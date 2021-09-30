Маршрут выходного дня: места для отдыха в Тульской области

Осень – не повод заканчивать сезон загородных поездок. Рассказываем, куда в регионе можно отправиться на пару дней и отлично провести время, где отметить праздники и отдохнуть с друзьями.

Осень – одно из самых уютных времен года. Хочется выбраться на природу, полюбоваться золотой листвой, сделать классные фото и просто провести время на свежем воздухе.

Уютные деревянные домики с зоной для барбекю в загородном комплексе «Приокские зори» – то, что нужно для атмосферных осенних выходных. Комплекс находится в живописном уголке в трех километрах от села Велегож, так что картину отлично дополнит золотой лес.

Вы не заскучаете в загородном комплексе: здесь есть место для рыбалки и сбора грибов, а также дровяная баня и прокат велосипедов и квадроциклов.

«Приокские зори» – универсальное место для отдыха. Сюда можно приехать с друзьями, детьми или второй половинкой для романтичного уик-энда. Дома рассчитаны на 4-6 человек, и в них созданы все условия для проживания: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната со всем необходимым, веранда и всё для барбекю.