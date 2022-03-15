Питомцы под санкциями: чем теперь кормить и лечить домашних животных

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Собрали для вас советы ветеринара о том, каким российским маркам товаров для животных можно доверять. Сохраните — скорее всего, пригодится.

В России начались перебои с поставкой иностранных кормов и лекарств для животных. Владельцы питомцев в растерянности: чем теперь кормить кошек и собак? Каким фирмам можно доверять? В каких кормах хороший состав?

На эти вопросы ответила ветеринарный врач Тамара Каменская. Она составила список брендов, которые одобряют специалисты.



Ветеринарный врач Тамара Каменская.

В России есть свои собственные производители кормов для животных. Вот достойные представители этого сегмента:

Karmy. Например, в составе корма с телятиной — 28% протеина; на первом месте в составе — дегидрированное мясо, в том числе телятина. Основной источник белка — скорее всего, курица.

Например, в составе корма с телятиной — 28% протеина; на первом месте в составе — дегидрированное мясо, в том числе телятина. Основной источник белка — скорее всего, курица. Blitz. В составе корма с ягненком и рисом: 24% протеина, в том числе ягнёнок и свинина — 35%, остальные 65% протеина — иные источники.

В составе корма с ягненком и рисом: 24% протеина, в том числе ягнёнок и свинина — 35%, остальные 65% протеина — иные источники. ProBalance. В составе стартера для щенков — 30% протеина, из них 28% — курица.

В составе стартера для щенков — 30% протеина, из них 28% — курица. Best Dinner . В составе — около 30% белка, из них 18% — птица, 12% — индейка. Также есть линейка влажных кормов.

«Живая сила» . В составе — около 25% белка. Есть линейка «Океан» с источником белка из рыбы, но, к сожалению, в составе также есть белок животного происхождения, поэтому корм не подходит для диет с монобелком. В линейке нет влажных кормов.

Lapico . В составе: белок — 28%, из них 45% — индейка.

Sirius платинум . В составе — 22% белка, из них 12% — утка, 12% — индейка. Достаточно распространён.

Acari Ciar. В составе — 26% белка. Есть монобелковые корма для того, чтобы подобрать диету собакам с непереносимостью определенного белка.

В целом российские корма показали хороший состав. Ими можно кормить здоровую собаку. Со сложностями столкнутся владельцы собак с кожными или кишечными проявлениями аллергии на компоненты корма — атопией и хронической энтеропатией. Таким собакам необходимо подбирать диету с врачом. Некоторым, возможно, придется рассмотреть натуральный тип питания с монобелком, на который нет аллергии.

Конечно, есть еще вариант — перевести животное на натуральную пищу. Но, пожалуйста, задумайтесь и не прыгайте выше головы. Питание должно быть сбалансированным; если у вас нет времени на готовку, не мучайте себя. Животные могут запросто перейти на российские корма и быть при этом счастливыми и здоровыми.

Средства от блох и клещей

Капли:

«Барс Форте». Действующие вещества: фипронил, дифлубензурон.

Действующие вещества: фипронил, дифлубензурон. «Дана». Действующие вещества: фипронил, тиаметоксам, пирипроксифен.

Действующие вещества: фипронил, тиаметоксам, пирипроксифен. «Рольф 3D». Действующие вещества: фипронил — 9,8%, D-цифенотрин — 5,2%, пирипроксифен — 2%.

Действующие вещества: фипронил — 9,8%, D-цифенотрин — 5,2%, пирипроксифен — 2%. «Инспектор». Действующие вещества: фипронил, моксидектин.

Важный момент: капли от клещей наносятся раз в 28 дней, что бы ни писал в инструкции производитель.

Спреи от блох и клещей

«Рольф 3D» спрей. Действующие вещества: фипронил — 0,4%, D-цифенотрин — 0,2%, пирипроксифен — 0,2% (старше 3 мес).

спрей. Действующие вещества: фипронил — 0,4%, D-цифенотрин — 0,2%, пирипроксифен — 0,2% (старше 3 мес). «Барс Форте» спрей. Действующее вещество: фипронил.

спрей. Действующее вещество: фипронил. «Дана спрей». Действующие вещества: фипронил, пиретроиды.

Обращайте внимание на состав. Пиретроиды токсичны для кошек, но во многих российских препаратах они присутствуют.

Из всего вышеперечисленного самые эффективные — «Инспектор» и «Рольф 3D». Но помните, что 100% защиту не даст ни один препарат, включая привычные «Бравекто» и «Симпарику». Чтобы уберечь животное, нужно четко знать первые симптомы, и при их проявлении сразу же показать хвостатого врачу. Вовремя вылеченный пироплазмоз не даёт серьезных осложнений.

Препараты от глистов

«Диронет» . Действующие вещества: пирантела памоат, празиквантела, ивермектина.

. Действующие вещества: пирантела памоат, празиквантела, ивермектина. «Гельминтал» . Действующие вещества: толтразурил, моксидектин.

. Действующие вещества: толтразурил, моксидектин. «Дирофен» . Действующие вещества: пирантел, празиквантел.

. Действующие вещества: пирантел, празиквантел. «Фебтал» . Действующее вещество: фенбендазол 150 мг.

. Действующее вещество: фенбендазол 150 мг. «Празицид». Действующие вещества: пирантела памоат — 15 мг/мл, фебантел — 15 мг/мл, празиквантел — 1,5 мг/мл.

Препараты от глистов и дирофилярий

«Супрамил» . Действующие вещества: мильбемицина оксим + празиквантел.

. Действующие вещества: мильбемицина оксим + празиквантел. «Гельмимакс» . Действующие вещества: празиквантел, моксидектин.

. Действующие вещества: празиквантел, моксидектин. «Инспектор Табс». Действующие вещества: люфенурон, моксидектин, празиквантел.

Моя личная рекомендация: «Гельминтал» и «Фебтал».

Препараты от простейших

Кокцидий — «Стоп-кокцид» .

. Лямблий — «Фебтал».

Вакцины

«Мультикан 6» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак.

«Мультикан 8» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Хорошая новость для владельцев: если собака взрослая и привитая, то иммунитета хватает на три года.

Плохая новость: для справки на перелёт нужна международная вакцина от бешенства («Рабизин», «Нобивак Рабиес») 1 раз в год.

Успокоительные

«Экспресс Успокоин». Действующее вещество: тразадон.

«Габапентин» (по рецепту).