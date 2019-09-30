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Домашние роды в Ясногорском районе: малышку спасают подмосковные врачи

Домашние роды в Ясногорском районе: малышку спасают подмосковные врачи

Мать девочки решила не обращаться к специалистам. В больницу кроху привёз сосед.

Ступинские врачи спасают новорожденного младенца после домашних родов. Об этом сообщает пресс-служба Ступинской ЦРКБ со ссылкой на заведующую неонатальным отделением Людмилу Соколовскую:

– В отделение неонатологии Ступинской ЦРКБ была доставлена новорожденная девочка из Ясногорского района Тульской области. Ребенка привез сосед роженицы на личном транспорте спустя два часа после домашних родов. У матери девочки это уже третий ребенок. Второго малыша женщина тоже родила дома.

Состояние ребенка было тяжелым – врачи диагностировали у малышки, родившейся на 35-й неделе беременности, внутриамниотическую инфекцию, внутриутробную пневмонию, гипотермию, недоношенность, малую массу тела при рождении и задержку внутриутробного развития третьей степени.

Рост девочки всего 41 сантиметр, а вес – 1700 граммов. Пуповина ребенка была завязана узлом.

Врачи неонатологи назначили новорожденной инфузионную и антибактериальную терапию, а также минимальную поддержку дыхания. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после этого маленькая пациентка была доставлена в областной перинатальный центр в отделение патологии новорожденных третьего уровня, где она будет дообследована и продолжит лечение.

Врачи считают, что роды в домашних условиях – не самое лучшее решение, которое может принять беременная женщина. Велик риск тяжелых, неприятных и даже трагических последствий

– Дело в том, что роды являются процессом, на любом этапе которого возможно развитие осложнений, требующих очень быстрой медицинской помощи, и в некоторых ситуациях именно фактор времени имеет первостепенное значение для эффективности проводимых мероприятий. Прогнозировать такие экстренные ситуации очень сложно: даже при абсолютно гладком течении беременности никто не застрахован от осложнений во время родов. Чтобы быть уверенными в благополучии новорожденного и матери, необходимо проводить роды в условиях родильного дома, – отметил заместитель главного врача Ступинской ЦРКБ по медицинской части Валерий Ануфриев.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:45 +6
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Место
Тульская областьЯсногорский районСтупино

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