обязательной для тех, кто следит за здоровьем. Эндоскопия позволяет не пропустить рак на ранней стадии, поэтому после 45 лет гастроскопию рекомендуют проводить раз в три года, а колоноскопию – раз в пять лет.

Если же онкология ЖКТ была у кого-то из ближайших родственников, то наблюдаться желательно на 10 лет раньше, чем диагноз был поставлен близкому человеку. То есть если у кого-то из родителей рак обнаружили в 60 лет, вам записаться на эндоскопические процедуры нужно будет уже в 50.

Чаще всего на гастроскопию и колоноскопию пациенты приходят по направлению лечащего врача. В «Клинике Фомина» ведет прием гастроэнтеролог, консультацию перед исследованием вы можете получить у него.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Вересаева, д. 3А

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