Пять причин покупать квартиру в новостройке

erid: 4CQwVszH9pUmpjYeiy5

Каждый, кто задумывается о покупке жилья, неизменно сталкивается с вопросом: что лучше – новостройка или вторичка? Myslo выяснил, почему в 2023 году выгодно приобретать квартиры на первичном рынке.

Разъясняет эксперт по недвижимости компании «ЕСН» Дмитрий Воробьев.

Современная инфраструктура

Разбитые проезды, нехватка парковочных мест, типовые дет­ские площадки и изношенная коммунальная инфраструктура – это бич вторичного жилья. У новостроек таких проблем нет. Инженерная инфраструктура новая и прослужит долго и исправно, а электрика рассчитана на большое количество техники, без которой уже нельзя представить себе ни одну квартиру.

Дмитрий Воробьев – Что же касается придомовой территории, то у многих ЖК она вполне может конкурировать с общественными пространствами. Здесь и скверы, и де­­­т­ские площадки, и различные спортивные зоны. Яркий пример – микрорайон Левобережный. Его вообще можно смело назвать городом в городе. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни: детский сад, школа, фитнес-клуб, магазины, салоны красоты, бассейн. Недалеко – крупные супермаркеты «Глобус», «Леруа Мерлен», а также Ледовый дворец, парк «Патриот» и Суворовское училище.

Другой пример – ЖК «Первый Юго-Восточный». Его двор – это настоящее общественное пространство, в нем разбит парк имени академика Валентины Насоновой.

Еще одно неоспоримое преимущество новостроек – использование застройщиками современных строительных технологий. Благодаря им жизнь в них будет комфортнее.

Кстати, счета за коммуналку жители новых домов получают существенно ниже, чем во вторичном жилье. Экономить позволяют новые котельные и насосные станции, которые обслуживают жилые комплексы, а также уже установленные застройщиком приборы учета на воду, отопление и электроэнергию.

Разнообразные планировки квартир

– Многие покупатели, когда обращаются к риелторам, просят подобрать удобную для жизни квартиру. Они устали от «бабушкиных» планировок и хотят жилье, в котором будет действительно комфортно. Новостройки – это полная противоположность советской геометрии квартир. Тут все продумано с учетом времени и отвечает потребностям покупателей. Различные сочетания количества комнат, их смежности, метража и функциональности дают возможность выбрать нужный для себя вариант и грамотно организовать в нем пространство. В том же «Первом Юго-Восточном» имеется множество интересных вариантов.

Есть даже планировочные решения, сопоставимые с премиум-сегментом: высокие потолки на верхних этажах – 3,6 м и естественное освещение в ванной за счет большого окна. Высота потолков позволяет организовать нестандартную спальную зону на верхнем ярусе, а под ней создать, например, рабочую зону.

Выгодная процентная ставка

В середине августа Центральный банк повысил ключевую ставку до 12%. Вслед за этим поползла вверх и стоимость жилищных кредитов. Однако повышение затронуло лишь вторичный рынок.

Кредиты, в том числе с господдержкой, на квартиры в новостройках остались доступными.

При программе «Семейная ипотека» ставка составит порядка 6%*. То есть разница между кредитованием при покупке вторички и новостройки – в два раза, а в некоторых случаях и больше в пользу первичного жилья.

– Помимо выгодных процентных ставок, многие застройщики готовы дополнительно её еще и субсидировать. Также они предлагают покупателям кроме ипотеки и другие формы оплаты: траншевая ипотека, трейд-зачет, рассрочка и прочее. Эти новые финансовые продукты стали ответом на изменение ценовой политики в этой сфере. Благодаря им застройщики получили возможность сдерживать рост цен, а покупатели – выбирать наиболее удобный и выгодный для себя вариант оплаты. Например, при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Левобережный» ежемесячный платеж может составить не более 4000 рублей**. Это возможно благодаря как раз траншевой ипотеке при покупке квартиры в рамках госпрограмм.

Экономия времени

– Те, кто выбирает новостройки, получают бонусом существенную экономию времени. Внутри крупных микрорайонов имеется все необходимое: школа, детский сад, бассейн, фитнес-центр, салоны красоты и магазины – все в шаговой доступности.

Застройщики всегда готовы показать и рассказать подробно про жилые комплексы. Некоторые из них, например ГК «ИнГрупп», предоставляют услугу бесплатного такси, которое довезет клиента до офиса продаж.

Не стоит думать, что покупка жилья от застройщика – это всегда длительное ожидание окончания строительства. Если нет времени ждать, то всегда можно подобрать жилье в уже готовых домах.

Безопасность сделки

– Быть первым хозяином имущества – весомый плюс, когда совершается сделка на несколько миллионов. Покупатель в этом случае уверен, что история квартиры абсолютно чиста и нет рисков и подводных камней. Не стоит забывать и про надежность эскроу-счетов, на которых хранятся деньги дольщиков до окончания срока строительства.

Помимо этого, некоторые застройщики, например ГК «ИнГрупп», берут на себя все расходы по сделке – электронную регистрацию при ипотечном кредите, бесплатно предоставляют необходимый пакет документов и полностью сопровождают сделку юридически.

ГК «ИнГрупп»

Реклама. ООО « ИН-ГРУПП ОНЛАЙН». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*Кредит предоставляется ПАО «СБЕРБАНК» семьям с двумя несовершеннолетнеми детьми, либо с одним ребёнком, рожденным после 2017 года. Сумма кредита — от 300 тыс. до 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 20,1% , срок кредита — от 12 до 360 месяцев.

** Кредит предоставляется ПАО «СБЕРБАНК» в рамках и на условиях программы Ипотека с господдержкой от 8% при условии первого транша в размере 500 000 рублей. Сумма кредита – от 300 тыс. до 6 млн рублей, первоначальный взнос – 20,1%, срок кредита – 12 до 360 месяцев.