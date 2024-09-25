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Мир добра и надежды: почему волонтеры помогают чужим людям и не просят ничего взамен
Фото Алексея Пирязева и из архива героев публикации.

Мир добра и надежды: почему волонтеры помогают чужим людям и не просят ничего взамен

«Ребята делают добрые дела и обратно получают невероятную энергию. И когда один волонтер помогает одной бабушке — то перед вами сразу два счастливых человека!» — говорят в тульском Добро.Центре.

Сейчас в Туле — 250 волонтеров. Тех, кто готов бескорыстно прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Да и сами мальчишки и девчонки, помогая другим, учатся быть добрее, познают себя и растут как в эмоциональном плане, так и в физическом. 

Социальное волонтерство дарит людям надежду и показывает, что в мире еще есть люди, готовые поддержать и прийти на помощь. «Ты не один! Я рядом, и я помогу!»

Тульский волонтерский центр объединяет людей, желающих помогать другим. Центр был создан в 2014 году и с тех пор активно развивается, привлекая к участию в волонтерской деятельности все больше туляков. А с ноября 2023 года тульский волонтерский центр получил статус Добро.Центра. Это бесплатная социальная франшиза федерального масштаба. 

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21-летняя Надежда Швецова волонтерит уже шесть лет. За это время помогла десяткам людей и без этого своей жизни уже не представляет. 

— Некоторые говорят: «Зачем ты тратишь время на чужих людей? Посиди дома, посмотри сериальчик!» А мне это скучно. Вместо сериала я иду и помогаю людям, и внутри появляется искорка добра, которая меня греет. Я раньше сидела дома, играла в компьютер. Но когда переехала учиться из Суворова в Тулу, меня затянуло волонтерство, и жизнь заиграла другими красками.

Есть одна бабушка, которая семь лет не выходит из дома, потому что у нее сахарный диабет и очень плохо с ногами. Я ей натаскала воды, принесла продуктов, помыла посуду, убралась в квартире — просто по доброте душевной. Волонтеры — это не платная история, хотя очень многие думают, что мы помогаем старикам за квартиру или еще какие-то плюшки. Настоящий волонтер — это по совести, по душе. 

Помогаем женам военнослужащих и их семьям. У нас есть заявки из разряда «отвести ребенка в детский сад». Помню, погорельцам собирали вещи, продукты, бытовую химию.

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К детям с ОВЗ ездим постоянно. Но к таким поездкам надо быть морально готовым. Там детишки с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, умственной отсталостью. Дети разные, они не выбирают, какими родиться. Ребенок может кричать, бить себя или пытаться тебя укусить, они могут не сознавать, что говорят, например: «Я оторву твои уши и съем, потому что они мне нравятся».

Еще они очень тактильные, и из «капусты» обнимашек ты не выберешься просто так, каждого ребенка надо обнять и поговорить с ним.

У неподготовленного человека может быть шок. К ним надо искать подход потихонечку. Мы с ними играем, проводим мастер-классы на разработку моторики рук, каждый Новый год устраиваем утренники. 

Я окончила сельхозколледж, по профессии я зоотехник. Это образование мне пригодилось: во время ковида и когда приезжали первые поезда с беженцами, я оказывала первую ветеринарную помощь животным. Люди приезжали с собаками, кошками, кроликами. Брали с собой кто кого мог.

Одна женщина сошла с поезда, у нее в переноске было три исхудавших кота. Они были очень истощены, у них был сильный стресс, они не ели и не пили, ребра уже торчали. Их хозяйка не понимала, что происходит, и очень переживала. Прямо на вокзале я осмотрела котиков, посоветовала клинику в Туле. У нас в Добро.Центре есть акция «Щедрый вторник», каждый может пожертвовать животным корм, крупы, тушенку, медикаменты. Мы сотрудничаем с «Любимцем» и все подарки отвозим в этот приют.
 

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30-летняя Елена Некрасова учится в ТГПУ на факультете психологии, она будущий дошкольный дефектолог. Девушка работает администратором в центре реабилитации инвалидов в отделении «Дом моих возможностей» на улице Агеева. Обучает детей-сирот и людей с ОВЗ 18+ самостоятельной жизни, помогает им адаптироваться, чтобы они могли спокойно и уверенно жить одни, самостоятельно.

— Порой они не умеют даже элементарного: заварить чай, пожарить яичницу, погладить одежду, запланировать день, собрать вещи. 
Но я еще и волонтер. Я родилась в Туле и воспитывалась в Щекинском детском доме. Была слабым ребенком, а в семь лет попала в большую приемную семью. Моя приемная мама Наталья Сарганова воспитала 36 детей, в том числе из Донбасса. Со своей приемной семьей общаюсь до сих пор, постоянно приезжаю к родственникам и помогаю им с другими детьми. Вообще, помогать я люблю, поэтому часто участвую в волонтерских акциях, езжу в детские дома и дома престарелых.

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Совсем недавно собирали гуманитарную помощь для людей из Курской области и военнослужащих. Покупаем необходимые вещи, а еще нитки и отвозим их бабушке, а та вяжет мочалки для военнослужащих.

Волонтером я стала, еще когда училась в школе. Одноклассница мне сказала: «Лен, тут нужно помочь одной моей знакомой девочке. Маме стало плохо, и ее отправили в больницу». Я пришла, и мы стали делать уроки. Вторая девочка позвала — вместе принесли бабуле воду и творог.

Я очень эмоциональный человек, и мне нужна вся эта движуха. Всегда стараюсь помогать своему детскому дому в Щекино. Есть у меня полдня, даже два часа в день — я могу посвятить их людям. 

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18-летняя Дарья Морозова учится в колледже железнодорожного транспорта, она будущий дежурный по станции. В волонтерскую деятельность Даша вступила уже студенткой и волонтерит уже третий год.

— Еще со школьных времен я очень хотела стать волонтером, но у меня не получалось, из-за того что я жила в сельской местности в Плавском районе. Когда начала ездить в Тулу, сразу записалась в волонтеры.

Самое первое мое задание помню до сих пор — нужно было съездить к 94-летней бабушке и помыть окна в ее квартире. Мы поехали втроем с девчонками, по пути потерялись, сели не в тот транспорт. Потом нашли ее, бабушка напоила нас чаем, мы посидели, поговорили. Выяснилось, что у нее не осталось никаких родственников, она одна. Несколько раз мы к ней ездили убираться.

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Я очень люблю работать в социуме, в лагеря езжу вожатой, на железной дороге работаю проводником. Для меня главное — люди, и я уверена, что в любой ситуации надо оставаться человеком. Никому не пожелаешь оказаться в таких ситуациях, в каких порой оказываются люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые. У нас таких людей много, и душа рвется помогать. С удовольствием слушаем их истории, рассказываем свои, ведь общения им очень не хватает.

Самое главное — люди знают, что они не одни, что остается человечность. И люди в нее верят.

У меня много подруг и друзей, которые тоже с удовольствием волонтерят. Родители мной гордятся, для меня это ценно. 

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20-летняя София Еремкина окончила колледж по специальности «поварское и кондитерское дело», но работает специалистом по работе с молодежью в молодежном центре «Спектр». Для своей волонтерской деятельности София выбрала экологию.

— У меня движение волонтеров-экологов «Делай». Мы выезжаем на субботники, проводим экоигры, занимаемся экопросвещением, выезжаем в социально-реабилитационный центр на ул. Калинина к молодым инвалидам, там проводим с ними мастер-классы, игры и прочие активности.

У нас есть целый экобокс экологических игр. Например, тактильная игра «Мастерская переработки». Можно всё потрогать и понять, из чего сделаны материалы. Например, ручка — из бумаги, которую сдали в макулатуру. Значок — из крышечек от напитков.

Рассказываю, что такое первичная и вторичная сортировка, какая бывает маркировка пластика и что она означает. Показываю, что если магазинные чеки размочить в воде, а затем проблендерить, то можно сделать красивую открытку в технике папье-маше. 

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Родные меня поддерживают, бабушка собирает для меня чеки, крышечки, блистеры от таблеток — их мы тоже используем на мастер-классах.

Езжу на экологические форумы, получаю новые навыки, знания, общаюсь с коллегами, мы обмениваемся опытом. Тесно общаюсь с экологами, которые пытаются поднять экологию в Туле — Екатериной Олейник и Ольгой Черенцовой. С Катей хотим сделать совместный субботник. 

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Егору Годованному 22 года, он окончил тульский филиал РЭУ им. Плеханова и сейчас учится в магистратуре. По профессии — будущий экономист. Волонтер с 2018 года. Работал на форуме «Инженеры будущего», акции «Ночь музеев».

— Самое важное — мне хочется быть полезным. И я люблю мероприятия, события. Мечтаю побывать волонтером на всероссийских или даже всемирных мероприятиях. Я участник многих форумов, таких как «Шум» в Калининграде, «Берега» в Астрахани, «Территория смыслов» в Москве. 

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Встречал гостей из Белгорода и Курска с поезда и рассаживал по автобусам. Дети из Белгорода приезжали к нам зимой, дети и взрослые из Курска — в августе. Было волнительно, но я мысленно настраивал себя не паниковать. И еще один посыл: Тула готова принимать людей. Люди приезжали очень разные, но все они были спокойны, не было паники, шума, криков. Все прошло в комфортной обстановке.

У нас в институте даже появилось волонтерское общество. Я волонтер не потому, что это модно, в тренде, это — веление души. Это всегда модно!

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Анастасия Абросимова, руководитель тульского волонтерского Добро.Центра (отдел Молодежного многопрофильного центра «Родина»):

— Волонтеры делают добрые дела, а взамен получают невероятную энергию. Та энергия, которая ими тратится, возвращается стократ. И когда один волонтер приходит к одной бабушке и помогает ей — перед вами сразу два счастливых человека! 

Добро.Центр проводит множество акций муниципального, регионального и федерального масштабов, оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводит мастер-классы, тренинги, семинары для волонтеров, помогая им совершенствовать навыки и знания.

Тульский волонтерский центр — это место, где можно найти друзей и единомышленников, почувствовать себя частью большой команды, получить ценный опыт и новые навыки, внести свой вклад в развитие Тулы.
 

Как стать волонтером
«Серебряное» волонтерство: 55+

Волонтерство доступно и людям старшего поколения. Многие пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых, хотят быть активными и приносить пользу обществу. «Серебряное» волонтерство дает возможность реализовать накопленный опыт и энергию. Пожилые волонтеры включаются в проекты в соответствии со своими силами и возможностями, становясь важным звеном в социальных проектах, фестивалях и благотворительных акциях.
 

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