Кто победил в конкурсе «Мисс и Миссис Тульская область-2024»?

В пятницу, 10 ноября, в ДК «Туламашзавод» прошел масштабный конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Тульская область-2024». Организатор — модельное агентство Gold Models — решил объединить сразу два конкурса в один. Поэтому участницы боролись в двух категориях: те, кто не замужем, — в категории «Мисс», замужние красавицы — в категории «Миссис». Одновременно с этим проходил еще и конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер-2024».

Участницы взрослых номинаций боролись не только за титул и корону, но и за возможность представлять Тульскую область в финале Всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия Вселенная». Так что борьба была нешуточная.

Мероприятие традиционно состояло из дефиле-визитки, дефиле-показа и дефиле в вечерних платьях.

В номинации «Мисс» представили себя 10 конкурсанток:

№ 1. Анна Архиреева, 23 года, Тула, Мисс Зрительских симпатий, Мисс Грация.

Огненная девушка с красным дипломом по юриспруденции. Не только красивая, но и умная: Анна работает юристом в сфере госзакупок. Увлекается плаванием, модой и путешествиями.

№ 2. Любовь Мельник, 22 года, Тула, Мисс Талант.

Артистка-вокалистка. Энергичная и во всем позитивная девушка. Выпускница Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. Солистка кавер-группы Jazzophrenia. Не представляет свою жизнь без музыки, мечтает выступить для пяти тысяч зрителей.

№ 3. Ольга Гасанова, 20 лет, Тула, Мисс Фото, Мисс Gold Models.

Сурдопереводчик жестового языка, бьюти-стилист и наставник в индустрии красоты. Привносит в жизнь яркие краски своей харизмой и чувством прекрасного.

№ 4. Екатерина Кирпичникова, 20 лет, Богородицк, Мисс Тульская область ONLINE-2024, Мисс Идеал.

Главные качества: скромность и женственность. Выпускница медицинского колледжа. Мечтает работать в сфере красоты и в дальнейшем открыть свой косметологический центр.

№ 5. Самира Максименко, 16 лет, Плавск, Мисс Юность.

Приехала покорить сердца зрителей и жюри и победить в конкурсе. Любит хорошую музыку и танцы. Хочет стать профессиональной моделью.

№ 6. Юлия Гинцбург, 24 года, Тула, Мисс Изящество.

Выпускница Тульского педагогического университета. Работает в IT-компании проектным менеджером, любит печь и мечтает открыть свою кофейню.

№ 7. Эльвира Задорина, 27 лет, Тула, Мисс Харизма.

Девушка с корейскими корнями. Аромастилист, умеет подбирать ароматы, которые помогают достигать целей. Имеет четыре диплома. Увлекается психологией и эзотерикой, умеет управлять энергией.

№ 8. Анна Семенская, 20 лет, Щекино, Мисс Совершенство.

Мечтает стать профессиональным стилистом-визажистом и планирует открыть собственный салон красоты. Стремится к жизни, в которой будет полезна не только себе самой, но и окружающим. Проходит обучение в школе моделей.

№ 9. Татьяна Борисова, 27 лет, Тула, Мисс Гламур.

Брюнетка с острова Сахалин. Обожает животных, занимается волонтерством и мечтает открыть собственный приют.

№ 10. Марина Кузнецова, 21 год, Новомосковск, Мисс Артистизм, Мисс Великолепие.

16 лет профессионально занимается хореографией. Победитель международных и всероссийских конкурсов. Работает менеджером по работе с ключевыми клиентами в IT-компании, решает сложные стратегические задачи клиентов фармацевтической отрасли. Мечтает создать благотворительный фонд, чтобы помогать детям.

Четыре участницы выступали в номинации «Миссис»:

№ 11. Маргарита Каннуникова, 30 лет, Тула, Миссис Талант.

Мама двоих принцесс, имеет два высших образования. Воспитала свою собаку чемпионом России. Тренер по верховой езде, владеет конным центром. Разрабатывает собственную программу реабилитации детей-инвалидов с помощью лошадей.

№ 12. Анастасия Татарникова, 22 года, Тула, Миссис Myslo, Миссис Gold Models.

Парикмахер-стилист. Обладатель уникальной техники дизайнерских стрижек. Победительница всероссийских конкурсов по парикмахерскому искусству. Её цель — сделать женщин счастливее и успешнее, благодаря их образу.

№ 13. Патрина Иванова, 35 лет, Тула.

Многодетная мама, мастер по наращиванию ресниц. Мечтает выиграть и представить Россию на международном конкурсе.

№ 14. Людмила Беленко, 34 года, Новомосковск.

Многодетная мама, победительница конкурса красоты в Новомосковске в 2021 году. Владелица студии фитнеса. Тренер групповых программ, инструктор по направлению «джампинг-фитнес».

Некоторые участницы продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе.

Любовь Мельник исполнила песню.

Ольга Гасанова представила образы в стиле «барби».

Екатерина Кирпичникова исполнила композицию вместе с мамой.

Юлия Гинцбург погрузила гостей конкурса во французскую атмосферу и угостила жюри круассанами.

Марина Кузнецова представила танец.

Людмила Беленко показала номер в направлении «джампинг» вместе с дочкой.

По результатам голосования жюри титулы распределились следующим образом:

2-я вице-мисс Тульская область-2024 — Анна Архиреева,

1-я вице-мисс Тульская область-2024 — Екатерина Кирпичникова,

Мисс Тульская область-2024 — Ольга Гасанова.

2-я вице-миссис Тульская область-2024 — Патрина Иванова,

1-я вице-миссис Тульская область-2024 — Анастасия Татарникова,

Миссис Тульская область-2024 — Людмила Беленко.

Myslo пообщался с победительницами.

Ольга Гасанова, Мисс Тульская область-2024:

— Я уже участвовала в подобном конкурсе в прошлом году и тогда стала второй красавицей Тулы. У меня своя студия красоты, которую я в 18 лет открыла сама с нуля. Я творческий человек, недавно, например, в Туле снималась в фильме вместе с Александром Головиным. А еще я занимаюсь в модельном агентстве, люблю танцевать и веду блог. У меня в запрещенной сети 100 тысяч подписчиков.

Я всегда стремлюсь быть первой. Поэтому раз в прошлом году победить не удалось, я вернулась сейчас за победой и очень старалась быть лучшей.

Мы готовились две недели и отлично справились. Мне помогала команда, с которой я работаю, мы вместе ставили творческий номер, настраивались. Студия красоты — дело моей жизни, она объединила единомышленников. Мы с коллегами стали практически семьей, поэтому они очень поддерживали меня, за что им большое спасибо!

Людмила Беленко, Миссис Тульская область-2024:

— Я фитнес-тренер, тренирую взрослых и детей в различных направлениях. До этого десять лет я работала стилистом-визажистом.

Два года назад я получила титул Missis Rising Star на конкурсе в Новомосковске, а сегодня приехала покорять Тулу. Моя дочь выступала сегодня в номинации «Мини-мисс Тульская область», поэтому мы готовились вместе, переживали, репетировали, откладывали все дела ради этого.

Я многодетная мама, у меня пятеро детей: Виктору 16 лет, Дмитрию 14 лет, Алине 12 лет, Игорю 10 лет, а Артемию — 9. Сегодня они, муж, мама, свекор и свекровь приехали меня поддержать. Надеюсь, теперь они отпустят меня на всероссийский этап конкурса.

Мы спросили у Людмилы, как ей удается держать себя в форме? Она сказала, что секрет прост:

— После родов каждый раз был длительный период восстановления. Но никаких секретов нет — спорт, спорт, спорт и питание. Я живу спортом с 12 лет, это мое хобби и моя работа. Он мне помогает во многом.

Свою победительницу выбрали и читатели Myslo. Титул «Миссис Myslo» получила Анастасия Татарникова:

— Уже шесть лет я занимаюсь парикмахерским искусством: делаю стрижки, окрашивания. Первых клиентов приняла уже в 16 лет и ни разу не разочаровалась в этой профессии. Мне нравится подчеркивать красоту девушек, общаться. А вот конкурс красоты — для меня что-то новое. Я участвую в этом впервые. Увидела объявление в соцсетях о том, что идет кастинг, и загорелась! Было интересно попробовать себя на сцене.

Меня поддержали родители, муж, все друзья, знакомые и подписчики в соцсетях. Я благодарна всем за это! Сейчас сбылась моя маленькая мечта — просто выйти на сцену, показать себя и получить удовольствие.

Готовиться к конкурсу было непросто: у меня насыщенный график, приходилось находить время. Но было интересно! Если честно, у меня сначала вообще не получалось с проходкой. Кажется, ну что в ней может быть сложного? Всё просто, только когда смотришь со стороны. Но в целом я все смогла.

Этот конкурс помог мне еще с одной стороны взглянуть на женскую красоту, увидеть, какие прекрасные женщины рядом. У нас с девчонками не было конкуренции, мы мотивировали и поддерживали друг друга. Такое отношение — еще один приятный бонус от конкурса.