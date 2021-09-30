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Маршрут выходного дня: места для отдыха в Тульской области
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Маршрут выходного дня: места для отдыха в Тульской области

Осень – не повод заканчивать сезон загородных поездок. Рассказываем, куда в регионе можно отправиться на пару дней и отлично провести время, где отметить праздники и отдохнуть с друзьями.

Загородный комплекс «Приокские зори»

 

Загородный комплекс «Приокские зори»

Осень – одно из самых уютных времен года. Хочется выбраться на природу, полюбоваться золотой листвой, сделать классные фото и просто провести время на свежем воздухе. 

Уютные деревянные домики с зоной для барбекю в загородном комплексе «Приокские зори» – то, что нужно для атмосферных осенних выходных. Комплекс находится в живописном уголке в трех километрах от села Велегож, так что картину отлично дополнит золотой лес.

Вы не заскучаете в загородном комплексе: здесь есть место для рыбалки и сбора грибов, а также дровяная баня и прокат велосипедов и квадроциклов.

«Приокские зори» – универсальное место для отдыха. Сюда можно приехать с друзьями, детьми или второй половинкой для романтичного уик-энда. Дома рассчитаны на 4-6 человек, и в них созданы все условия для проживания: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната со всем необходимым, веранда и всё для барбекю.

Здесь же можно отметить праздники и даже провести свадьбу. В загородном комплексе есть кафе с разнообразным меню, рассчитанное на компанию до 100 человек.

Так что если вы хотите сменить обстановку, душа требует выходных на природе или вы просто мечтаете провести пару дней в тишине, приезжайте в «Приокские зори». Отдыхайте и наслаждайтесь свежим воздухом!

Загородный комплекс «Приокские зори» участвует в программе кешбэка по карте «Мир». Вы можете вернуть 20% от стоимости размещения!

Тульская обл., Заокский р-н, д. Антоновка.
Тел.: +7 (4872) 79-22-02+7 (930) 791-22-02.

E-mail: priokskiezori@mail.ru

приокскиезори.рф

 

Банный комплекс A Q U A

Банный комплекс A Q U A – это современное пространство для вашего отдыха. На территории находится большой комплекс размером 600 кв. м с двумя зонами – русской и финской баней.

В распоряжении гостей предбанник, оборудованный полноценной кухней с камином, большой стол, гарнитур на 10 персон, телевизор, музыкальная аппаратура и караоке. Также в комплексе есть бассейн с красивой подсветкой и имитацией водопада, парная, контрастный душ и чаша бодрости. 

На втором этаже комплекса – бильярдный стол и отдельные апартаменты для отдыха с ванной комнатой.

Помимо большого комплекса на территории A Q U A расположены два А-фрейм дома.

Это воплощение сюжетов американских фильмов про вечеринки. Стильный дизайн, теплые в любое время года купели и яркие лампочки буквально созданы для ваших фотосессий.

Каждый А-фрейм дом размеров 70 кв. м рассчитан на компанию из шести человек. В них есть все условия для комфортного отдыха – душевая, туалет, спальные места, кухня и телевизор.

Хотите стильную вечеринку, которой не стыдно похвастаться в соцсетях? А-фрейм – то, что вам нужно! 

Банный комплекс A Q U A находится рядом с зоной отдыха в Кондуках, поэтому отдых можно совместить с прогулкой по красивым местам Романцевских гор. 

Хотите провести
выходные незабываемо?
Приезжайте с друзьями или семьей
в загородный комплекс A Q U A! 

 

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Тульская область, г. Донской, ул. Правды, 22.

Тел. 8-902-902-87-47.

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Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Окунуться в настоящую золотую осень, о которой можно потом рассказывать часами, стоит, конечно же, в любимой многими туляками Ясной Поляне. Это замечательное место, сохранившееся до наших дней практически в первозданном виде. Попадая сюда, понимаешь, чем вдохновлялся Л. Н. Толстой при написании своих произведений и откуда у него такая любовь к родине. Усадьба расположена в Щекинском районе, в 14 км от Тулы, основана в XVII веке и принадлежала сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, творил (тут были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и др.), здесь же его могила. Главную роль в создании облика усадьбы сыграл дед писателя Николай Волконский.

Николай Волконский очень любил парки и разбил в Ясной Поляне большой «аглицкий сад». Англий­ские парки еще называют пейзажными: они должны выглядеть естественно, подчеркивать природный пейзаж и дополнять его. Под такие парки обычно выбирали какую-нибудь неровную местность — с оврагами и лощинами — и сажали множество разных деревьев и кустарников. Яснопо­лянский парк высажен на месте нескольких оврагов, в нем есть клены, ясени, березы, тополя, вязы...

Еще в таких парках очень ценились водоемы — вот и в яснополянском парке есть каскад из трех прудов: Верхнего, Среднего и Нижнего. Нижний пруд называли «Кошачьим», его еще можно узнать по красивым березовым мости­кам. Ограждений в пейзажных парках не ставили, но иногда делали незамет­ные изгороди, проложенные по дну оврага. По-французски они назывались ha-ha, а в русском языке получили имя «ах-ах» или «аха» — из-за эффекта неожиданности.

Яблоневые сады в Ясной Поляне тоже заложил Николай Волконский — при нем посадили 849 яблонь 34-х сортов. Его дочь Мария и ее муж Николай Толстой продолжили традицию уже в начале XIX столетия. Став полноправным наследником Ясной Поляны в 1847 году, Лев Толстой значительно расширил территорию садов. За свою жизнь писатель посадил 7800 деревьев, увеличив площадь садов до 40 гектаров. Ясная Поляна – совершенно особое место. И не только потому, что здесь жил Толстой.

Сама по себе энергетика этого места уникальна. Ясная Поляна с ее лесами, лугами и протекающей по ним рекой — заповедный уголок живой природы. На территории заповедника обитают 92 вида птиц и 30 видов животных.

Длинные тени деревьев, позолоченных осенним солнцем, пестрые краски листьев, мягкие изгибы линий пейзажей... А что еще нужно для душевной прогулки с друзьями?

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна.

Тел. +7 (48751) 7-61-25.

 

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 16:40 −1
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