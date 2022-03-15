Грудничковое плавание в Туле: когда, кому и где

Фото центра LOGOS

Myslo узнал все о возможностях раннего детского плавания в нашем городе. Есть как бесплатные, так и платные варианты.

Знакомство новорожденного с водой — целое событие для семьи. Как сделать так, чтобы оно прошло гладко? Как помочь ребенку с ранних лет не бояться воды и научиться уверенно себя в ней чувствовать? Ответ прост: как можно раньше начинать заниматься грудничковым плаванием!

Кажется, что тема с ранним детским плаванием довольно свежая — буквально последних пяти лет. Однако еще в советское время наравне с популярными массажами работали классические бассейны для самых маленьких.

Сейчас плавание для малышей переживает настоящий бум в нашем городе: открыто несколько частных профильных центров во всех районах города, возрождены бесплатные бассейны при поликлиниках. И неудивительно: ведь это прекрасный способ оздоровить подрастающее поколение!

О грудничковом плавании как явлении, современных методиках и показаниях мы поговорили с Татьяной Вадимовной Стариковой, инструктором по плаванию центра LOGOS, педагогом, дефектологом и гидрореабилитологом.



Татьяна Старикова

Кому подходит грудничковое плавание?

Всем деткам полезно раннее и бережное знакомство с водой. Если, конечно, к этому нет особых противопоказаний у медиков.

Для чего нужно грудничковое плавание?

Главная цель грудничкового плавания — это обеспечение здоровья, гармоничного физического и психического развития ребенка. Занятия в воде — практически единственный вид физической активности, доступный грудным детям, а движение, как известно, — жизнь!

Конечно, инструктор не будет учить младенца разным стилям плавания. В первую очередь мы говорим о закаливании, укреплении иммунитета и подготовке к дальнейшим тренировкам по плаванию, которые обычно начинаются с возраста 3+. Учим не бояться воды, комфортно себя в ней чувствовать и управлять своим телом.

Новорождённым плавание поможет снять напряжение и успокоить нервную систему.

плавание поможет снять напряжение и успокоить нервную систему. Для деток от 2 месяцев это возможность напитаться новыми сенсорными ощущениями, нормализовать тонус, улучшить аппетит и сон, наладить режим.

это возможность напитаться новыми сенсорными ощущениями, нормализовать тонус, улучшить аппетит и сон, наладить режим. Для малышей более старшего возраста это способ получить море новых эмоций и ощущений, укрепить весь организм, познакомиться с границами и возможностями своего тела, увеличить объём движений, получить помощь в освоении новых навыков как в воде, так и на суше, а также продвинуть интеллектуальное и речевое развитие. При плавании происходит прекрасная настройка дыхательного аппарата, необходимого для верного воспроизведения звуков.

Кроме того, занятия в воде могут помочь справиться с такими состояниями, как привычный поворот головы, кривошея, различные асимметрии тела, гипер- и гипотонус, дисплазия ТБС и т. д.

Немаловажно также то, что раннее знакомство с водой позволяет избежать множества бытовых проблем в будущем (например, с мытьем головы, умыванием) и приобрести жизненно важный навык взаимодействия с водой.

Когда надо начинать?

Чем раньше, тем лучше!

Первый этап подготовки к грудничковому плаванию — это купание в домашней ванне. Если с ребенком все в порядке и он не болен, его можно и нужно регулярно купать сразу по возвращении из роддома и постепенно адаптировать к воде.

Однако купание — это все же про гигиену, а не про тренировки. В отличие от плавания.

Непосредственно к грудничковому плаванию стоит переходить примерно с двух недель. К этому должны быть готовы все члены семьи, в том числе самые тревожные и трепетные — бабушки и дедушки. Позитивный настрой родных — залог успеха любого предприятия, связанного с новорожденным.

Конечно, можно выполнять простейшие элементы самостоятельно — например, умывать лицо водой, «катать» по ванне, но я рекомендую пригласить домой специалиста по грудничковому плаванию.

В Туле такая услуга давно есть — называется «водный патронаж» или «надомное плавание». Прямо к вам домой приедет инструктор, в вашей ванной вместе с вами искупает малыша, покажет базовые упражнения, расскажет, как правильно держать и проводить подготовку к «большой воде».



Фото центра «Аквабэби»

Самое важное в адаптации ребенка — постепенно снижать температуру воды. Если начинаем мы с оптимальных для здорового новорожденного 36−37 градусов, то цель — 32−33 градуса, которые идеально подходят именно для тренировки, а не гигиенической процедуры. Такая температура будет в детском бассейне.

Примерно к 2−3 месяцам, когда ребенок немного подрос, окреп и уже успел полюбить воду, можно отправляться на занятия в бассейн.

К этому возрасту пупочная ранка обычно полностью заживает. А мама уже более-менее адаптируется к жизни с новорожденным и может прогнозировать ритм дня, чтобы к занятию ребенок был не сонным и не голодным. Это тоже важно для успеха всего предприятия!

Впрочем, начать можно в любом возрасте. Для этого никогда не бывает поздно! Просто у каждого возраста есть свои особенности, возможности и потребности, которые необходимо учитывать. И если адаптация в 3 месяца пройдет легко, то в 2−3 года все уже может быть далеко не так гладко.

Как выбрать место для занятий?

Начнем с самого бассейна.

Первый важный критерий — температура воды. Никто не отправляет крошечного ребенка сразу в «холодные» взрослые бассейны. Оптимальная температура для грудничкового плавания — это 32−33 градуса, не меньше!

Второй — это очистка воды. Если это ванна, вода должна меняться после каждого ребенка. Если бассейн, то важно, чтобы вода в нем была не стоячей, а постоянно циркулировала с помощью специального оборудования. В хороших бассейнах система водоочистки работает так, что вода тоже полностью обновляется за время 30-минутного сеанса плавания.

Кстати, о хлорке, которую некоторые мамы так страшатся. Лучше хлорки для бассейна еще ничего не придумано — только она позволяет избежать размножения бактерий в воде. Я не рекомендую ходить в бассейны, в которых вода не хлорируется. Конечно, необходимо, чтобы количество используемых химикатов строго контролировалось.

Очень важно также ответственно подойти к выбору тренера, инструктора по плаванию. Школа «раз-два-три — ныряем» или «дуем в лицо и ныряем» уже изжила себя.

В современном грудничковом плавании используются совершенно иные методики — аккуратные и щадящие. Лично я работаю по методу осознанного погружения, когда процесс ныряния не сопряжен ни с каким насилием, а занятия проходят в комфортном для малыша темпе. Надеюсь, вскоре все тульские инструкторы тоже переключатся на этот бережный подход.

Инструктор по грудничковому плаванию — это проводник ребенка в мир плавания, а не жесткий тренер с задачами, целями и планами на «спортсмена». Подумайте о будущем своего ребенка на годы вперед: выбирайте человека, который с вами на одной волне, и который не взрастит в малыше страх вместо любви к воде.

Что нужно для грудничкового плавания?

На этапе надомного плавания не нужно ничего, кроме позитивного настроя родителей и хорошего настроения ребенка.

С переходом в «большую воду» ребенку потребуется справка от педиатра. Во многих бассейнах также попросят принести результат анализа на энтеробиоз. Если занятия проходят в формате «мама + малыш», то определенные справки от врачей нужны и маме — это лучше уточнять непосредственно в том месте, куда вы записываетесь.

Также малышу потребуется купальный костюм. До года мой выбор — специальные одноразовые плавательные трусики. Если случится «авария», все останется в них.

Сколько занятий нужно для хорошего эффекта?

Плавание — не как массаж, который проходят курсами. Плаванием можно и нужно заниматься регулярно.

Чтобы ребенок полюбил воду и поплыл, достаточно ходить в бассейн пару раз в неделю.

И ничего страшного, если будут перерывы. Важно только и дома не забывать о воде — купаться в ванной, играть, веселиться вместе с родителями.

Если стоит цель вырастить спортсмена с пеленок, то, конечно, потребуется регулярность.

Какие есть противопоказания?

О противопоказаниях, как и положено, мы проконсультировались с врачом — тульским педиатром Еленой Никифоровой. Кстати, в конце декабря 2021 года у нее родился сын Федор. И он уже тоже готовится к большой воде под руководством инструктора.

Елена Викторовна Никифорова - Я, как врач-педиатр, считаю явным противопоказанием к плаванию все острые состояния — как инфекционные (например, ОРВИ), так и обострение хронических кожных заболеваний (например, атопический дерматит). В любом случае перед походом в бассейн ребенку потребуется справка от педиатра, так что лечащий врач обязательно подскажет, можно ли ребенку сейчас заниматься или нет.

Где в Туле можно заниматься грудничковым плаванием?

Myslo собрал справочную информацию по всем доступным вариантам по грудничковому плаванию в Туле.

БЕСПЛАТНО

Бесплатно эта опция доступна в трех поликлиниках города.

ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы», поликлиника № 1

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Адрес: ул. Марата, 47.

Справка по телефону 8−950−924−58−23.

Поликлиника оборудована грудничковой ванной и малым бассейном.

Грудничковое плавание детей в возрасте от 0 до 4 месяцев проводится индивидуально с инструктором в ванне. Температура воды 35−37 градусов. Занятие длится 15 минут. Смена воды производится после каждого сеанса, заполнение ванны производится после цикла дезинфекции. Процедура предоставляется бесплатно, необходимо назначение врача-педиатра, невролога, хирурга. Для получения услуги понадобится только хорошее настроение.

Также в поликлинике проводятся занятия в формате «Мать и дитя» для детей от 4 месяцев — как индивидуальные, так и групповые. Правда, это уже платная опция, занятие длительностью 30 минут стоит 450 руб. Для получения данной услуги необходимы медицинские заключения и для мамы, и для ребенка. Маме необходимо получить заключения гинеколога и дерматолога об отсутствии противопоказаний для занятий с ребенком в бассейне. Ребенку необходима справка от педиатра и результат соскоба на энтеробиоз. Занятие проводится в малом бассейне (температура воды 31 градус) под руководством квалифицированных инструкторов с медицинским образованием. Инструктор дает комплекс упражнений, нацеленный на укрепление мышечного каркаса. Дети вместе с мамами играют, ныряют и учатся плавать, привыкают к воде. Занятия проводятся как индивидуальные, так и групповые до трех мам и младенцев. Время и кратность занятий подбираются индивидуально.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени Е. Г. Лазарева», детская поликлиника № 1

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Адрес: ул. Дегтярева, 52.

Справка по телефону 47−56−17.

Занятия проводятся для детей с 1-го месяца. Есть как ванна для грудничкового плавания, так и бассейн для деток постарше. Доступны два формата: инструктор + ребенок и мама + малыш. Оба бесплатны для посетителей. Для получения услуги необходимы медицинские документы: для ребенка — справка от педиатра и анализ на энтеробиоз; для мамы — заключение гинеколога и дерматолога об отсутствии противопоказаний для занятий с ребенком в бассейне.

ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»

Адрес: ул. Бундурина, 43.

Справка по телефону 36−76−43.

В этом центре методика грудничкового лечебного плавания проводится детям до года из группы риска по развитию двигательных нарушений. Занятия можно начинать с 1-го месяца с последующими курсами медицинской реабилитации на базе дневного или круглосуточного стационаров. Направление на проведение курса процедур грудничкового плавания ребенок может получить после осмотра специалистов Центра раннего вмешательства ГУЗ ТО «ЦДП». Платно данная медицинская услуга не предоставляется.

ПЛАТНО

Физкультурно-оздоровительный центр LOGOS

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logos71

Адрес: ул. Ромашковая, 40.

Телефон для записи: +7−902−845−23−37.

Цена: разовое посещение — 800 руб., по абонементу — от 650 руб. за 1 занятие. Пробное занятие — 350 руб.

В центре LOGOS один бассейн. Открыт для детей с первых дней жизни. Здесь проводятся как индивидуальные занятия с инструктором, так и групповые тренировки, оздоровительное плавание для новорожденных (+ массаж) и гидрореабилитация. Кроме того, инструкторы центра выезжают для проведения занятий на дому. Стоимость такой услуги — 1000 руб. за 1 занятие.

Детский оздоровительный центр «Swim&baby»

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swimbaby71.ru

Адрес: ул. Клары Цеткин, 4.

Телефон для записи: +7 (920) 788-10-00.

Цена: Групповые занятия: разовое посещение — 700 руб., по абонементу — от 525 руб. за 1 занятие. Пробное занятие бесплатное. СПЛИТ-занятия: разовое посещение — 750 руб., по абонементу — от 625 руб. за 1 занятие. Пробное занятие — 430 руб.

В центре один бассейн, здесь могут заниматься детки с 2 месяцев. Проводятся или групповые занятия (в формате мама + малыш, группа общей численностью до 12 человек), или СПЛИТ-занятия (в бассейне 2 инструктора + 2 ребенка).

Студия раннего плавания «АкваБэби»

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аквабэби.рф

Адрес: ул. Металлургов, 108.

Телефон для записи: +7 (953) 953-63-05, +7 (902) 752-11-97.

Цена: разовое посещение — 780 руб., по абонементу — от 600 руб. за 1 занятие. Первое пробное занятие — 550 руб.

В студии «АкваБэби» три бассейна для индивидуальных занятий с детьми от 2 месяцев. Занятия проводят инструкторы, родители в воду не допускаются. Также инструкторы студии оказывают услугу надомного плавания. Стоимость — 1000 руб. за одно занятие для Тулы, для области к указанной стоимости добавятся расходы на проезд.

Центр детского плавания «Акваляндия»

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akvalandia.ru

Адрес: пр. Ленина 85, корпус 6, локация 9 и ул. Демидовская, 179.

Телефон для записи: 52−62−51.

Цена: разовое посещение — 750 руб., по абонементу — от 575 руб. за 1 занятие. Первое пробное занятие — 375 руб.

«Акваляндия» проводит индивидуальные занятия для малышей с 3 месяцев. В воде находятся инструктор и ребенок. Посещать оба бассейна можно по единому абонементу.

Детский бассейн «Алые паруса»

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swim71.ru

Адрес: ул. Генерала Маргелова, 5а.

Телефон для записи: +7 (901) 198−1948.

Цена: разовое посещение — 750 руб., по абонементу — от 580 руб. за 1 занятие. Первое пробное занятия — 480 руб.

Занятия в «Алых парусах» проходят в индивидуальной форме с детьми возрастом от 2 месяцев.

Фитнес-центр «Лига чемпионов»

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liga71.ru

Адрес: 1-й Восточный проезд, 9.

Телефон для записи: 700−103.

Цена: разовое посещение — 750 руб., по абонементу — 700 руб.

Занятия по грудничковому плаванию в «Лиге чемпионов» доступны для малышей от 3 недель жизни до 4 месяцев. Они проводятся в специальных ваннах по уникальным методикам — родители держат на руках своего ребенка и выполняют авторские упражнения под руководством тренеров.

Фитнес-центр «Фитнес парк»

tulafitpark.ru

Адрес: ул. Немцова, 8.

Телефон для записи: 730−077, 730−700.

Цена: от 800 руб. за 1 занятие.

В «Фитнес парке» предлагают три формата занятий для детей с 3 месяцев: индивидуальное мама + малыш + тренер, СПЛИТ-тренировка (2 мамы + 2 ребенка + тренер)) и групповое занятие (мини-группа 3 мамы + 3 ребенка + тренер). Тренировки проходят в специальном детском бассейне, температура воды 31−32 градуса.

Редакция Myslo выражает отдельную благодарность врачу-педиатру Елене Викторовне Никифоровой за помощь в подготовке материала.