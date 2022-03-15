На дворе март: пора готовиться к дачному сезону вместе с «Сад-Тула»

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В этом сезоне ждать нельзя: цены на всё растут постоянно. Чтобы не переплачивать, подумайте, как хотите обустроить участок, а мы расскажем, где купить всё необходимое.

Дачный сезон, можно сказать, уже открыт. На подоконниках растет рассада, а в голове уже мысли о летних вечерах с друзьями за приготовлением шашлыков. Покупать новую мебель и оборудование нужно уже сейчас, особенно учитывая, с какой скоростью растут цены на рынке.

В компании «Сад-Тула» есть всё, чтобы преобразить ваш участок, сделать его более удобным, красивым и функциональным.

ТАНДЫРы и мангалы

Раз уж мы заговорили про шашлыки, то про мангалы промолчать уже не получится. В «Сад-Тула» мангалов достаточно на любой вкус: большие, маленькие, стандартные или красивые кованые, а также кострища для того, чтобы развести большой огонь без ущерба для участка.

Готовить можно не только на мангале, но и в тандыре. Это элементарно просто: керамическая печь долго держит тепло, и за один «заход» и без усилий в ней можно запечь несколько килограммов вкуснейшего, сочного, ароматного мяса, птицы, овощей.

Тандыры бывают разных размеров, в «Сад-Тула» есть модели как на небольшую семью, так и на компанию. Один из оптимальных вариантов — тандыр «Ахмат», средних размеров и со всеми необходимыми аксессуарами в комплекте (шампуры, подвес, зольная решетка, кочерга, совок, ножки).

От 6 900 руб.

ТЕПЛИЦа для богатого урожая

Какая же дача без овощей? Большой урожай помидоров, огурцов и перцев будет в качественной и правильно подобранной теплице.

Теплицы в «Сад-Тула» — надежные, из прочного стального профиля и качественного поликарбоната, с правильной конструкцией, которой не страшны ветры и сильные снегопады. Хиты у тульских дачников — теплицы «Стандарт» и «Кремлевская», но в ассортименте есть и много других моделей разных форм и размеров.

И необязательно устанавливать теплицу прямо сейчас: она может побыть на хранении на складе компании, а весной в удобное время приедет на участок.

От 16 900 руб.

КРЕСЛО-КОКОН для приятного отдыха

На даче можно не только работать, но и как следует расслабиться вдали от городской суеты. Кресло-кокон лучший помощник в этом деле.

Кстати, подвесное кресло можно установить и в квартире — оно отлично впишется в интерьер.

Кресло имеет специальную форму, способствующую расслаблению всего тела; покачивание на подвесе успокаивает, удобная подушка не отпускает из своих мягких объятий… В «Сад-Тула» есть кресла разных конфигураций и цветов, и цены демократичные.

От 8100 руб.

КАЧЕЛИ юным дачникам

Все дети любят качели, и на sad71.ru как раз появилось много интересных моделей, которые на даче можно подвесить на ветку дерева или на крыльцо, дома — закрепить в дверном проеме.

Яркая круглая «таблетка» с удобной подушкой или уютный «кокон», в который малыш сможет спрятаться целиком и даже поспать — выбор огромный. А с прицелом на следующий дачный сезон можно купить стационарные садовые качели — прочные, надежные, на которых можно отдохнуть хоть всей семьей.

От 1400 руб.

Чтобы купить мебель для дачи и сада в «Сад-Тула», не нужно никуда ходить. Выбирайте на сайте и покупайте в один клик. Или обращайтесь по тел.: +7 (4872) 71-66-74 или +7 (953) 957-80-00.

г. Тула, пр. Ленина, д. 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: 8 (4872) 71−66−74, 8 (953) 957−8000.

sad71.ru