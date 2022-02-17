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Гравер Николай Анциферов о секретах ремесла, расписных ружьях и тульских сувенирах
Фото Алексея Пирязева и ремесленного двора «Добродей».

Гравер Николай Анциферов о секретах ремесла, расписных ружьях и тульских сувенирах

Мастер в этой профессии почти 45 лет. За это время создал сотни работ, часть из которых хранится у него дома.

Николай Павлович начал осваивать ремесло гравера сразу после школы. Его семья — потомственные оружейники, поэтому после учебы для него был один путь — на оружейный завод.

- Я окончил школу в 1976 году. Отец привел меня на ТОЗ и сказал: «Будешь гравером». Тогда я слабо представлял, о чем речь. Думал, это тот, кто что-то сыплет на дорогу во время ремонта. Оказалось, что дело очень интересное! Меня приняли учеником, на первом этапе нужно было много рисовать, и не то, что в школе. Помню первый рабочий день. Дали мне большой альбом и попросили нарисовать собаку. Целый день занимался, старался. Сдал рисунок, а мне говорят: «Красиво, да. Но собака должна быть в 10 раз меньше!» — рассказывает Николай Павлович.

Он тогда удивился и решил — руководители явно чего-то недопонимают. А потом до паренька дошло: на оружии таких огромных собак не бывает!

К первому настоящему заданию юный мастер был готов уже через полгода. И это почти рекордно короткие сроки: обычно на обучение гравера уходил год.

- Дали мне сувенирное ружье, которое стоило 18 рублей. В идеале нужно было украсить его за два дня. Но мне понадобилась целая неделя — старался изо всех сил. Думал, а ведь его когда-то купят, а может, даже за границу продадут. Пошел сдавать работу контролеру и так робко говорю: «Николай Иванович, вот, я сделал ружьишко». Он посмотрел и заявил: «Ты сделал хреново, пусть слесарь всё сполирует, будешь переделывать». Да такого никогда не было на заводе, чтобы заставляли полностью рисунок счищать! Видимо, контролер был не в настроении.

Расстроенный и растерянный мастер пошел к слесарю, но тот за него заступился.

- Как хлопнул по столу коробкой с ружьем перед контролером! Говорит ему: «Да ты нехороший человек. Испортишь мне гравера. Как он после этого будет работать?». И тот заволновался, занервничал, мгновенно поменял свое мнение и принял работу.

После этого всё закрутилось, пошло по накатанной. Николай Анциферов начал набивать руку, ему давали более сложные заказы. Рисовал на ружьях традиционные картинки для охотников — лосей, оленей, птиц, охотничьих собак. Так и проработал 10 лет.

Мастеру захотелось заниматься личным творчеством, а на заводе это было невозможно. Пришлось уйти на другое предприятие. Николаю Павловичу выделили собственную мастерскую, в которой он пропадал с утра до ночи.

- Делал, что хотел. Тогда увлекся старинными пистолетами. Целиком их изготавливал — кремниевые, капсульные. Оружие для меня всегда было в приоритете.

Сейчас гравер работает в ремесленном дворе «Добродей». Устраивает мастер-классы для детей, делится секретами мастерства, часто выезжает на выставки. К слову, за годы творчества тематика его работ значительно расширилась: Николай Павлович делает шкатулки из стали, футляры. Делает гравировку на часах, брелоках, подписывает всевозможные вещи на свадьбы, юбилеи.

- Самое простое, что можно сделать с детьми на мастер-классах, — именные ложки. Рисую ребятам монограмму, как на царском сервизе. Они уходят такими счастливыми! И очень долго не расстаются с этими ложками, всем показывают.

Николай Павлович признается, что его ремесло — средство заработка и хобби.

- Совмещаю приятное с полезным. Я нашел свое место в жизни, такое бывает нечасто. Может, кто-то талантливый повар, а сидит в бухгалтерии. Так важно найти свое призвание. Моя работа интересная, творческая, это всегда что-то новое. Есть вещи, которыми я особо горжусь. Один из них — большой металлический футляр, в котором хранились два ножа, отделанные золотом и серебром. А еще была шкатулка в виде книги, посвященная Льву Толстому. Я, кстати, считаю себя патриотом Тулы, поэтому всё, что связано с нашим краем, мне не наскучит делать.

Дома у мастера хранится много работ. Говорит, оставляет на память, чтобы дети и внуки гордились.

- Старший сын у меня тоже гравер, одно время мы с ним вместе работали. Были такие времена, когда нам трудно было найти заказчика. Ему пришлось сменить профессию. Семья ведь не будет ждать, пока у тебя появится покупатель или снизойдет вдохновение.

По словам мастера, научиться этому ремеслу может любой желающий. Но здесь талант играет не последнюю роль.

- Есть два варианта: получится либо талантливый мастер, либо гравер, который будет просто исполнять заказы. Талантливый человек — творческий. Он увидит картину в целом, вложит в рисунок душу.

Мне 63 года, все амбиции уже в прошлом. Хочу спокойно работать, хорошо себя чувствовать. Просто занимаюсь любимым делом, передаю знания следующему поколению. Хотя учеников у меня нет: интересующихся много, но дальше этого не идет. В этом ремесле нужно приложить усилия, а молодежь всё больше сидит в гаджетах.

Сейчас в профессии гравера гораздо больше возможностей — и в техническом плане, и в творческом. Жаль, что нет государственного подхода к ремеслу, нет училищ. Остались еще мастера, которые обучались в те времена. Граверов много, но меньше, чем современных профессий. Но тем не менее это дело развивается и будет развиваться в дальнейшем.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 13:04 +6
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