Ярмарка «Сделано в Тульской области»: продукты от местных производителей со знаком качества

В День города и 500-летия Тульского кремля жители и гости города наслаждались вкусностями от местных производителей. Возле торговых точек были толпы покупателей. Кому выпала честь угощать гостей праздника?

Продукцию Тульского молочного комбината знают все туляки, поэтому возле этой точки было особенно много покупателей. Гости праздники могли приобрести любимую продукцию по выгодным ценам от производителя и попробовать новинки — питьевой творог и йогурты с кусочками ягод и фруктов. Lactobacillus bulgaricus, которая содержится в йогурте, способствует созданию в кишечнике кислой среды, которая развивает и поддерживает жизнедеятельность нормальной микрофлоры. При этом патогенная микрофлора подавляется. Ежедневное употребление йогурта способствует быстрому восстановлению сил, покрывает потребности организма в жизненно важных аминокислотах, солях кальция и других веществах. А еще гости дегустировали сыры «Бежин луг» и Endorf — нежный Loutter и Маасдам с большими глазками, выдержанные твердые сыры Mont и Gruyere, произведенные по европейским технологиям. Сливочный вкус и благородный аромат сыров от Тульского молочного комбината оценили и дети, и взрослые. Галерея показать все фотографии 10 www.tulamilk.ru

К 500-летнему юбилею Тульского кремля кондитерская фабрика «Медовые традиции» выпустила эффектную новинку — Тульский печатный медовый пряник с начинкой из вареной сгущенки и грецкого ореха.

Ежегодно «Медовые традиции» радуют своих покупателей интересными новинками. В этот особенный для Тулы год нам хотелось создать что-то интересное и необычное. Начинка из сгущенки и грецкого ореха стала уже двенадцатой в ассортименте фабрики. Такое разнообразие очень ценят покупатели — каждый сможет выбрать пряник по своему вкусу.

Для нового продукта была разработана эксклюзивная художественная коробка с тиснением. Дизайнеры учли тот факт, что очень часто тульский пряник покупают в подарок и сделали красочную подарочную упаковку. Такой пряник порадует не только своим вкусом, но и видом.

«Идея создания тульского пряника с начинкой „Вареная сгущенка и грецкий орех“ уже давно разрабатывалась на нашей кондитерской фабрике. Нам хотелось дополнить привычный вкус тульского лакомства, не изменив при этом традиционную рецептуру. Перед нами стояла задача создать качественный, презентабельный и при этом, доступный продукт. И можем с гордостью сказать, что с задачей мы справились», — сообщает генеральный директор ТКФ «Медовые традиции», Ольга Петрова.

Уже с 26 сентября новинку можно найти на полках тульских магазинов и в фирменном интернет-магазине фабрики.

Компания «Белевский десерт» совсем молодая. Производство открылось в январе 2020 года. На основе проверенной рецептуры купца Прохорова и по современным технологиям создаются десерты исключительно из натуральных продуктов, без консервантов и усилителей вкуса. Продаются в стильной удобной упаковке.

В этих сладостях всё продумано до мелочей: белевская пастила разделена на брикеты в отдельных пакетиках, чтобы продукт оставался свежим как можно дольше, а сухарики выпускаются в виде палочек в крафтовых пакетах. Попробуйте привычные сладости в новом формате и оцените сами!

b-desert.ru

Тел. 8 (800) 600-54-58 .

Продукция Алексинского мясокомбината — это возрождение старинных традиций. Предприятие было основано в 1948 году, но долгое время не работало. Совсем недавно у предприятия началась новая история, здесь снова начали выпускать мясные деликатесы.

Особенно ценно, что на предприятии сохранились традиции мясного производства. Вареные и копченые колбасы, сосиски, полуфабрикаты и другие вкусности здесь готовят по ГОСТам 1938 года и только из мяса местных производителей.

Так что все покупатели могут быть уверены в их натуральности и превосходном вкусе. Продукцию сейчас можно найти в фирменных магазинах мясокомбината «Мясной стандарт» и на рынках региона.

www.aleksinmk.ru

ООО ТКФ «Пряничная столица» молодое предприятие на тульской земле, образовано в 2019 г. Каждый пряник здесь — произведение искусства, изготовленный с душой, мастерством и творческим началом.

В ассортименте предприятия сувенирная пряничная продукция, изготавливаемая только из натурального сырья — Тульские печатные пряники, а также уникальные заварные пряники с ржаной мукой и со специями, с различными фруктово-ягодными начинками, вареной сгущенкой и шоколадом.

На ярмарке «Сделано в Тульской области» фабрика представила ряд новинок пряничной продукции, одной из которых стали пряники с яблочной белевской пастилой, которые являются собственной разработкой предприятия, имеют оригинальный вкус, и в настоящее время приобретают свой патент.

В планах предприятия — развитие и популяризация пряничной продукции, поиск новых решений и выпуск оригинальных пряничных изделий.

Попробуйте новинки и вы!

Заказать продукцию можно по тел. 8−919−071−54−88.