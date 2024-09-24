Когда можно заниматься сексом после родов?

Фото предоставлено Валерией Ивановой.

Поговорили о восстановлении женщины после родов с врачом акушером-гинекологом Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской Валерией Ивановой.

— Восстановление после родов. Если роды — естественный процесс, то почему восстановлению сейчас придают такое значение?

— Период после родов врачи называет четвертым триместром беременности. Это очень важный период. К нему, как и к самой беременности, родам надо относиться серьезно и ответственно. Женщина с первого дня беременности переживает мощные изменения — и в эмоциональной сфере, и физиологической.

Есть исследования, что даже спустя много лет женщины вспоминают первый день после выписки из роддома как самый сложный день в их жизни.

Раньше считалось, что после родов женщину нужно оставить в покое, организм сам восстановится. Сейчас благодаря нацпроекту «Демография» стратегия другая. При выписке из роддома мы даем «дорожную карту» молодой маме — когда нужно обязательно посетить врача ей самой, какие пройти обследования, на что обратить внимание. В течение послеродового патронажа мы регулярно обзваниваем женщин, справляясь об их состоянии. Потому что от того, как быстро и полноценно женщина восстановится, зависит качество ее дальнейшей жизни, возможность и желание иметь еще детей. И да, здоровье и состояние ее родившегося ребенка тоже зависит от этого! Потому что 18 месяцев после родов связь мамы и ребенка очень тесная, можно сказать, определяющая состояние малыша. От того, как чувствует себя мама, какое у нее настроение, здоровье, зависит здоровье и развитие ребенка.

— Что врачи вкладывают в понятие «восстановление после родов»? Что — по запросам пациенток — больше волнует женщин, родивших первого, второго и так далее ребенка?

— Вообще, послеродовый период делится на ранний и поздний. 6-8 недель — это ранний период, когда женщина может обращаться с определенными жалобами в родильный дом, где произошли роды, или в женскую консультацию по месту наблюдения.

Полный период реабилитации после родов — около года. Через год после естественных родов женщина может снова начинать планировать беременность, ее организм в большинстве случаев уже готов. Если было кесарево сечение, то этот период составляет 2-3 года.

Первый визит к гинекологу, который наблюдал женщину во время беременности, лучше запланировать через неделю после выписки из роддома. Врач даст рекомендации по восстановлению двигательной активности, даст направления к специалистам, если будут жалобы. При необходимости врач может провести осмотр наружных половых органов (если было хирургическое вмешательство на промежности), даст рекомендации по грудному вскармливанию.

Вообще, сейчас даже после операции кесарева сечения женщину активизируют через 6 часов. А если роды были естественными, то физическая активность должна быть обязательно, но без фанатизма. Спортзал мы рекомендуем через два-три месяца после родов. И лучше под наблюдением специалиста.

Как правило, быстрее и легче возвращаются в форму женщины, занимавшиеся физкультурой до беременности и родов, входившие в беременность без лишнего веса.

Вообще, прибавка веса за беременность для женщины с нормальным индексом массы тела составляет 13-15 кг. Для тех, кто имеет лишний вес, — 6-8 кг.

Следующий плановый визит к гинекологу — через 1,5-2 месяца. Женщину должны осмотреть на кресле, взять мазок на флору, сделать УЗИ малого таза, дать направления на обследования. Объем этих обследований зависит от ее жалоб и уже имеющихся диагнозов. Как правило, мы назначаем общий анализ крови. Если есть заболевания мочеполовой системы, то обязательны анализ мочи, УЗИ и консультация уролога. Если был повышен сахар в крови во время беременности, то даем направление к эндокринологу.

Как правило, после рождения четвертого-пятого ребенка женщины не обращаются к нам с вопросами восстановления. А вот после рождения первенца вопросов у женщин много. Они хотят быстрее восстановиться, у них много страхов и опасений.

Один из самых распространенных запросов — грудное вскармливание. Не у всех получается кормить грудью, бывает очень обильная лактация или наоборот. Еще часто обращаются с проблемами в опорно-двигательном аппарате, жалуются на боли в спине, невозможность долго стоять, поднимать тяжести. Некоторые жалуются на плаксивость, упадок сил, отсутствие какого-либо желания. Ну и всех волнует состояние кожи, зубов, снижение веса, возможность вернуться к занятиям спортом, вести половую жизнь.

— Одна из наиболее распространенных проблем после родов — опущение органов. Что с этим делать и как быстро можно все вернуть (если можно) на место?

— В родах женщина может получить травмы, например разрывы влагалища, промежности. Последствиями этих травм может стать опущение органов малого таза, подтекание мочи, проблемы в интимной жизни. В группе риска по поводу опущения органов после родов — женщины 35+, те, у кого есть заболевания соединительной ткани, варикозное расширение вен.

Что с этим делать? Заниматься! Методы коррекции этой проблемы бывают консервативные и хирургические. Самая распространенная рекомендация из консервативных методов — упражнение Кегеля. Да, сейчас идут дискуссии о целесообразности этого упражнения. По своему опыту скажу: все зависит от того, когда начали его делать, как регулярно и правильно ли. Конечно, если опущение уже 1-2-й степени, то упражнение вряд ли поможет. Эффект будет у молодых женщин, которые регулярно делают упражнение для поддержания тургора мышц тазового дня в течение 2-3 месяцев.

В тяжелых случаях самый эффективный метод коррекции пролапса (опущения органов) — хирургический.

Важно не молчать об этой проблеме. Потому что если не предпринимать меры, она сама не рассосется. Качество жизни будет ухудшаться, с возрастом возможно даже выпадение органов.

— После родов многие женщины испытывают дискомфорт и сухость во влагалище, необычные выделения, им неприятна интимная жизнь. Что делать с этим?

— Это очень деликатные проблемы. И не все женщины готовы обсуждать их даже со своим гинекологом. В моей практике с жалобами на снижение либидо, болезненную интимную близость, отсутствие удовольствия от интимной жизни больше обращаются молодые женщины. И да, причиной всего этого также могут быть разрывы в родах. Ведь на месте разрыва образуется рубец.

Что можно посоветовать? Гинекологический массаж, бос-терапию для тренировки интимных мышц с использованием специальных тренажеров (терапия по принципу биологической обратной связи).

Можно использовать и современные технологии для восстановления интимной сферы, например лазер, биоревитализацию.

— У некоторых женщин после беременности и родов есть диастаз в той или иной степени. Чем он опасен? Что с ним делать?

— Диастаз — это когда расходятся прямые мышцы живота. У некоторых он возникает еще во время беременности. Чаще встречается у много рожавших женщин, у тех, кто резко и много набрал вес во время беременности, при многоплодной беременности. Это не болезнь, а косметический дефект. Чтобы этого не было, врачи советуют носить компрессионный бандаж, правильно вставать с кровати, ограничить поднятие тяжестей. При грамотном восстановлении он пройдет. Однозначно нельзя при диастазе качать пресс и стоять в планке.

— Послеродовая депрессия — отдельный пункт в реабилитации или это «выдумка психологов»?

— Нет, это не выдумка. Обычно проявляется в первые два месяца после родов.

Правда, бывает не у всех женщин. В чем причина и почему кого-то накрывает, а кого-то нет, однозначного ответа нет. Все зависит от психоэмоционального фона женщины. Влияет и то, как поддерживают женщину супруг и родные. Вообще, материнство — это большая ответственность. Не все могут выдержать ее.

Как проявляется послеродовая депрессия? Женщину ничего не радует, слезы на глазах, отрешенность во взгляде. Таких мы направляем на консультацию к психологу перинатального центра.

— Реабилитация после родов направлена на сохранение репродуктивного здоровья женщины. Вопрос: с какого момента можно вернуться к нормальной половой жизни и думать о следующем ребенке?

— Мы не советуем интимную жизнь в ранний послеродовый период, то есть 6-8 недель лучше воздержаться. Особенно если были наложены швы на влагалище и промежность.

Обязательно вместе с врачом надо подобрать способ контрацепции. Надежный. Мнение о том, что кормящая женщина не может забеременеть, ложное. На фоне лактационной аменореи беременность возможна — фертильность женщины восстанавливается, можно сказать, сразу. В моей практике нередки случаи, когда женщина беременеет через несколько месяцев после родов.