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Питомцы под санкциями: чем теперь кормить и лечить домашних животных
Фото: pexels.com.

Питомцы под санкциями: чем теперь кормить и лечить домашних животных

Собрали для вас советы ветеринара о том, каким российским маркам товаров для животных можно доверять. Сохраните — скорее всего, пригодится.

В России начались перебои с поставкой иностранных кормов и лекарств для животных. Владельцы питомцев в растерянности: чем теперь кормить кошек и собак? Каким фирмам можно доверять? В каких кормах хороший состав?

На эти вопросы ответила ветеринарный врач Тамара Каменская. Она составила список брендов, которые одобряют специалисты.


Ветеринарный врач Тамара Каменская.

В России есть свои собственные производители кормов для животных. Вот достойные представители этого сегмента:

  • Karmy. Например, в составе корма с телятиной — 28% протеина; на первом месте в составе — дегидрированное мясо, в том числе телятина. Основной источник белка — скорее всего, курица.
  • Blitz. В составе корма с ягненком и рисом: 24% протеина, в том числе ягнёнок и свинина — 35%, остальные 65% протеина — иные источники.
  • ProBalance. В составе стартера для щенков — 30% протеина, из них 28% — курица.
  • Best Dinner. В составе — около 30% белка, из них 18% — птица, 12% — индейка. Также есть линейка влажных кормов.
  • «Живая сила». В составе — около 25% белка. Есть линейка «Океан» с источником белка из рыбы, но, к сожалению, в составе также есть белок животного происхождения, поэтому корм не подходит для диет с монобелком. В линейке нет влажных кормов.
  • Lapico. В составе: белок — 28%, из них 45% — индейка.
  • Sirius платинум. В составе — 22% белка, из них 12% — утка, 12% — индейка. Достаточно распространён.
  • Acari Ciar. В составе — 26% белка. Есть монобелковые корма для того, чтобы подобрать диету собакам с непереносимостью определенного белка.

В целом российские корма показали хороший состав. Ими можно кормить здоровую собаку. Со сложностями столкнутся владельцы собак с кожными или кишечными проявлениями аллергии на компоненты корма — атопией и хронической энтеропатией. Таким собакам необходимо подбирать диету с врачом. Некоторым, возможно, придется рассмотреть натуральный тип питания с монобелком, на который нет аллергии.

Конечно, есть еще вариант — перевести животное на натуральную пищу. Но, пожалуйста, задумайтесь и не прыгайте выше головы. Питание должно быть сбалансированным; если у вас нет времени на готовку, не мучайте себя. Животные могут запросто перейти на российские корма и быть при этом счастливыми и здоровыми.

Средства от блох и клещей

Капли:

  • «Барс Форте». Действующие вещества: фипронил, дифлубензурон.
  • «Дана». Действующие вещества: фипронил, тиаметоксам, пирипроксифен.
  • «Рольф 3D». Действующие вещества: фипронил — 9,8%, D-цифенотрин — 5,2%, пирипроксифен — 2%.
  • «Инспектор». Действующие вещества: фипронил, моксидектин.
Важный момент: капли от клещей наносятся раз в 28 дней, что бы ни писал в инструкции производитель.
 

Спреи от блох и клещей

  • «Рольф 3D» спрей. Действующие вещества: фипронил — 0,4%, D-цифенотрин — 0,2%, пирипроксифен — 0,2% (старше 3 мес).
  • «Барс Форте» спрей. Действующее вещество: фипронил.
  • «Дана спрей». Действующие вещества: фипронил, пиретроиды.

Обращайте внимание на состав. Пиретроиды токсичны для кошек, но во многих российских препаратах они присутствуют.

Из всего вышеперечисленного самые эффективные — «Инспектор» и «Рольф 3D». Но помните, что 100% защиту не даст ни один препарат, включая привычные «Бравекто» и «Симпарику». Чтобы уберечь животное, нужно четко знать первые симптомы, и при их проявлении сразу же показать хвостатого врачу. Вовремя вылеченный пироплазмоз не даёт серьезных осложнений.

Препараты от глистов

  • «Диронет». Действующие вещества: пирантела памоат, празиквантела, ивермектина.
  • «Гельминтал». Действующие вещества: толтразурил, моксидектин.
  • «Дирофен». Действующие вещества: пирантел, празиквантел.
  • «Фебтал». Действующее вещество: фенбендазол 150 мг.
  • «Празицид». Действующие вещества: пирантела памоат — 15 мг/мл, фебантел — 15 мг/мл, празиквантел — 1,5 мг/мл.

Препараты от глистов и дирофилярий

  • «Супрамил». Действующие вещества: мильбемицина оксим + празиквантел.
  • «Гельмимакс». Действующие вещества: празиквантел, моксидектин.
  • «Инспектор Табс». Действующие вещества: люфенурон, моксидектин, празиквантел.

Моя личная рекомендация: «Гельминтал» и «Фебтал».

Препараты от простейших

  • Кокцидий — «Стоп-кокцид».
  • Лямблий — «Фебтал».

Вакцины

«Мультикан 6» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак.

«Мультикан 8» — против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Хорошая новость для владельцев: если собака взрослая и привитая, то иммунитета хватает на три года.

Плохая новость: для справки на перелёт нужна международная вакцина от бешенства («Рабизин», «Нобивак Рабиес») 1 раз в год.

Успокоительные

«Экспресс Успокоин». Действующее вещество: тразадон.

«Габапентин» (по рецепту).

Оксана Грудинина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 11:45 +6
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