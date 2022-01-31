Секс во время беременности: Можно? Нужно!

Фото u.magazinepu.com и pixabay.com

Поговорили с акушером-гинекологом Валерией Шумейко о «любви в интересном положении». Расскажем о предрассудках и мифах, удобных позах и противопоказаниях.

Прошли времена, когда врачи запрещали беременным наслаждаться жизнью на все сто, советуя завязать с интимом чуть ли не на все 9 месяцев. Современная медицина не просто разрешает, а еще и рекомендует. Разберемся!

Для начала — короткий дайджест, а точнее — топ-10 важных знаний о сексе во время беременности:

Это безопасно (чаще всего).

Это не только приятно, но еще и полезно: для эмоций, самооценки, и да — для будущих родов.

Это укрепит эмоциональную связь с партнером.

Все равно нужно быть осторожной: есть противопоказания.

В разные периоды близости хочется больше или меньше.

Если не хочется — не нужно.

Беременность и сексуальность: что происходит с женским организмом?



Валерия Шумейко

— Для женщины беременность — непростой период: меняется тело, происходит гормональная перестройка и эмоциональные изменения. Будущая мама и ее партнер привыкают к новому статусу, перестраиваются. Я считаю, что очень важно сохранить страсть, которая когда-то свела эту пару вместе. Секс — вообще важная составляющая семейной жизни, а во время беременности — тем более. В этот период женщине особенно нужна любовь, ласка, забота и поддержка со стороны партнера, — говорит Валерия Шумейко.

Но — все индивидуально. У кого-то сексуальное желание не ослабевает всю беременность, а в некоторые периоды хочется даже больше, других не заводит ничего почти все 9 месяцев. Желание интимной близости у женщин чаще всего меняется в зависимости от триместра беременности.

Первый триместр (1−13 неделя)

Казалось бы, первый триместр должен быть самым благоприятным для секса: еще нет живота, тело не так сильно меняется (а грудь, наоборот, растет!), малыш внутри размером с орех и «не мешает» — живи и радуйся.

Но, как правило, в первом триместре большинство женщин отмечают снижение желания. Интима не хочется или хочется реже. Это связано с гормональными колебаниями и недомоганиями начала беременности: то тошнит, то голова болит, то слабость, то сонливость. Не до секса. Но кому-то везет: они не чувствуют недомоганий и ведут прежний образ жизни.

— Даже если у вас все хорошо в первом триместре, и вы не замечаете изменений, есть ряд факторов, которые нужно обсудить с вашим врачом. В частности, есть ли у вас низкое расположение хориона, боли, кровянистые выделения — всё то, что мы, врачи, называем угрозой выкидыша. Эти факторы могут стать противопоказанием для интимных отношений.

Второй триместр (14−27 неделя)

Самое благоприятное время для близости. Это три месяца, когда женщина чаще всего хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит.

Снижается риск выкидыша, симптомы токсикоза и «гормональные качели», как правило, уходят; эстрогенов становится больше, женщина активнее хочет ласки, любви, проявляет большее желание к партнеру. С физиологической точки зрения тоже есть свои изменения: увеличивается объем циркулирующей крови, что повышает чувствительность к прикосновениям и ласкам. Эмоции ярче, и женщина более настроена на секс.

Третий триместр (с 28 недели до родов)

Сексуальная активность снова снижается. Многие уже порядком поднабрали вес, может появиться изжога, усталость, ноги отекают.

Часто пары (чаще — мужчины) смущаются заниматься сексом, потому что ребенок в животе уже осязаемый, большой, шевелится и толкается! Ни дать, ни взять — «третий лишний».

— Не волнуйтесь, родительский секс не доставляет ребенку дискомфорта. Он пока живет в большом пузыре и все эти внешние воздействия, толчки, оргазм, он не ощущает.

И если со здоровьем женщины все хорошо, мы наоборот рекомендуем секс. Интим будет только на пользу, главное, чтобы хотелось самим.

Почему да?

Врачи говорят: если у вас нет серьезных противопоказаний, живите полной жизнью, как до беременности.

— Современные исследования и статистика говорят о том, что «ставить интим на паузу» на время беременности вредно. В первую очередь, для эмоционального состояния партнеров. Близость с партнером улучшает настроение, женщина чувствует себя любимой и желанной, востребованной и красивой. Во время интимной близости выделяется гормон серотонин, адреналин — так что секс снимает некоторые болевые реакции, например, головную боль, спастические боли.

И о мужчине не нужно забывать: воздержание не идет ему на пользу, к тому же близость с женщиной, которая носит его ребенка, снимет стресс и напряжение в изменившейся семейной ситуации. Он тоже заслуживает внимания и заботы в этот период.

Что можно, а что под запретом?

Основные, «большие» противопоказания, при которых врачи запрещают интим:

Угроза прерывания беременности, которая проявляется гематомой, кровотечением, болями внизу живота или в пояснице.

Предлежание плаценты.

Подтекание околоплодных вод.

Истмико-цервикальная недостаточность.

Половые инфекции (и у женщины, и у мужчины).

Три мифа о сексе во время беременности

1. Секс может спровоцировать преждевременные роды.

— Это заблуждение. Современная медицина на стороне секса. Во время интимной близости матка, плод и плацента испытывают вибрацию не больше, чем при обычной ходьбе.

2. Секс можно, оргазм — нельзя: он вызывает тонус матки и схватки.

— Это не так. Ни сам процесс, ни оргазм не могут запустить начало родов или выкидыш. Оргазм — все же кратковременный процесс. И если беременность не отягощена, это ни на что не повлияет.

3. Сперма, попавшая во влагалище, тоже приводит к схваткам.

— Тоже миф. Единственное, что теоретически может вызвать сперма в таком случае — это аллергическую реакцию. Так что предохраняться в такой ситуации не нужно, да и поздно уже)). Если у вашего партнера нет инфекций, можно заниматься сексом без презерватива и половой акт не прерывать. Живите свободно.

Самые опасные и безопасные недели для секса?

Самая опасная — первая неделя задержки. Те дни, когда у женщины должны были прийти новые месячные, условно считаются опасными. Но все индивидуально.

А самая безопасная неделя — последняя. Мы рекомендуем секс, он помогает шейке матки подготовиться к предстоящим родам, размягчая и укорачивая ее. А главное — это настроение и спокойствие будущей мамы.

Какую позу выбрать?

— В первые два триместра позу можно выбирать любую — какая нравится и приносит максимальное удовольствие и в которой комфортно. В третьем — на боку или стоя (чтобы не мешался живот).

Самая неудобная поза — «миссионерская»: беременным вообще тяжело лежать на спине и без секса, особенно если это уже третий триместр. Плод и матка давят на нижнюю половую вену, может кружиться голова, сбивается дыхание.

Самая физиологичная и удобная — поза «на боку». Удобно самой женщине и партнеру удобнее пристроиться, чтобы ничего не мешало и был хороший контакт.

Какие виды секса возможны?

В целом, возможны все виды секса, которые вы практиковали до беременности. Но есть одно но.

— Беременность — тот период, когда у женщины снижен иммунитет, в том числе и местный. Поэтому с точки зрения физиологии развития беременности и сохранения гигиены, во время беременности целесообразен классический секс. Жесткого табу нет, но если мои пациентки у меня спрашивают — можно ли? — я рекомендую традиционный секс.

Что должно насторожить женщину?

Кровянистые выделения после полового акта, схваткообразные боли внизу живота или в пояснице, распирание и покалывание во влагалище, либо же непривычные жидкие выделения. Это признак того, что половую жизнь нужно прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

«Я за, а он против. Что делать?»

Мужчины часто боятся секса с беременной партнершей. Как поступить в такой ситуации? Психологический барьер можно пройти, если женщина задаст конкретный вопрос своему врачу: можно или нет, нет ли противопоказаний. Желательно, чтобы ответ услышал и мужчина. Мужчину придется настроить на то, что секс — это неопасно, и что его даме сердца нужна любовь и ласка так же, как в «добеременный период», а, может быть, даже и больше!