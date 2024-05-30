Сделайте мне губы!

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Хочется сделать губы, но так, чтобы они не выглядели «сделанными»? Как добиться такого результата, спросили у врача, в клинике которого создают очень красивые губы.

Елена Черных рассказала о том, почему отказывает пациентам в избыточных объемах, что такое примерка губ и эффект пуш-ап и как с помощью филлера помолодеть лет на десять.

— Елена, в последнее время все говорят о моде на естественность, а что вы наблюдаете как врач? Какого эффекта хотят добиться пациенты, которые приходят к вам в клинику на процедуру увеличения губ?

— Так и есть: тренд на огромные губы постепенно уходит в небытие, уступая место натуральности. Естественная коррекция незаметна окружающим. Она украшает, гармонизирует внешность, и это не смотрится как «наколотые» губы. И большинство наших пациентов не хотят огромных губ, больше того — они приходят к нам, зная, что мы такие никогда не сделаем, даже если очень сильно попросить.

Да, типичных «русских губ», как их называют, еще много. Но все больше женщин, которые когда-то выбрали подобные объемы, сейчас понимают, что это некрасиво, и приходят к нам, чтобы вывести филлер. Меня это очень радует.

— Есть ли в инъекционной пластике губ модные тренды? Одно время говорили про технику «плоский бант». А сейчас что самое актуальное?

— Модные тренды есть, но мы им никогда не следуем, потому что чаще всего они не имеют ничего общего с реальностью. Тот же нашумевший «плоский бант», который постится в соцсетях, — это фотошоп чистой воды: губы, сделанные в этой технике, так не выглядят и не носятся. В этой зоне есть природная динамика, которая не позволяет препарату сохранять данную форму. И на выходе вместо «плоского банта» получается некрасивая «утиная» форма верхней губы.

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— Часто у девушек с филлерами в губах появляется капризное выражение лица, или обиженное, или пренебрежительное. Таких лиц много, они все похожи. Как действуете вы, если пациентка хочет губы, но не хочет вставать в этот ряд одинаковых людей?

— Изменение губ иногда меняет мимику, и здесь важно понимать, какой посыл вы хотите донести людям. Непропорционально большие губы — это явно посыл в некую излишнюю сексуальность. Никого не осуждаю, у всех свои задачи. Мы такие губы не делаем, потому что всегда исходим из природной формы губ: смотрим, что реально безопасно изменить так, чтобы это шло пациенту, украшало его.

Мы всегда оговариваем максимально возможный объем филлера за одну процедуру. Большинству людей для естественной коррекции требуется не более 1 мл препарата, потому что емкость губ имеет свой предел. Филлер должен красиво распределяться в нужных нам зонах. Если превысить лимит объема, он пойдет по пути наименьшего сопротивления в те зоны, где его быть не должно. Когда такое происходит, появляются «гиалуроновые усы», некрасивая форма в профиль и другие последствия.

Это не значит, что мы не делаем пухлых губ в принципе. Конечно же, делаем. Есть девушки, которым объемы очень идут, но есть маленький нюанс: это пациентки, у которых губы пухлые от природы. У них емкость губ изначально выше, что позволяет красиво распределить больший объем препарата и сделать их еще более соблазнительными. Как правило, это девушки с крупными чертами лица, большими глазами, восточным типом внешности. Им объемы очень к лицу.

— А есть возможность скорректировать форму, но так, чтобы никто не сказал - «губы накачала»? Можно остаться максимально естественным?

— Конечно. В этом я вижу основную задачу свою и своих докторов, и в этом заключается основной запрос наших пациентов. Мои пациенты не хотят, чтобы их губы видели за версту и обсуждали их. Поэтому наша цель — чтобы губы были красивыми, но не выглядели «сделанными». Такой результат достигается благодаря учету природной формы и выбору правильного объема препарата. Если пациент очень волнуется о том, как он будет выглядеть после процедуры, мы делаем так называемую примерку губ: вводим совсем небольшой объем и через 3-4 месяца, если человека все устраивает, делаем коррекцию для окончательного результата. Это индивидуальный протокол, для каждой девушки он будет свой.

— В каких случаях коррекция губ помогает гармонизировать внешность? Например, асимметрия или возрастные изменения?

— Коррекция губ — это прежде всего процедура для гармонизация. У губ бывает природная асимметрия, либо приобретенная в результате травм и операций. С помощью инъекций можно исправить дефект и вернуть эстетику.

И конечно, это прекрасный способ омоложения: филлер возвращает губам молодые объемы и формы — приподнимает опущенные уголки губ, разглаживает складочки, делает губы сочными. Антивозрастная коррекция должна быть максимально естественной, здесь очень важно подобрать правильный объем, чтобы процедура действительно молодила и украшала лицо.

— Какие препараты вы сейчас применяете и в чем их достоинства?

— Мы уже много лет работаем с флагманскими производителями. Они время от времени корректируют свои линейки, но в любом случае в основе их препаратов — только качественная, высокоочищенная гиалуроновая кислота. И ничего более, потому что ничего другого в губы вводить нельзя. Но есть важный момент: даже в линейке одного производителя есть препараты разной плотности, и задача врача — подобрать ту плотность, который подойдет к губам конкретного пациента.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Правда, что иногда параллельно с филлером применяется и ботокс? И для чего?

— Да, в ряде случаев он применяется для так называемого эффекта пуш-ап. Он необходим для пациентов, у которых очень выражена активность мышц рта. Основные критерии таких «мышечных губ» — они постоянно поджаты и даже в случае нормального объема при улыбке верхняя губа «прячется» вовнутрь. Здесь нужно применять ботулинотерапию, чтобы расслабить мышцу. Также мы используем техники ботокса в антивозрастной коррекции, когда надо поднять уголки рта, опустившиеся в результате мышечного напряжения.

— Иногда на девушках «с губами» заметны некоторые дефекты — асимметрия, комочки и другие. Это следствие ошибок косметологов, излишний объем препаратов, индивидуальная реакция организма пациентки? Можно от этого застраховаться?

— Это может быть и излишний объем, который даже при корректном введении не может правильно распределиться — та самая емкость губ и лимит объема, о котором я говорила. Вторая причина — технические ошибки: введение на неправильную глубину, выбор не той плотности препарата. И третье — качество самого филлера. Сейчас на сером рынке косметологии просто вал некачественных препаратов неизвестного происхождения с непонятным составом, которые могут дать очень серьезные и долгосрочные последствия.

Делать инъекционную пластику губ может только врач с высшим медицинским образованием и повышением квалификации по косметологии, и только в клинике с медицинской лицензией. Процедуру можно проводить только качественным сертифицированным препаратом, имеющим регистрационное удостоверение на территории РФ. Выбирайте хорошего врача, серьезную клинику и всегда спрашивайте, какой препарат вам собираются ввести.

— Губы можно делать бесконечно? Если хочется снова и снова менять объем или попробовать другую форму — это возможно?

— Все зависит от емкости губ и объема препарата, который в них уже введен. Да, с течением времени часть филлера уходит, и, к примеру, раз в год можно делать легкую коррекцию, чтобы восполнить объем и освежить губки. Если лимит уже исчерпан, а пациент хочет изменить форму или исправить неудачную работу, препарат нужно выводить и все корректировать. Так что в принципе — да, возможно.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ