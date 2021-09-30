Психиатр Елена Кузнецова: «Стрессы и вредные привычки приводят к деменции»

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Страдаете провалами в памяти? Вынуждены ехать по привычному маршруту с навигатором? Вполне возможно, что у вас начинается болезнь Альцгеймера.

Как не пропустить первые симптомы и что поможет держать мозг в тонусе, рассказывает заместитель главного врача Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Елена Кузнецова.

– Причины деменции бывают разные. Причиной потери памяти и снижения интеллекта могут быть хронические заболевания – гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Но часто причиной деменции становится болезнь Альцгеймера, атрофия коры головного мозга. Лечить болезнь сложно, вернуть интеллект – невозможно. Задача врача – остановить процесс.

Основные факторы риска: низкий уровень интеллектуального развития, недостаточность физической активности, невылеченные хронические заболевания, высокое давление, неконтролируемый диабет, хроническая почечная недостаточность, вредные привычки – курение и алкоголь, стрессы.

– У кого встречается деменция? И в каком возрасте она наиболее опасна?

– Деменция встречается у мужчин и женщин. Она бывает с ранним началом – после 45 лет – и с поздним – у пациентов старше 65 лет. Последняя чаще проявляется у женщин.

Болезнь опасна в любом возрасте. Всё зависит от стадии. Легкая проявляется когнитивными нарушениями, но пациент проходит лечение и социализируется с помощью родственников. Он ведет нормальную жизнь и не нуждается в уходе.

При средней стадии деменции пациенту нужна помощь в бытовых вопросах. При тяжелой – без посторонних людей человек уже не может обслуживать себя. В таком состоянии у пациентов могут возникать психотические нарушения: галлюцинации, возбуждение, агрессия и т. д.

– Как заметить болезнь? Какие ситуации должны насторожить?

– Первые признаки деменции – трудности в социальном функционировании. Например, в привычной ситуации человек знает маршрут до магазина, до дома родственников и т. д., но если обстановка немного меняется, он путается, не может сообразить, куда ему идти. Или, например, когда при езде по знакомым улицам появляется потребность в навигаторе, потому что самому выстроить маршрут уже сложно.

Должно также насторожить нарушение памяти и раздражительность.

Как правило, пациенты с начальной стадией деменции не хотят признавать проблему, а на разговоры родственников о забывчивости реагируют с раздражением.

Как следствие, они закрываются и стараются ограничить контакт с окружающими.

– Как не допустить снижения интеллекта? Есть ли упражнения, которые помогают справиться с нарушениями памяти?

– Интеллект нужно развивать в течение жизни. Чем выше уровень интеллекта, тем больше ресурс организма на то, чтобы прожить до старости в здравом уме. В развитии помогает изучение иностранных языков, чтение, головоломки, кроссворды и т. д.

– Куда обращаться, если родственник себя странно ведет и забывает поесть?

– Если вы заметили странности в поведении родственника, нужно поговорить с ним и убедить его в необходимости обратиться к врачу. Начинают, как правило, с терапевта. Зачастую даже коррекция артериального давления и уровня сахара в крови улучшает состояние пациента. Органы работают лучше, налаживается кровоснабжение, мозг работает эффективнее.

Если состояние после лечения терапевта сохраняется, нужно обратиться к неврологу. Врач назначит диагностику, в том числе МРТ и КТ, чтобы определить первопричину болезни. Невролог в силах вылечить начальную стадию деменции, при ухудшении состояния потребуется обращение к психиатру.

– Можно ли дедушку с деменцией перевозить жить к родственникам под присмотр? Не будет ли хуже?

– Новая обстановка – это стресс. В новой квартире пациенты часто теряются, дезориентируются, иногда происходит ухудшение. Но ухода за пациентом с деменцией в дальнейшем не избежать, так что подготовьте родственника и, как только перевезете его на новое место, уделяйте ему много внимания, общайтесь.

– Помогает ли общение с родственниками вспомнить себя?

– Да. Пациенты с деменцией хорошо помнят молодость, но то, что было вчера, забывают, поэтому очень помогает рассматривание семейных фотоальбомов. Спрашивайте, кто на фото, как зовут человека, чем занимается. Это не новые знания, но закрепление имеющейся информации, – такой прием тренирует память.

– Могут ли помочь витамины и БАДы?

– Витамины и БАДы помочь напрямую не могут, но они в силах улучшить функционирование организма. Начинать принимать их нужно заранее, но под контролем врача.

– Есть ли какие-то тесты, чтобы заметить у себя начало болезни Альцгеймера?

– Чтобы проверить себя, достаточно нарисовать циферблат часов и указать на циферблате время. Если возникли сложности с заданием, необходимо обратиться к терапевту и неврологу.

– Может ли смерть мужа или жены спровоцировать деменцию?

– Напрямую нет. Но в пожилом возрасте часто встречается депрессия, апатия, отсутствие интереса к жизни, снижение активности. Очень часто родственники путают состояние пациента в депрессии с деменцией.

Родственники думают, что это просто плохое настроение, пропускают начало деменции тогда, когда ее уже надо начинать лечить.

Если ваш родственник впал в уныние из-за потери близкого человека, обратитесь к врачу. Деменцию на начальной стадии и депрессию можно вылечить.

Досье Myslo

Елена Сергеевна Кузнецова, врач-психиатр.

Окончила медицинский институт ТулГУ с красным дипломом.

В 2009 году пришла работать в Тульскую областную клиническую психиатрическую больницу № 1 им. Н. П. Каменева. Сейчас там занимает должность заместителя главного врача.

Девиз: «Хочешь быть счастливым, будь им!»

Мечта: увидеть мир.



