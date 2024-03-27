Актриса Вика Разумовская: «Хочу, чтобы моя Алёнка в сериале «Казачок» стала началом чего-то нового»

Фото ТНТ и из архива Виктории Разумовской.

С 1 апреля в 20.00 на ТНТ стартует новый комедийный сериал «Казачок». Одну из главных ролей в нем сыграла юная актриса из Тулы.

«Казачок» — первый продюсерский проект Сергея Светлакова после возвращения (16+). Это сериал о том, как подросток Стёпа (Алексей Лукин) прямиком из нашего времени попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы. Главную женскую роль сыграла тулячка Виктория Разумовская.

— Вика, это ваша не первая роль в кино, но первая такая масштабная. Поделитесь впечатлениями от съемок? Что понравилось, поразило и вдохновило больше всего?

— На проект я пришла совсем «зеленой» и росла в течение всего съемочного процесса. Свою роль в «Казачке» я действительно считаю первой. Не было ничего, что меня могло не поразить. Я преодолевала препятствия, чему-то училась, постоянно открывала что-то новое для себя и в личном и профессиональном плане. Думаю, что с момента, как меня утвердили на роль Алёнки и до последнего «стоп» в кадре, меня всегда что-то вдохновляло. Это мой первый масштабный актерский опыт, поэтому он очень трепетный и запоминающийся. Ничто не осталось незамеченным (улыбается).

— Какая атмосфера царила на съемках? Вы как юная актриса почувствовали на себе заботу старших коллег? С кем подружились?

— На съемках «Казачка» мы все стали семьёй. Начиная с продюсеров и режиссера, которые меня утвердили, заканчивая художниками по гриму и костюмам. Так как это были мои первые съемки, я не знала, нормально ли, что между нами сложились такие теплые отношения. Но мои коллеги по «Казачку» говорят, что такое бывает очень редко. Атмосфера была максимально комфортной, родной и по-настоящему семейной.

Кого-то я до сих пор называю «папой», кого-то «мамой», а кого-то «крестными».

Между нами происходили очень масштабные события как в кадре, так и за его пределами. Мы все вместе на протяжении двух месяцев находились в экспедиции, поэтому там, на съемках, произошло нечто большее, чем просто рабочий процесс. Это очень ценно. Если в жизни и есть какие-то повороты судьбы, которые все меняют, то моё участие в «Казачке» — один из них.

Я подружилась со всеми, мы до сих пор общаемся. Лешка Лукин, мой партнер по съемкам, я до сих пор называю его «самый любимый партнер на свете». Иногда мы собираемся компанией с Лешей, Сашей Новиковым, Светой Листовой, Артёмом Демидовым (главный художник по гриму) и Ольгой Чупиной (художник по гриму). Мы очень часто встречаемся и переписываемся.

— Вы уже наверняка видели себя на экране в проекте «Казачок». Все ли понравилось? С каким чувством ждете премьеру 1 апреля?

— Как можно описать чувства, когда ты грезил тем, чтобы сниматься в кино, начал работать над проектом, и вот сейчас он уже выходит на экраны? Это невероятные эмоции. Мне очень сложно описать их словами.

Я видела себя на экране в процессе съемок, а также во время озвучки сериала. Я еще не видела его полностью. Понравилось не все, так как я училась всему в процессе съемок. И это нормально, что у меня что-то не получалось. Хотя, конечно, были трудности, и я переживала. Это не учеба, а уже настоящая работа. Есть несколько сцен, которые я очень хочу увидеть, потому что, как мне кажется, они у меня не получились, и хочется сделать работу над ошибками, посмеяться или погрустить (смеется).

— Кто ваш главный критик? Чье мнение для вас важнее всего?

— Главный критик именно этой работы и этого проекта, чье мнение для меня играет большую роль, это Игорь Зайцев, режиссер «Казачка». Я им восхищаюсь как профессионалом и как человеком. Он взял меня к себе, хотя понимал, что я начинающая актриса.

Когда я приходила на читки, Леша Лукин еще не был утвержден на роль, я очень сильно зажималась. Не знаю, как Игорь не пошел к продюсерам и не сказал, что меня нужно снимать с роли (смеется).

Исполнилась моя мечта, меня взяли на главную роль в очень интересный проект.

Я им очень горжусь и люблю. Но я была в таком ступоре, что во время читок весь мой актерский талант куда-то быстро улетучивался. Я чувствовала, что я словно не я. Но в процессе съемок Игорь стал меня учить и поставил на ноги. Он учил меня чувствовать камеру и «тащить одеяло на себя». Игорь очень часто хвалил Лешу Лукина. Но когда я услышала заветное «браво» в свой адрес, я не могла уснуть до трех часов ночи, все думала об этом моменте! Это был день экватора проекта, у меня были сцены с моим киношным папой, актером Алексеем Кравченко, которого я очень ценю и уважаю.

— Мы общались с вами, когда вы еще занимались в театре «Пчелка». Как и чем вам помог этот театр? Общаетесь ли вы с тульскими друзьями?

— Это заслуга Ольги Викторовны Филипповой, она была моим театральным педагогом. Когда я приезжаю в Тулу, первый человек после родственников, которого я навещаю, это именно Ольга Викторовна. Она до сих пор ведет театр, ему уже более 35 лет.

Это не просто театральная студия, там в нас воспитывали не актеров, а настоящих людей. Даже Олег Павлович Табаков говорил, что в первую очередь, мы воспитываем в вас не актеров, а хороших людей. Этим и занимается Ольга Викторовна. Мое поступление в Московскую театральную школа им. Табакова и ГИТИС с первого раза, абсолютно её заслуга. Она воспитала во мне человека думающего, мыслящего, справедливого и честного.

К сожалению, я давно не виделась полным составом с коллективом, с которым я росла, все сейчас учатся в разных городах. Раз в год, когда у Ольги Викторовны день рождения или юбилей студии, я хочу приехать, но я в это время учусь и свободного времени нет даже в выходные. Я давно не видела ребят, но нас много связывает, и мы в любом случае будем общаться даже спустя годы.

— Как часто удается побывать в родной Туле? С каким настроением, с какими эмоциями приезжаете сюда?

— В Туле я, к сожалению, бываю не так часто, особенно когда училась в школе Табакова. Сейчас, учась в ГИТИСе, гораздо легче приехать домой. В Тулу я приезжаю для энергетической подпитки. Я приезжаю к маме, бабушкам и дедушкам. Когда гуляю по родному городу, всегда вспоминаю дни, когда я еще не училась в школе Табакова. Там прошел весь мой подростковый период. Всё очень родное. Вроде бы из прошлой жизни, но при этом очень памятное. Ольга Викторовна — моя театральная мама, она для меня «дом». Когда приезжаю в Тулу всегда очень трепетно и светло на душе после после встречи с ней.

— Ваша старшая сестра тоже актриса. Помогает ли она вам в профессии?

— Моя сестра окончила МХАТ, курс Брусникина. Изначально она выбрала эту профессию и тем самым вдохновила меня, сделав большой вклад в моё будущее. Моё желание стать актрисой появилось ровно после того момента, как она поступила. Все её дальнейшие редкие приезды из МХАТа в Тулу, рассказы о том, чем занимается её курс, воодушевили меня, и я этим очень сильно загорелась. Я думаю, что ровно с её поступления я поняла, что тоже хочу идти по этому пути.

— Вы учились в театральной школе Табакова, сейчас учитесь в ГИТИСе у Олега Меньшикова. Что интереснее — учиться или уже работать?

— Во время работы в кино, ты все равно учишься, я испытала это на себе на съемках «Казачка». За два месяца я научилась большому количеству профессиональных «фишек» от взрослых и опытных артистов. Спасибо за это всем актерам, которые меня учили и давали комментарии, это очень ценно. Если человек думает, что на каком-то этапе он полностью готовый актер, то вряд ли в дальнейшем у него все хорошо сложится. Я думаю, что истинные артисты даже в преклонном возрасте будут для себя черпать что-то новое как в театре, так и в кино. Единственное, во время съемок в кино, на тебе лежит больше ответственности. Если ты завалил три дубля, то ты чувствуешь себя уже не так уверенно. У меня были такие сцены в «Казачке», я их боюсь смотреть, но нужно (смеется.)

— Олег Меньшиков — ваш наставник. За что вы больше всего его уважаете? Какие его качества хотели бы перенять?

— Когда я поступала в театральный ВУЗ, я понимала, что хочу только в мастерскую Олега Евгеньевича и больше никуда. Во время конкурса, по-моему, он был единственным мастером, который слушал меня от начала до конца. Другие могли остановить в любой момент. Меня это поразило. Он воспринимал всех как людей, которые хотят что-то сказать миру. И когда я вышла читать прозу, я понимала, что он меня слышит.

Сейчас идет уже второй курс моего обучения, и Олег Евгеньевич общается с нами на равных.

По субботам у нас есть общие сборы, где мы обсуждаем, что посмотрели и какой театр посетили. Он смотрит на тебя как на готовую личность. И максимум, что Олег Евгеньевич может — это посоветовать что-то сделать, чтобы работа получилась интереснее, или этюд смотрелся выгоднее. Я им очень восхищаюсь. Спасибо ему огромное!

— Вика, в начале пути всегда хочется много работы. Есть ли роль, о которой мечтаете?

— Школа Табакова воспитала во мне бойца и жуткую карьеристку, в хорошем смысле этого слова. Я благодарю всех педагогов театральной школы Олега Табакова за то, что они вложили в меня очень большую работу. Если бы не школа Табакова, я бы не была таким человеком, которым я сейчас являюсь. Моя цель на ближайшие несколько лет стать востребованной русской молодой актрисой. Снимаясь в проекте «Казачок», я поняла, что очень хочу развиваться именно в кино, и я думаю, что у меня это получится.

Про роль мечты могу сказать, что я сейчас на таком этапе, когда снялась в главной роли, в первой серьезной работе, поэтому сложно сказать. Я с энтузиазмом возьмусь за любую роль, особенно характерную.

— Где снимаетесь сейчас? Где мы вас скоро увидим?

— Я заново учусь на втором курсе и впереди ещё два года обучения. Когда я снималась в «Казачке», было проблематично совмещать съемки и учебу, потому что я пропустила целый месяц. Мы долго разговаривали с Олегом Евгеньевичем, и я очень благодарна, что он отпустил меня на время. Сейчас было бы тяжело снова погружаться в какой-то проект, который длится месяцами.

После «Казачка» я снималась в основном в эпизодических ролях, никаких больших работ не было. Никто не знает, что будет дальше.

Я очень хочу, чтобы после премьеры «Казачка» кастинг-директора и режиссеры, увидев меня, заинтересовались мной и начали присылали приглашения на пробы.

Я надеюсь, что это будет новая глава в моей жизни и больше работы. Я мечтала об этом с 16 лет, и сейчас, возможно, она начинается. Я отдала много этому проекту и роли, поэтому надеюсь, что увижу обратную связь, и моя Алёнка в «Казачке» станет началом чего-то нового.

из досье myslo

Виктория Андреевна Разумовская

Родилась 23 июня 2003 года в Туле.

Училась в театральной студии «Пчелка».

Окончила гимназию № 30, училась в театральной школе Олега Табакова, студентка ГИТИСа (курс Олега Меньшикова).

Бегло говорит на французском, играет на гитаре и барабанах, танцует степ.

Фильмография: «Земский доктор. Восемь лет спустя», «Игра на выживание-2», «Оливье», «Казачок».