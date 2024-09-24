«Страшно, очень страшно», дед Бом-Бом и Пряник из МЧС: где сейчас герои тульских мемов?

Что стало с героями фотожаб и пупов, которые сформировали культурный код интернета? Кто эти люди (и не только) и как всероссийская слава повлияла на их жизнь?

Если вы застали интернет десятых, то точно помните забавные картинки с гримасничающими человечками и смешные ролики из «+100500» (олды на месте?). Молодая и беспрецедентная интернет-культура развивалась с бешеной скоростью — тогда-то понятие мем и стало общественным достоянием.

А вы знали, что герои некоторых мемов — наши земляки? В этом материале Myslo расскажет, что стало с героями популярных мемов, и узнает, как они относятся к интернет-славе.

Дед Бом-Бом

Михаил Мартынов (дед Бом-Бом) стал известен в рунете после того, как в 2011 году интервью одного тульского телеканала с его участием попало в подборку интернет- и ТВ-шоу «+100500». Юзеров порадовало эпатажное поведение пожилого туляка и его нетривиальный лексикон: «Ну ты индеец, я балдею», «Не урчи», «Ну ты француз», «Сегодня ясно, да; значит, завтра будет бом-бом».

К сожалению, 16 октября 2018 года Михаил в возрасте 73 лет ушел от нас вести прогноз погоды на радугу.

«Чувак, это рэпчик»

В том же 2011 году на YouTube появилось видео: школьники гуляют на спортивной площадке и делают трюки на турниках. После того как один из товарищей сделал сальто назад, оператор обратил камеру к парню добродушного вида. Тот произнес легендарное: «Чувак, это рэпчик».

Искренность и позитив Андрея Макарова, героя многочисленных демотиваторов, завоевали сердца интернет-пользователей. Фраза стала культовой в 2012-м, опять же после обзора в шоу «+100500».

Летом прошлого года Андрей дал большое интервью, в котором рассказал о последствиях славы, о собственном мем-NFT и, конечно, о любимых рэп-исполнителях.

Сейчас Андрею 32 года. Работает он в родном Щекино дворником. Самостоятельно заработать на меме Андрей не пробовал, однако в прошлом году совместно с NFT-маркетплейсом выпустил мем в формате цифрового актива.

— Меня до сих пор узнают на улице. Но большая популярность крышу мне никогда не сносила, — делится Андрей. — Сначала я «чистил» стену и комментарии (писали: «Дай автограф!», «Чувак, это рэпчик!»), хотя относился нормально — пишут, ну и всё. Одногруппникам было все равно.

Кстати, в том же интервью Андрей рассказал, что виделся и лично общался с дедом Бом-Бомом.

«Если бы мы знали, что это такое!..»

В феврале 2016 года на деревню Плоское, что под Алексином, напали легионы снежных блох. Невиданные войска букашек сильно напугали жителей. Пенсионерка Надежда Болотова в интервью телеканала «Первый Тульский» рассказала о своих эмоциях:

Надежда прославилась благодаря своей эмоциональной и искренней реакции, а ее фраза полюбилась рунетовцам — жиза.

Сейчас Надежде Петровне 67 лет — она давно на пенсии, в свободное время занимается пчеловодством. О своей популярности она рассказывает так:

— Популярность мне жить не мешает, да и популярна-то я среди молодежи. Сфоткаться хотят ради прикола или перед сверстниками похвалиться. Местным неинтересно. Так, иногда кто увидит в интернете — узнают.

Тульский Пряник из МЧС

16 августа 2021 года прошла торжественная церемония, на которой Тульский Пряник вступил в ряды сотрудников МЧС, получил удостоверение и медаль.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тогда это событие наделало много шума: пряник? МЧС?

— Идея создать маскот «Тульский пряник — спасатель» возникла у сотрудников Главного управления МЧС России по Тульской области для работы с подрастающим поколением, — рассказали нам в пресс-службе МЧС по Тульской области. — Тульские спасатели всегда в поиске новых способов донести до населения информацию о правилах безопасности. При проведении обучающих уроков с детьми маскот привлекает и концентрирует внимание ребят на жизненно необходимых знаниях.

Но самым интересным мемоделы посчитали внешний вид Пряника. С кем только его не сравнивали. Однако сейчас Пряник выглядит совсем иначе.





Фото пресс-службы МЧС по Тульской области.

— Старый костюм «пряника-спасателя» был улучшен, и теперь наш маскот уже в новом, более мужественном обличии стал желанным гостем тульских школьников и дошколят, — уточнила пресс-служба МЧС. — Он продолжает объяснять детям, как не стать причиной пожара, как вести себя у водоема и что делать в случае чрезвычайной ситуации.

«Пока вы громко [смеялись], он тихо [тренировался] в зале…»

С каждым месяцем форсы в интернете все скоротечнее: появились новые форматы контента, Сеть стала доступнее, поток информации — необъятным. Мем оброс новыми смыслами и превратился в мощный культурный и рекламный инструмент (даже оружие!). Выросли новые герои и антигерои-трикстеры.

Но даже в супернепостоянной Сети есть «база», которую не в силах стереть даже самый вирусный тренд, — то, с чего все начиналось.

А кого из тульских мемов запомнили вы? Делитесь любимыми в комментариях!