Выход на экспорт – проще, чем кажется

Поставлять свою продукцию на зарубежные рынки может каждый – сегодня это доступно даже малому и среднему бизнесу. Как – знают в Центре поддержки экспорта.

Для предпринимателей разработан целый комплекс услуг, от выхода на маркетплейсы до участия в международных выставках.

О мерах поддержки рассказывает руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дарья Медведева.

— Дарья, что такое Центр поддержки экспорта и зачем он нужен Тульской области?

– Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) создан правительством Тульской области с целью содействия выходу малых и средних предпринимателей на зарубежные рынки, для реализации в регионе задач по поддержке отечественного несырьевого экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Предприниматели при обращении в наш Центр могут получить комплексные услуги по выходу на внешние рынки. Мы помогаем действующим экспортерам на разных уровнях реализации экспортного проекта, а новичков «за руку» приводим в экспорт.

— Вы сказали, что ЦПЭ оказывает комплексные услуги. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– Это некие «коробочные решения», разработанные под типовые ситуации бизнеса на каждой стадии экспортного цикла. Наряду с основными, в «коробку» включены дополнительные услуги, применение которых обсуждается с предпринимателями и зависит от спе-цифики отрасли и нюансов поставки.

Сегодня в режиме одного окна предприниматели могут получить широкий комплекс мер поддержки: от бесплатного консультирования до льготного финансирования, продвижения на популярных маркетплейсах, организации и участия в международных отраслевых выставках, бизнес-миссиях.

— За какими мерами поддержки чаще обращаются?

– Все услуги Центра одинаково востребованы. Однако в постпандемийный период выросла заинтересованность в участии в международных выставках. Это один из самых эффективных способов представить продукт или услугу, провести переговоры с партнерами. Но это затратное мероприятие, на котором малый бизнес зачастую экономит.

Центр всегда готов помочь бизнесу. Мы организуем коллективный или индивидуальный стенд для тульских экспортеров: арендуем выставочную площадь, оплатим регистрационный взнос и застройку стенда, подготовим презентационные материалы и деловую программу. От предприятия требуется лишь приехать и отработать на стенде, продвигая товар, собирая контакты и договариваясь о сделках. Информация о выставках находится на сайте export71.ru . В феврале мы начнем принимать заявки на выставки 2022 г., поэтому планировать участие нужно уже сейчас. В первом полугодии тульские компании приняли участие в 6 международных выставках, по результатам которых заключены контракты с покупателями из ОАЭ, Испании, Китая.

В режиме одного окна предприниматели могут получить широкий комплекс мер поддержки по выходу на экспорт: от бесплатного консультирования до льготного финансирования.

Востребовано сегодня и участие в бизнес-миссиях: это коллективная поездка экспортеров, действующих и начинающих, за рубеж. Цель – переговоры с партнерами, заключение контрактов. Мы помогаем сформировать или актуализировать коммерческое предложение, подбираем перечень потенциальных покупателей, организуем переговоры. Отмечу, что Центр финансирует 100 % затрат на организацию и проведение бизнес-миссии, кроме командировочных расходов. До конца текущего года планируются бизнес-миссии в Казахстан, Турцию, Беларусь и Узбекистан.

Предприниматели, которые хотят заняться внешней торговлей, но не знают, с чего начать, могут получить у нас теоретическую подготовку – пройти курс семинаров программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта Российского экспортного центра. Какие сертификаты необходимы? Как выстроить логистику? Как найти надежных партнеров? Тренеры дадут исчерпывающие ответы на все вопросы. Бесплатные семинары проходят очно в Центре «Мой Бизнес». Принимаем заявки на участие.

— При содействии Центра тульская продукция выходит на зарубежный рынок, разместившись на международных маркетплейсах. Какие онлайн-площадки доступны предпринимателям?

– Да, благодаря размещению продукции тульских компаний на маркетплейсах подписаны контракты. с партнёрами из Греции и Китая. Мы работаем с Alibaba.com, ebay, Amazon, Allbiz и другими площадками. Комплексная услуга включает регистрацию аккаунта компании на зарубежном маркетплейсе, формирование витрины, обучение сотрудников работе с маркетплейсом, техподдержку и продвижение сроком до года.

— Каким условиям должна отвечать компания, чтобы получить ваши услуги?

– Чтобы воспользоваться поддержкой, компания-экспортер должна быть зарегистрирована в Тульской области, состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, у нее не должно быть открытых исполнительных производств.

В экспорте гораздо больше преимуществ и выгод, чем трудностей. Если вы нацелены развивать экспортное направление — не отступайте. Оцените свои возможности, проделайте подготовительную работу, и дополнительная прибыль не заставит себя ждать!