«Достали!»: что делать родителям, если подросток грубит

Еще совсем недавно ребенок был милым и послушным. И вот он — переходный возраст. Подросток вечно сидит в телефоне, не убирает свою комнату и грязные тарелки за собой, хамит в школе и приносит двойки… И что ни скажи — огрызается в ответ. Родители в панике. Злятся в ответ. А на самом деле настроение и поведение подростка вполне предсказуемы. Просто не все родители готовы принять тот факт, что их ребенок меняется и отдаляется.
Поговорили об этом с детским психиатором медицинского центра «Статус» Ириной Вербовенко.
Любое поведение ребенка, неважно сколько ему лет, — это призыв к родителям: «Помогите мне, мне плохо, сделайте что-нибудь!» Пик подростковой агрессии приходится на 11-17 лет, на период переходного возраста. У девочек пиковые проявления наблюдаются до 13 лет. У мальчиков — в 14-16.
В теории подростковой агрессией считается агрессивное поведение по отношению к окружающим и к себе, вызванное половым созреванием у ребенка. Подросток в этот период переживает сильные физиологические, психофизические изменения, что сказывается на нестабильной психике. Меняются установки, мировоззрения, отношение к окружающим.
Такие изменения — стресс для подростка, поэтому при неблагоприятных условиях, малейшем раздражении подросток реагирует агрессивными, зачастую разрушающими выпадами. Агрессия проявляется в ответ на ту реальность, которая для подростка невыносима. И агрессивное поведение подростка — это своеобразная форма протеста, вызванная непринятием его как личности.
Когда подросток хамит и ведет себя агрессивно — это признак того, что он отделяется от родителей, учится принимать самостоятельные решения.
Сейчас очень модно говорить про сепарацию от родителей. Так вот подростковая агрессивность и есть одно из проявлений этой сепарации. Повзрослевшему ребенку очень важно развенчать культ родителей. Агрессия в этом случае может быть способом проявления самостоятельности.
Ребенок может использовать ненормативную лексику, употреблять алкоголь, курить. Именно среди подростков в школе чаще всего бывает буллинг.
И тут нет понятия — хороший протест или плохой. Такое поведение не является нормой ни у мальчиков, ни у девочек.
В этот период подросток ищет «своих». Происходит процесс группирования. Повзрослевший ребенок идет только туда, где ему интересно, где его принимают, где он нужен. С родителями же большей частью у подростка общение сводится к «носочно-суповым темам»: еда, уборка, уроки. Поэтому он ищет ту среду, где ему будут рады независимо от того, сделал ли он уроки и прибрался ли в комнате.
Причин подростковой агрессии несколько:
- биологические. Бурная гормональная перестройка действует на мозговые структуры и вызывает реакции сильного возбуждения, которые преобладают над процессами торможения.
- личностные. Тревожность, чувство вины, эмоциональная обида на происходящее, неуверенность в себе.
- огрехи в воспитании. Авторитарность, гиперопека, насилие в семье (как физическое, так и ментальное), социальный статус и уровень жизни семьи. Учеными доказано, что наказания ребенка влияют негативно на него. Таким образом родители сами показывают пример агрессии. Ребенок просто за ними повторяет. И наказания приводят к тому, что ваш ребенок будет вас избегать, замкнется в себе.
- внешние значимые. Стрессовые ситуации (проблемы в общении со сверстниками, проблемы с преподавателями), негатив в соцсетях.
Что делать родителям? Помнить главное: агрессия порождает агрессию. Часто родители начинают кричать на ребенка по любому поводу. А подросток в ответ начинает крушить все вокруг себя, ведет себя еще более вызывающе. Любой промах родных людей может стать спусковым крючком для подростковой агрессии.
Родители должны пересмотреть систему своего воспитания, проанализировать ошибки. Набраться терпения и не реагировать на провокационные выпады подростка по отношению к ним. Дать подростку свободу самовыражения, дать саму понять, что он несет ответственность за свои действия и поступки. Считаться с его мнением, проявить интерес к его проблемам, даже сели они кажутся пустяковыми.
Заняться общей с ребенком деятельностью, найти общие интересы.
Помочь ребенку реализовать свои способности. Но речь идет не об абсолютной вседозволенности, а о том, чтобы понимать и слышать своего ребенка, давать ему советы, а не критиковать.
Лучше разговаривать с подростком в таком тоне: «Дорогой, я вижу, что тебе плохо, я вижу, с тобой что-то происходит. Я готова тебе помочь, но если ты не скажешь, что случилось, я не смогу этого сделать. Я готова выслушать все, что ты мне скажешь, я выдержу любые твои эмоции».
Не нужно требовать ответа здесь и сейчас. Возможно, ребенку необходимо подумать — но ему нужно напоминать о том, что вы готовы оставить все свои дела и поговорить с ним. Тогда подросток придет и поделится. Не торопите события.
И еще. Как бы сильно вы ни поссорились, какие бы гадкие вещи ваш ребенок вам ни сказал, всегда говорите ему: «Доброе утро, я рада тебя видеть» и «Спокойной ночи, я тебя люблю».
По большому счету, к 12 годам воспитание в плане привычек закончено. Начинается самый сложный возраст. Имеет смысл учиться договариваться, а не делать замечания. Хорошо бы держать в голове, что если перестали работать одни средства, надо искать другие. А не «брать кувалду потяжелее», если не получается достучаться.
Сейчас родители все чаще стали обращаться к психологам, психотерапевтам и психиатрам — чтобы решить проблему отцов и детей. В медицинском центре «Статус» вы найдете помощь и поддержку по этой проблеме.
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