В Туле появилось синхронное плавание!

Фото Алексея Пирязева.

Этот вид спорта развивается в областной столице пока в частном порядке. Как только секция перерастет в федерацию, у спортсменок будет больше возможностей для реализации своих целей.

Синхронное плавание – красивый вид спорта. Это только на первый взгляд кажется, что в нем всё легко и просто. На самом деле, нет. Спортсменки проделывают огромную работу! Одновременно нужно контролировать дыхание, синхронно выполнять элементы с партнершами по команде, не забывать про гибкость и грацию.

Синхронное плавание с 1984 года входит в программу летних Олимпийских игр. Интересно, что на сегодняшний день это единственный олимпийский вид спорта, в котором разрешено участвовать только женщинам. Несмотря на то, что мужчины-спортсмены официально выступают на чемпионатах мира, Международный олимпийский комитет пока не готов поменять свое решение.

В Тульской области син­хронное плавание появилось почти полгода назад – в сентябре 2018 года. Юные спортсменки занимаются на базе спортивного клуба «Нова». Тренировки проходят в бассейне педуниверситета. Пока девчонок в секции не так много, всего 30 человек в возрасте от 5 до 13 лет.

Тренер Софья Криводанова, мастер спорта по синхронному плаванию, призер и победитель всероссийских соревнований, участница европейских турниров, переехала в Тулу из Сургута:

Софья Криводанова – Я родилась в Тюмени, всю спортивную молодость провела в Сургуте. Там я стала мастером спорта, а после получила свой первый тренерский опыт. Я вернулась в родной город, попыталась открыть школу. Спустя некоторое время на просторах интернета я познакомилась с Марией Метлик, которая открывала клуб синхронного плавания в Туле, и так сложилось, что я переехала сюда.

Как и предполагали девушки, этот вид спорта оказался востребованным в нашем городе. Но Мария с Софьей столкнулись с препятствиями.

– Нам боялись давать в аренду воду! – вспоминает Софья. – Люди не знают, что такое синхронное плавание, видели только по телевизору. Побаивались, когда узнавали, какой вид спорта мы собираемся развивать. Только педуниверситет согласился. Думаем, Тула пока не готова к новшествам. Но мы делаем всё, чтобы туляки узнавали об этом виде спорта как можно больше, приводили заниматься своих детей.

При наборе девчонок спортклуб не выставляет никаких требований: например, чтобы ребенок умел плавать или был гибкий. Спортсменок обучают с нуля: учат и плавать, и «растягивают». У организаторов серьезные планы на будущее.

– В 2020 году мы планируем перерасти в Федерацию синхронного плавания. Уже в мае 2019 года проведем первые городские соревнования для наших девочек, затем планируем поучаствовать в турнире в Москве, – рассказывает Софья.

По словам тренера, эти занятия для девчонок уже не просто кружок для оздоровления, а полноценный спорт. В марте спортсменки отправятся на свои первые сборы.

– Я считаю, что перспективных детей не бывает. Всё зависит от родителей и тренера. Если тренер окружит ребенка вниманием и вложит все силы в ребенка, то из него получится чемпион. Также важно, чтобы родители относились серьезно и ответственно к этому увлечению.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку юных синхронисток.

Ольга Волкова, 10 лет:

– Я занимаюсь здесь с сентября 2018 года. Мама рассказала, что открыт набор в группу по синхронному плаванию. Мне сразу понравилась идея здесь заниматься, я влюбилась в этот вид спорта. Это и гимнастика, и плавание. Я и раньше занималась этим по отдельности, а теперь всё в одном. К тому же это полезно для здоровья! Хочу достигнуть поставленных целей. Мечтаю попасть на международные соревнования, научиться всему. Для меня медали не важны, главное – участие.

Кире Скичко и Виктории Вагнер по 10 лет:

– Мне нравится этот вид спорта, он красивый и нужный для здоровья, – говорит Кира. – Я хочу стать великой спортсменкой, чемпионкой, выступать на Олимпиадах. Мое увлечение полностью поддерживают родители.

– Синхронное плавание – грациозный вид спорта и развивает гибкость, – подхватывает Виктория. Но этот спорт сложный – нужно контролировать дыхание и считать под водой. Я тоже мечтаю стать олимпийской чемпионкой. Уверена, что мы уже готовы выступать на соревнованиях и сражаться с соперницами!

Николь Ерохина, 9 лет:

- Я занимаюсь здесь шесть месяцев. Меня привела на синхронное плавание мама. Этот вид спорта красивый, мне очень нравится плавать! Мечтаю стать спортсменкой, выступать на олимпиадах. Варвара Мешкова, 9 лет:

- Я тоже занимаюсь синхронным плаванием полгода. Мне понравился этот вид спорта, когда я увидела его по телевизору. Нравится, что здесь есть и гимнастика, и плавание. Хочу стать профессиональной спортсменкой и выступать на соревнованиях!

Алина Баранова, 11 лет и Варвара Красулина, 12 лет: