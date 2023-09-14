Клиника «Эксперт» открыла в Туле Центр лечения боли

erid: 4CQwVszH9pUkpy6XnCY

Во втором корпусе клиники расположилась операционная для малоинвазивных операций, мощное диагностическое оборудование и дневной стационар – всё для того, чтобы избавление от боли проходило как можно быстрее и эффективнее.

В современной медицине принята концепция: терпеть боль нельзя, она разрушает организм. Федеральная сеть медицинских центров «Эксперт» всегда применяет самые актуальные подходы к лечению, поэтому избавлению от боли здесь решили уделить особое внимание.

В сентябре в Туле открыл свои двери второй корпус клиники «Эксперт».

Его основную часть будет занимать Центр лечения боли. Планируется, что он сможет принимать более 10 000 пациентов в год.

На торжественное открытие пришли почетные гости. В их числе — мэр Тулы Ольга Слюсарева:

— Это знаковое событие для города. Клиника «Эксперт» за столько лет работы успела заслужить колоссальное доверие, и это показатель действительно качественной работы. Спасибо специалистам клиники за профессионализм и внимание к каждому пациенту. Пусть новый корпус поможет еще большему числу туляков сохранить здоровье. Тульская клиника — часть большой федеральной сети, которая работает более 15 лет.

Поздравить туляков с праздником приехал генеральный директор ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев:

— В нашей сети 51 диагностический центр, 16 клиник и три госпиталя. Мы постоянно развиваемся, и Туле повезло: она попала в инвестиционную программу, которую мы начали в 2020 году. Тогда, в разгар пандемии, у нас было много страхов, но сегодня мы открываем Центр, а значит, все получилось. Мы гордимся результатом! Тульская клиника — одна из первых в сети, и она стала по-настоящему популярной у жителей региона. Уверены, что и второй корпус будет работать успешно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Илиана Марина, директор тульской клиники «Эксперт»:

— Тульской клинике уже 16-й год. В 2007 году мы начинали вхождение в регион, предоставляя только одну услугу — проведение МРТ. Тогда об этой диагностике мало кто слышал, но мы завоевали такое доверие пациентов, что они сами спрашивали, когда же начнут вести прием врачи. Через 10 лет своей работы мы открыли большой диагностический комплекс площадью более 1600 кв. метров со всем золотым стандартом диагностики — МРТ, рентгеном, УЗИ, эндоскопией, анализами и приемом узкопрофильных специалистов. За время его работы было обслужено порядка 90 000 пациентов. Но у нас не было хирургического блока. С открытием второго корпуса мы расширим спектр услуг, сделаем все, чтобы пациенты как можно быстрее избавлялись от боли. Мы внедряем междисциплинарный и мультифункциональный подход, при котором пациента ведет консилиум врачей. Теперь у наших пациентов есть возможность избавиться от болевого синдрома всего за один день!

Новое здание расположилось рядом с уже знакомым тулякам корпусом клиники «Эксперт» на ул. Болдина, 76. Здесь на площади 980 кв. метров разместилась высокотехнологичная операционная для проведения малоинвазивных вмешательств, дневной стационар, в котором пациенты смогут прийти в себя после процедур, а также кабинеты приема врачей-рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, невролога, травматолога, терапевта и нейрохирурга.

Корпус укомплектован современным диагностическим оборудованием экспертного класса, в том числе аппаратом МРТ Philips мощностью 1,5 Тесла, системой ультразвуковой диагностики и компьютерным томографом на 64 среза. Таким оснащением может похвастаться далеко не каждая столичная клиника. Все необходимые обследования и консультации специалистов пациенты с болевым синдромом могут пройти, не выходя за порог клиники «Эксперт». Это удобно и быстро!

Сергей Попов, нейрохирург клиники «Эксперт»:

— Сейчас проблема пациентов по всей России в том, что получить помощь быстро и в одном месте почти невозможно. В большинстве клиник человек с болью вынужден сначала пойти к терапевту, потом к неврологу, затем к хирургу и в итоге к сосудистому хирургу. Это иногда затягивается на 2-3 месяца. Всё это время пациент испытывает дискомфорт и не может вернуться к нормальному образу жизни, а порой не может даже работать.

Еще работая в первом корпусе, мы стремились к концепции: все услуги в одном месте. Прием специалиста, диагностика, лечение — для нас всегда было важно проводить это как можно быстрее и комфортнее для пациентов.

Открытие второго корпуса открывает перед нами еще больше возможностей для помощи пациентам. Мы собрали здесь все диагностические, лечебные и реабилитационные мощности, чтобы максимально быстро и эффективно купировать боль, а затем предоставить полный цикл лечения пациенту.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В клинике применяется ускоренная методика восстановления после вмешательств. Её суть в том, что пациенты встают уже в день операции, испытывают меньше боли, а также проводят меньше времени на стационарном лечении.

Большое внимание в новом корпусе будет уделено в том числе лечению головной боли. В новом корпусе клиники «Эксперт» расположится кабинет лечения головной боли. Опытный нейрохирург поможет найти истинную причину недомогания и облегчит страдания пациентов даже с самыми сложными хроническими болевыми синдромами. В Центре доступны самые современные методы лечения: терапия моноклональными антителами, ботулинотерапия и т. д.

Получить помощь врачей в новом корпусе смогут все: здание полностью оборудовано для перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья: есть пандус, вместительная парковка и лифт.

Новый корпус клиники «Эксперт» уже открыт для пациентов. Услуги в нем будут предоставляться как на платной основе, так и по полису ОМС и ДМС.

Записаться на прием к специалисту можно по тел. 8 (48-72) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

Тула, ул. Болдина, 76.

Тел.: (48-72) 33-79-61.

tul.mrtexpert.ru

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА». Реклама