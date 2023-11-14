«Самый честный фидбек – в курилке»: тренер по речи Седа Каспарова дала мастер-класс в Туле

Фото Алексея Пирязева

Ее спич — если не «пощечина общественному вкусу», то уж точно встряска. Myslo побывал на тренинге известной радиоведущей и узнал у нее лично, как с помощью голоса заставить мир поверить в тебя.

Зашла уверенно

Хрупкой, на первый взгляд, женщине уверенности не занимать. Чтобы вы могли представить, как сильна сила первого впечатления, Седа властным голосом дала задание — и аудитория тут же последовала за ней.

— Попрошу вас освободить две руки. Да-да, сториз не будет. Поднимите руки. Хлопок. Раз, два. Хлопайте быстрее! — в зале раздались аплодисменты, а на лицах собравшихся — легкое недоумение. — В такой обстановке работать гораздо приятнее!

Основной посыл Седы: любая сказанная фраза — публичное выступление. Когда общаемся с мамой, руководителем, продаем свои услуги — в этот момент мы не просто ведем диалог, а выступаем.

— Сейчас своим появлением я произвела на вас гало-эффект. Иллюзии играют нам на руку. Но иногда они против нас. Вы еще ничего не сказали, но вербально о вас все понятно.

А знаете, где можно собрать о себе обратную связь? В курилке! Вроде бы вам сказали в лицо, что ваш доклад неплохой, а люди интуитивно чувствуют что-то не то. И обсуждают свои внутренние ощущения в кулуарах, — продолжила «разнос» Седа.

Как добиться этой уверенности?

Эксклюзивно для читателей Myslo тренер Седа Каспарова дала несколько простых инструкций и методик, чтобы справиться с внутренними зажимами и сделать первые шаги навстречу себе.

— Седа, почему так важно производить впечатление? Сейчас же, наоборот, популяризируется культура «плевать, что обо мне подумают, я и так прекрасен!».

— Мы производим впечатление каждый день, даже когда себя не контролируем. Даже если кажется, что ничего не происходит и никто не замечает. От того, как вы формируете пространство, зависит то, куда будете двигаться. Спросите себя: «А заметен ли я на карте жизни?» Если вдруг кажется, что жизнь приняла не тот оборот, например долго на работе не повышают, просите себя: «А с чего повышать?» Давно ли говорили с руководителем? «Мне страшно, я не знаю». Или развиваете свой блог, а никто не подписывается, не лайкает, не комментирует. А что вы делаете, чтобы было по-другому? Страшно выйти за рамки комфорта? Безусловно!

Прежде чем вас заметят другие, важно сделать так, чтобы вы сами себя заметили!

— С чего нужно начать сложный путь самоанализа?

— Хотя бы сесть, выписать свои сильные стороны. Обнаружить плюсы: что на работе уже 20 лет опыта или только начинаешь карьеру, а уже классные результаты. Большая проблема в том, что люди не «ныряют» в себя. Им кажется: «Я обычный, делаю то же самое, что и все».

Да, плюс-минус мы делаем какие-то базовые понятные вещи. Но в каждом есть уникальность и необычный опыт.

Ваша энергия либо уводит в плюс, либо в минус, и вы начинаете заниматься выхолащиванием окружающих. Тогда к вам точно никто не придет.

— Насколько актуальна поговорка: «Встречают по одежке, провожают по уму»?

— Актуальна как никогда. Мы живем в информационном передозе. Сегодня все коучи, наставники ведут к успеху. Но главный вопрос: как найти своего человека? Передо мной как экспертом вопрос: как найти аудиторию, сформировать ее?

Искать ответы необходимо. Я уверена: человек на эту землю приходит, обладая какими-то талантами и навыками.

Каждый из нас здесь не просто так, а чтобы починить какие-то поломки в мире. Сидеть и ничего не делать, разбазаривать себя равно причинять вред другим.

Если можешь помочь, но ничего не делаешь — ты ответственен за то, что человек попадет не в те руки. Хочешь ли ты отвечать за это? Нет! Пусть эти слова станут для кого-то определяющей пощечиной, встряской!

— Как часто нужно пользоваться упражнениями и техниками речи, которые вы показали?

— Их можно делать ежедневно, даже несколько раз в день, перед рабочей встречей, чтобы настроиться. В этот момент важно прочувствовать голос. Помните: каких-то изменений здесь и сейчас получить невозможно. Главное, уловить себя на мысли: «То, что я делаю в моменте, — здорово, и нужно двигаться в этом направлении!»

– Кажется, что, выполняя практики, голос становится крепким, мы –увереннее… Но ощущение, что где-то в этом уравнении что-то не так. Разве голос не растет от уверенности?

— Безусловно.

Голос — это только проявление вас. Это то, как звучит ваша уверенность, как звучит ваша душа.

Вы открываете рот и говорите [пищит] вот так-то. Это [скудное] пространство, в котором вы разрешаете себе проявиться. Окей, и в жизни получите ровно столько! Как только прокачиваете свою уверенность — понимаете сильные стороны, то, что можете дать людям. Уверенность — это осьминог с кучей щупалец. Тут подтянул, там подкачал, осознал свою ценность и важность.

Когда понимаю, что важен для этого мира, не могу говорить тихо. Хочу, чтобы мир меня слышал, — я несу изменения и горжусь собой.

– А как проанализировать человека со стороны?

— Только по голосу я бы не оценивала. Если у собеседника сжатая напряженная челюсть, скулы, губы, гортань зажата — вопрос: что с ним? Он не дышит! И я в его присутствии напрягаюсь. Все вышеперечисленное — маркер того, что человек волнуется. Начал говорить, глаза бегут вниз — все! Не в контакте со мной!

Нельзя сказать, что если у человека красивый, глубокий голос, то мир ему покорится, — совсем нет! Мы воспринимаем друг друга в комплексе.

— Топ Ваших любимых книг, которые помогут прокачать себя?

— Карстен Бредемайер, «Черная риторика». «Власть голоса», Жан Абитболь. Это не столько про голос и упражнения, сколько про понимание, как устроен наш голос, как он влияет на окружающих. Автор книги работал с французскими политиками и Селин Дион. Еще важно смотреть в сторону хорошей «художки». Хороший книжный язык обогащает лексикон. Люблю «Дюну» Фрэнка Герберта, «Пену дней» Бориса Виана — невероятная лексика.