«Достали!»: что делать родителям, если подросток грубит

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Еще совсем недавно ребенок был милым и послушным. И вот он — переходный возраст. Подросток вечно сидит в телефоне, не убирает свою комнату и грязные тарелки за собой, хамит в школе и приносит двойки… И что ни скажи — огрызается в ответ. Родители в панике. Злятся в ответ. А на самом деле настроение и поведение подростка вполне предсказуемы. Просто не все родители готовы принять тот факт, что их ребенок меняется и отдаляется.

Поговорили об этом с детским психиатором медицинского центра «Статус» Ириной Вербовенко.

Любое поведение ребенка, неважно сколько ему лет, — это призыв к родителям: «Помогите мне, мне плохо, сделайте что-нибудь!» Пик подростковой агрессии приходится на 11-17 лет, на период переходного возраста. У девочек пиковые проявления наблюдаются до 13 лет. У мальчиков — в 14-16.

В теории подростковой агрессией считается агрессивное поведение по отношению к окружающим и к себе, вызванное половым созреванием у ребенка. Подросток в этот период переживает сильные физиологические, психофизические изменения, что сказывается на нестабильной психике. Меняются установки, мировоззрения, отношение к окружающим.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Такие изменения — стресс для подростка, поэтому при неблагоприятных условиях, малейшем раздражении подросток реагирует агрессивными, зачастую разрушающими выпадами. Агрессия проявляется в ответ на ту реальность, которая для подростка невыносима. И агрессивное поведение подростка — это своеобразная форма протеста, вызванная непринятием его как личности.

﻿﻿﻿Когда подросток хамит и ведет себя агрессивно — это признак того, что он отделяется от родителей, учится принимать самостоятельные решения.

Сейчас очень модно говорить про сепарацию от родителей. Так вот подростковая агрессивность и есть одно из проявлений этой сепарации. Повзрослевшему ребенку очень важно развенчать культ родителей. Агрессия в этом случае может быть способом проявления самостоятельности.

Ребенок может использовать ненормативную лексику, употреблять алкоголь, курить. Именно среди подростков в школе чаще всего бывает буллинг.

И тут нет понятия — хороший протест или плохой. Такое поведение не является нормой ни у мальчиков, ни у девочек.

В этот период подросток ищет «своих». Происходит процесс группирования. Повзрослевший ребенок идет только туда, где ему интересно, где его принимают, где он нужен. С родителями же большей частью у подростка общение сводится к «носочно-суповым темам»: еда, уборка, уроки. Поэтому он ищет ту среду, где ему будут рады независимо от того, сделал ли он уроки и прибрался ли в комнате.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Причин подростковой агрессии несколько:

биологические . Бурная гормональная перестройка действует на мозговые структуры и вызывает реакции сильного возбуждения, которые преобладают над процессами торможения.

. Бурная гормональная перестройка действует на мозговые структуры и вызывает реакции сильного возбуждения, которые преобладают над процессами торможения. личностные . Тревожность, чувство вины, эмоциональная обида на происходящее, неуверенность в себе.

. Тревожность, чувство вины, эмоциональная обида на происходящее, неуверенность в себе. огрехи в воспитании . Авторитарность, гиперопека, насилие в семье (как физическое, так и ментальное), социальный статус и уровень жизни семьи. Учеными доказано, что наказания ребенка влияют негативно на него. Таким образом родители сами показывают пример агрессии. Ребенок просто за ними повторяет. И наказания приводят к тому, что ваш ребенок будет вас избегать, замкнется в себе.

. Авторитарность, гиперопека, насилие в семье (как физическое, так и ментальное), социальный статус и уровень жизни семьи. Учеными доказано, что наказания ребенка влияют негативно на него. Таким образом родители сами показывают пример агрессии. Ребенок просто за ними повторяет. И наказания приводят к тому, что ваш ребенок будет вас избегать, замкнется в себе. внешние значимые. Стрессовые ситуации (проблемы в общении со сверстниками, проблемы с преподавателями), негатив в соцсетях.

Что делать родителям? Помнить главное: агрессия порождает агрессию. Часто родители начинают кричать на ребенка по любому поводу. А подросток в ответ начинает крушить все вокруг себя, ведет себя еще более вызывающе. Любой промах родных людей может стать спусковым крючком для подростковой агрессии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Родители должны пересмотреть систему своего воспитания, проанализировать ошибки. Набраться терпения и не реагировать на провокационные выпады подростка по отношению к ним. Дать подростку свободу самовыражения, дать саму понять, что он несет ответственность за свои действия и поступки. Считаться с его мнением, проявить интерес к его проблемам, даже сели они кажутся пустяковыми.

Заняться общей с ребенком деятельностью, найти общие интересы.

Помочь ребенку реализовать свои способности. Но речь идет не об абсолютной вседозволенности, а о том, чтобы понимать и слышать своего ребенка, давать ему советы, а не критиковать.

Лучше разговаривать с подростком в таком тоне: «Дорогой, я вижу, что тебе плохо, я вижу, с тобой что-то происходит. Я готова тебе помочь, но если ты не скажешь, что случилось, я не смогу этого сделать. Я готова выслушать все, что ты мне скажешь, я выдержу любые твои эмоции».

Не нужно требовать ответа здесь и сейчас. Возможно, ребенку необходимо подумать — но ему нужно напоминать о том, что вы готовы оставить все свои дела и поговорить с ним. Тогда подросток придет и поделится. Не торопите события.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

И еще. Как бы сильно вы ни поссорились, какие бы гадкие вещи ваш ребенок вам ни сказал, всегда говорите ему: «Доброе утро, я рада тебя видеть» и «Спокойной ночи, я тебя люблю».

По большому счету, к 12 годам воспитание в плане привычек закончено. Начинается самый сложный возраст. Имеет смысл учиться договариваться, а не делать замечания. Хорошо бы держать в голове, что если перестали работать одни средства, надо искать другие. А не «брать кувалду потяжелее», если не получается достучаться.

Сейчас родители все чаще стали обращаться к психологам, психотерапевтам и психиатрам — чтобы решить проблему отцов и детей. В медицинском центре «Статус» вы найдете помощь и поддержку по этой проблеме.

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