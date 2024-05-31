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Решающий матч «Арсенала», концерт Маргариты Суханкиной и книжный фест: выходные в Туле

Решающий матч «Арсенала», концерт Маргариты Суханкиной и книжный фест: выходные в Туле

А еще фестиваль креативных индустрий, концерты 5sta Family и «Перемотки» и цирковой конкурс — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Пари НН»

Когда: 1 июня, суббота, 18.00.
Где: Центральный стадион «Арсенал».
 

«Арсенал» — «Пари НН»

1 июня «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Пари НН» из Нижнего Новгорода. На кону — выход в российскую премьер-лигу.

 

Маргарита Суханкина

Когда: 31 мая, пятница, 19.00.
Где: Городской концертный зал. 
 

Маргарита Суханкина

31 мая в Городском концертном зале выступит Маргарита Суханкина.

 

Книги на лето

Когда: 1-2 июня, суббота-воскресенье, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Книги на лето

1 и 2 июня в кластере «Октава» во второй раз пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».

На протяжении двух дней гостей фестиваля ждет разнообразная программа от проекта «Книги на Октаве», состоящая из встреч с писателями, лекций редакторов и издателей, а также многочисленных мастер-классов для детей всех возрастов и их родителей.

 

Креафест

Когда: 31 мая и 1 июня, пятница-суббота, 12.00.
Где: Творческое пространство «Девятка».
 

Креафест

31 мая и 1 июня в творческом пространстве «Девятка» состоится III фестиваль креативных индустрий — «Креафест».

 

5sta Family

Когда: 1 июня, суббота, 15.30.
Где: Тульский кремль. 
Вход свободный.
 

5sta Family

1 июня в Туле выступит группа 5sta Family. C 13.00 в Тульском кремле под эгидой «Движения первых» состоится фестиваль «Первое с Первыми. Город детства». Гостей ждет множество интерактивных, развлекательных и образовательных площадок. 

Пройдут выступления творческих коллективов, цирковое шоу, мастер-классы, профориентационная выставка. Хедлайнер фестиваля — группа 5sta Family.

 

Перемотка

Когда: 1 июня, суббота, 17.30.
Где: Творческое пространство «Девятка».
 

Перемотка

1 июня в творческом пространстве «Девятка» в рамках III фестиваля креативных индустрий «Креафест» выступят флагманы отечественной инди-сцены — группа «Перемотка».

Эклектичный, но узнаваемый стиль, чувственный вокал и пробирающие тексты. А после новых песен вспомним и споём старые хиты.

 

Будущие звезды российского цирка

Когда: 1 июня, суббота, 16.00.
Где: Молодежный центр «Родина».
 

Будущие звезды российского цирка

1 июня в молодежном центре «Родина» состоится конкурс циркового искусства «Будущие звезды российского цирка».

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 1 июня, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы, розовые слоны

1 июня в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 

а что в кино?

Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
 

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