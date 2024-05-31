Решающий матч «Арсенала», концерт Маргариты Суханкиной и книжный фест: выходные в Туле

«Арсенал» — «Пари НН»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
1 июня «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Пари НН» из Нижнего Новгорода. На кону — выход в российскую премьер-лигу.
Маргарита Суханкина
Где: Городской концертный зал.
31 мая в Городском концертном зале выступит Маргарита Суханкина.
Книги на лето
Где: Кластер «Октава».
1 и 2 июня в кластере «Октава» во второй раз пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».
На протяжении двух дней гостей фестиваля ждет разнообразная программа от проекта «Книги на Октаве», состоящая из встреч с писателями, лекций редакторов и издателей, а также многочисленных мастер-классов для детей всех возрастов и их родителей.
Креафест
Где: Творческое пространство «Девятка».
31 мая и 1 июня в творческом пространстве «Девятка» состоится III фестиваль креативных индустрий — «Креафест».
5sta Family
Где: Тульский кремль.
Вход свободный.
1 июня в Туле выступит группа 5sta Family. C 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок.
Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка. Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family.
Перемотка
Где: Творческое пространство «Девятка».
1 июня в творческом пространстве «Девятка» в рамках III фестиваля креативных индустрий «Креафест» выступят флагманы отечественной инди-сцены — группа «Перемотка».
Эклектичный, но узнаваемый стиль, чувственный вокал и пробирающие тексты. А после новых песен вспомним и споём старые хиты.
Будущие звезды российского цирка
Где: Молодежный центр «Родина».
1 июня в молодежном центре «Родина» состоится конкурс циркового искусства «Будущие звезды российского цирка».
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
1 июня в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».