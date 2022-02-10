«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок

14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет Международный день книгодарения.

Этот день всех влюбленных в литературу — отличное напоминание, что книги приносят радость, когда их читаешь, — а потом снова, когда даришь радость открытий другим.

Праздник был придуман детской писательницей Эммой Перри. Мама двоих детей не понаслышке знала, как важны хорошие книги. Поэтому неудивительно, что акция, начатая в тесном кругу друзей и соседей, быстро нашла единомышленников в разных странах. В России Международный день книгодарения объединяет с каждым годом все больше участников.

Стать одним из них очень просто — выбирайте книги и дарите их с добрыми пожеланиями или просто так. И, конечно, делитесь подаренными книгами в соцсетях — выкладывайте фото и видео с хэштегами #денькнигодарения #даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок.

Вот несколько советов, которые помогут сделать подарок актуальным, нужным, своевременным — словом, идеальным!

Интересы и увлечения. Угодить человеку, страстно увлеченному, довольно просто: тематические подарочные издания и книги от звезд любимой темы будут кстати. Выбирайте из новинок или, наоборот, поищите редкие издания признанных мастеров. Новости по теме. Киноэкранизации, сериалы по мотивам книг, литературные премии — просто бесценный источник идей для подарка. Издательства тоже дают подсказки: новинка в серии «Жизнь прекрасна!» — буквально счастливое пожелание в твердой обложке, а книга из цикла «Интеллектуальный бестселлер» придется по вкусу обладателю острого ума. События в жизни. Книжный магазин с готовностью поддержит любое важное переживание дорогого вам человека: подходящие книги найдутся для тех, кто ждет ребенка или собирается делать ремонт, завел собаку или купил абонемент в танцевальную студию, готовится к поездке в новую страну или только вернулся из волнующего путешествия. Подумайте, что необычного и важного произошло в последнее время у близкого человека — он по достоинству оценит вашу внимательность. Подсказки в разговорах. Любая деталь может дать подсказку. Какие книги рекомендует известный человек, которым ваш друг на днях восхищался? Что поможет разобраться в инвестициях, которыми заинтересовался в последнее время? Каких авторов из страны, которой очарован, наверняка оценит? Даже если ваше общение сводится к жалобам на нехватку времени — поищите подходящий подарок среди книг по тайм-менеджменту, пособиям для заботы о себе, техникам восстановления энергии. Книги-пожелания. Иногда самое главное видно сразу. Новый роман Франсуазы Бурден «Глядя на море» (16+) оценит тот, кто скучает по песчаным пляжам. Книга об отношениях под теплым названием «С тобой я дома» (16+) станет многозначительным подарком особенному человеку.

Вот еще 5 книг из «Читай-города», которые станут хорошим подарком.

Книжная жизнь Нины Хилл

Ваксман Э. (16+)

Люди, которые любят книги, особенно любят книги о таких же, как они сами. Нина Хилл определенно из таких — сотрудница книжного магазина больше всего любит оставаться одна, чтобы отправиться в очередное книжное путешествие. Но налаженная жизнь интроверта заканчивается, когда обнаруживается, что у Нины есть целая куча шебутных родственников, о которых она ничего не знала. И они твёрдо намерены стать одной семьей.

Жили-были старик со старухой

Катишонок Е. (16+)

История про «жили долго и счастливо», только более реальная. Ведь всем известно, что в жизни, в отличие от сказок, случается всякое. Но герои романа Елены Катишонок, лауреата премии «Ясная Поляна», остаются вместе в горе и в радости. Потому что они семья. Трогательная, искренняя, глубокая книга, оставляющая надежду на лучшее.

Конан Дойль на стороне защиты.

Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов

Фокс М. (16+)

Артур Конан Дойль — один из самых известных писателей, работавших в одном из самых популярных жанров. Но мало кто знает, что еще он был общественным деятелем, защитником несправедливо осужденных. Журналист Маргалит Фокс написала книгу для тех, кто любит нестандартные ракурсы. В ней автор Шерлока Холмса спасает от смертной казни своего друга с помощью метода расследования из знаменитых детективов.

Пастернак. Заложник вечности

Быков Д. (16+)

Написанное с любовью и вниманием к личности исследование классики для тех, кому хочется большего. Книга об одном из крупнейших русских поэтов XX века Борисе Пастернаке представляет не только его жизнь и творчество, но и богатство внутреннего мира в эмоциях и поступках. Настоящее признание в любви автору и новая трактовка романа «Доктор Живаго», сыгравшего роковую роль в его жизни.

Сториномика: Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире

Макки Р., Джерас Т. (12+)

Маленькие дети и серьезные взрослые любят истории. Сторителлинг сегодня — один из главных инструментов продвижения товаров, услуг или личных брендов. Умение держать внимание, увлекательно рассказывать, интриговать и заставлять ждать развязки поможет не только стать звездой в любой компании, но и построить карьеру, найти свою аудиторию и реализовать самые амбициозные планы.

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