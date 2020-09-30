Что такое детейлинг автомобиля и где сделать его в Туле?

В Nissan «КорсГрупп» открылся пост детейлинга. Это высокотехнологичные услуги по уходу за автомобилем, позволяющие ему всегда выглядеть идеально - независимо от возраста.

Когда и кому нужен детейлинг?

Ответ на этот вопрос — всегда и всем. В процессе эксплуатации автомобиль быстро теряет новизну, и даже самый тщательный самостоятельный уход не способен вернуть ему ту «внешность», с которой он выехал из автосалона. Всего за несколько месяцев после покупки лакокрасочное покрытие утрачивает блеск, кузов покрывается сетью мелких царапин, которые особенно хорошо заметны на солнце, фары и фонари выглядят затертыми. Причем микроповреждения появляются не только от внешних воздействий во время езды: любой контакт с кузовом влечет за собой царапины — сметание снега, мойка и протирание авто.

Вернуть автомобилю внешность нового помогает детейлинг — модное и актуальное направление в автомобильной «индустрии красоты».

Это профессиональный уход за автомобилем, который приводит кузов в идеальное состояние и сохраняет его таким максимально надолго.

После детейлинга автомобиль радует глаз, в нем приятно находиться, а главное, он защищен от новых повреждений.

Где сделать в Туле?

Хотите, чтобы ваша машина вернула свой первоначальный внешний вид? Тогда вам — в дилерский центр Nissan «КорсГрупп», на новый пост детейлинга. Это выделенная зона в малярно-кузовном участке сервисного центра, со специальным оборудованием, технологиями и грамотными, обученными специалистами.

Воспользоваться услугами детейлинга в Nissan «КорсГрупп» могут владельцы автомобилей любых марок.

Что входит в детейлинг?

Детейлинг предполагает тщательную проработку внешности автомобиля — каждого его миллиметра. Поэтому в комплекс услуг детейлинга входит множество пунктов, которые позволяют вернуть машине лоск и блеск.

Полировка кузова — именно та услуга, которая делает автомобиль любого возраста блестящим и новым внешне. Процедура многоэтапная: кузов тщательно очищается от всех, в том числе скрытых загрязнений, с него удаляются царапины, свирлы (круговые повреждения, особенно заметные на солнце) и любые другие дефекты, поверхности придается безупречная гладкость.

Качество обработки проверяется специальной лампой: от ее света не спрячется ни одна царапина.

Глубина цвета, зеркальный блеск, идеальные блики и эстетический восторг — то, что вы получите от полировки.

В Nissan «КорсГрупп» представлены услуги по полировке категорий «лайт» и «премиум», возможна также и полировка отдельных элементов — всего от 500 руб.

Полировка фар. Наверняка вы замечали, что со временем стекла фар становятся тусклыми и мутными. Полировка позволяет быстро вернуть им первоначальную прозрачность, и это вопрос не только красоты, но и безопасности — после полировки существенно улучшается качество освещения дороги.

Также доступна услуга восстановления фар. Помутневшие фары обрабатываются специальным профессиональным составом, благодаря чему приобретают вид новых.

Керамическое покрытие кузова — это профессиональная обработка для долговременной защиты лакокрасочной поверхности. Керамика защищает автомобиль от внешних воздействий — песка, грязи, мелких камней, истирания, агрессивных реагентов, солнечных лучей и т. д.

Покрытие не мутнеет, не трескается, не отшелушивается, выдерживает 300 циклов мойки. Чтобы керамическое покрытие служило дольше, в Nissan «КорсГрупп» есть услуга ухода за ним.

Еще одна полезная новинка по уходу за автомобилем — гидрофобное покрытие кузова. С ним вода не скапливается на поверхности, автомобиль меньше пачкается и проще очищается.

Обработка стекол покрытием «антидождь» предотвращает образование капель, затрудняющих обзор. Оно делает поверхность более гладкой, что обеспечивает быстрое стекание влаги. На стекле не остается бликов и разводов, улучшается видимость — а значит, повышается безопасность при езде в любую погоду.

Кроме того, «антидождь» уменьшает налипание пыли и загрязнений, с ним меньше изнашиваются «дворники», зимой с обработанных стекол легче очищается наледь. Можно обработать только лобовое стекло, но выгоднее нанести покрытие на все передние стекла — это будет стоить всего 2000 руб.

«Бронирование» самовосстанавливающейся пленкой сбережет кузов от мелких повреждений. Покрытие защищает самые уязвимые детали кузова, которые чаще всего повреждаются во время езды и эксплуатации — например, пороги, капот, фары, задние крылья, ниши ручек дверей, которые быстро покрываются мелкими царапинами при открывании-закрывании.

В Nissan «КорсГрупп» можно нанести защитное покрытие как на весь кузов, так и на отдельные элементы, но, безусловно, чем больше — тем выгоднее цена.

Озонирование салона автомобиля. Уличная пыль и грязь неминуемо проникает в автомобиль, скапливается в кондиционере — и всем этим мы дышим. Позаботьтесь о своем здоровье — приезжайте в Nissan «КорсГрупп» на озонирование салона. Специальная технология и препараты полностью дезинфицируют салон, уничтожают все бактерии и вирусы, что особенно важно в сезон простуд и эпидемии коронавируса. После обработки салон вашего авто надолго сохранит приятный аромат, выбрать который вы можете на свой вкус.

Ремонт вмятин без покраски. Мелкие вмятины вроде бы не влияют на комфорт и качество езды, но, согласитесь, очень портят внешний вид автомобиля и наше настроение. в Nissan «КорсГрупп» небольшие повреждения можно устранить без дорогостоящего ремонта и покраски кузовного элемента. С помощью специального оборудования, которым располагают далеко не все сервисные центры, вмятины исчезают бесследно. А цена — всего от 1000 руб.

Защита радиатора. Эту процедуру рекомендуется сделать на любом автомобиле! Мелкие камни и насекомые забивают соты радиатора, что может быстро привести к дорогостоящему ремонту. Если вы купили автомобиль без защитных сеток — как можно быстрее приезжайте в Nissan «КорсГрупп» на их установку. Доступная по цене и быстрая услуга сбережет вам гораздо больше денег и времени!

Шумоизоляция салона. Уровень шумоизоляции во всех автомобилях разный, но вы можете всегда повысить его до комфортной вам степени тишины — чтобы не было шума улицы, двигателя, чтобы вы могли наслаждаться музыкой и не повышали голос в разговоре с пассажирами.

Пост ухода за авто Nissan «КорсГрупп» предлагает качественную шумоизоляцию как всего салона, так и отдельных частей — дверей, пола, арок, капота и т. д.

Шумоизоляция колесных арок — это дополнительная услуга, которая позволяет добиться максимальной тишины в салоне автомобиля. Она проводится в несколько этапов: колеса и штатные подкрылки снимаются, колесные арки покрываются виброизоляцией и полимерным составом. Виброизоляция наносится также и на подкрылки, которые затем вместе с колесами устанавливаются на автомобиль.

Антишум+антикор — это комплексная обработка днища автомобиля. Высокотехнологичное покрытие вдвое уменьшает уровень шума от колес, который проникает в салон, и защищает металл от коррозии.

Детейлинг — это необходимый и регулярный уход для тех, кто хочет придать автомобилю лоск и всегда поддерживать его достойный и презентабельный вид. Если же внешности авто нанесены серьезные повреждения в ДТП — обращайтесь за помощью к специалистам малярно-кузовного участка Nissan «КорсГрупп». Мастера устранят любые повреждения, восстановят кузов после ДТП, проведут покраску как отдельных элементов, так и всего автомобиля полностью. Все работы выполняются на профессиональном оборудовании с использованием дорогих качественных материалов.

Малярно-кузовной учаcток Nissan «КорсГрупп»

Тула, ул. Октябрьская, 318.

Телефон (4872) 33−72−68.

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