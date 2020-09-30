Где в Туле купить недорогой и красивый букет?

Что такое «Цветы71.опт» и как заказать здесь идеальный букет? Отвечаем на самые актуальные вопросы!

Почему так дешево?

За несколько лет один цветочный магазин на ул. Октябрьской превратился в большую сеть, состоящую из пяти точек. Год назад начались масштабные перемены — теперь все салоны объединены единым форматом. Это касается и оформления, и ассортимента, и качества обслуживания.



Красивый осенний букет из хризантем, сантини и гермини — всего за 830 рублей.

Благодаря собственной оптовой базе цены на весь товар здесь значительно ниже, чем у конкурентов, – на 20-30%. Согласитесь, серьезная экономия! Всё потому, что сеть работает напрямую с поставщиками. Транспортники привозят на склад продукцию из Голландии, Эквадора, Кении. Специальные условия хранения позволяют сохранить цветы свежими надолго.

Здесь можно приобрести розы всего за 35 рублей за штуку, а красивый и оригинальный букет вам обойдется в сумму до тысячи рублей.

Хочу купить 101 кенийскую розу. У вас можно?

Несмотря на большое разнообразие цветов, для выражения чувств по-прежнему актуальна роза. Нежная и красивая, она в любом букете смотрится идеально. В магазинах сети «Цветы71.опт» продаются кенийские и эквадорские различных цветовых вариаций и высоты, а стоимость — на любой кошелек.

Хотите подарить любимой 51, 101 или 1001 розу? Пожалуйста! Флористы магазина соберут для вас такой же прекрасный букет, как ваша вторая половина. После такого романтического подарка растает любая девушка.



101 роза — 5050 рублей.

Также можно приобрести букеты из хризантем, гербер, альстромерии, гвоздик, пионов, гортензий и др.

Пользуются популярностью и цветочные композиции в коробках или корзинах. Они всегда смотрятся оригинально и привлекательно.

А еще неплохо бы мишку и воздушные шарики!

Вместе с цветами вы всегда можете купить и мягкую игрушку — еще один универсальный подарок, который понравится любой женщине. Мишки, собаки, зайцы, бегемоты — это всё есть в наличии в точках продаж.

Не забудьте дополнить свой подарок воздушными шарами. Обычными разноцветными или креативными и с надписями, решать вам.

Как оформить заказ и кто его будет собирать?

Заказать букет можно на сайте, по телефону 8 (920) 270-25-52 или непосредственно в цветочном салоне. Способы оплаты – наличный и безналичный расчет.

Обратите внимание, что цветочный салон сотрудничает и с юридическими лицами – на особых условиях. При оформлении заказа при необходимости вам оформят счет. Подробности узнавайте по телефону.

Флористы красиво оформят ваш заказ. Вообще сеть цветочных салонов подходит к этой теме очень ответственно и трепетно — специалистов не так много, поэтому руководство «Цветов71.опт» приняло решение обучать собственные кадры. Если человек без опыта работы, но хочет развиваться в этой сфере, азам его обучат профессионалы. Пройдя обучение, флорист уже самостоятельно может собирать классные букеты!

У вас есть доставка и как быстро я получу заказ?

Ранее цветочный салон для доставки букетов пользовался услугами такси или службам доставки. Но теперь у сети появился собственный транспорт. Это значит, что получить долгожданный букет теперь удобнее, проще и быстрее! Заказ вам доставят в максимально короткие сроки — буквально за несколько часов. Но если у вас особый повод для праздника и особенный букет, рекомендуется сделать заказ заранее.

Доставка осуществляется по Туле и в близлежащие населенные пункты. Бесплатно — при заказе от 1500 рублей.

Бывает так, что клиент пришел за цветами в салон, но вдруг выяснилось, что для оформления букета, например в 101 розу, не хватает нескольких цветков. Не нужно волноваться! Нужное количество роз соберут в других точках и бесплатно доставят уже готовый букет на дом.

За красивым букетом — в цветочный салон «Цветы71.опт»!

«Цветы71.опт»

График работы: с 8.00 до 20.00.

Тел: 8 (920) 272-25-52.

Адреса:

ул. Октябрьская, 182,

Калужское шоссе, 2 (ТЦ «Южный»),

пр. Ленина, 122/1 («Спар», второй корпус),

Академика Павлова, 2 (рынок «Салют»),

пр. Ленина, 81-а (VIP).

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