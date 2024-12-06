Контрольная закупка: какие тульские пряники самые вкусные

Попробовали местное лакомство с черной смородиной и узнали, какое из них самое-самое!

Myslo как тульское издание просто обязано попробовать легендарное угощение. Не зря же ему памятники ставят!

За право называться вкуснейшим в сегодняшней подборке боролись пряники этих брендов:

Цена: 49,64 руб.

Вес: 136 г.

Состав: мука пшеничная в/с хлебопекарная, сахар, начинка черносмородиновая, маргарин, продукты яичные, вода питьевая, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты аммония; ароматизатор «Черная смородина», регулятор кислотности лимонная кислота.

Старая не только Тула в названии бренда — пряник ждал своего звездного часа с 23 октября.

Режется черствая выпечка с трудом. Надежду на вкусное угощение вселил яркий ягодный аромат.

Сомнения развеял первый же укус: тесто очень сухое, пресное и плотное. Начинки мало, вкус у нее приглушенный черносмородиновый, не слишком сладкий.

С чаем — пойдет, а так — посредственный пряник, в гости с таким прийти можно разве что к нелюбимым родственникам.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 52 руб.

Вес: 140 г.

Состав: мука пшеничная, сахар, начинка, меланж яичный, маргарин (S или Z), мед натуральный, вода питьевая, разрыхлители: Е503, Е500; ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота.

Еще один конвейерный пряник — от кондитерской фабрики «Ясная Поляна».

Как только мы открыли упаковку — сразу почувствовали аромат меда. Мед — главный ингредиент этого пряника. Мягкое плотное тесто имеет четкий медовый вкус.

Начинка тоже напоминает «жидкое золото»: уж слишком она прозрачная и текучая. По вкусу тоже похожа на мед с легким привкусом смородины.

Неплохой пряничек — с чаем зайдет. Но за не слишком ягодную начинку снизим оценку.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 315 руб.

Вес: 300 г.

Состав: мука пшеничная (высший сорт), сахар-песок, начинка фруктовая (сахар, пюре фруктовое), мед натуральный (цветочный), яйцо куриное, масло сливочное, вода питьевая, соль, сода.

Первый в подборке пряник ручной работы. Отметим, что изделия небольших пекарен продаются в разных весовых категориях. Мы брали те, что поменьше.

Тесто у «матрешки» очень мягкое и даже нежное, с легким медовым ароматом — есть его одно удовольствие. Оно и не мудрено: со для изготовления до распаковки прошло всего три для.

Так что вот вам очевидный, но полезный совет: старайтесь брать свежеиспеченные пряники. Разница между полежавшими и свежими колоссальная!

Начинки много, хотя она показалась нам не слишком насыщенной — вкус довольно сдержанный, уступает сладости теста. Зато сомнений насчет натуральности быть не может: в одном из кусочков нам попалась семечка черной смородины.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 280 руб.

Вес: 350 г.

Состав: мука пшеничная в/с, сахар, начинка «Особая» фруктовая, мед натуральный, яичный меланж, масло сливочное, масло растительное, разрыхлители — сода пищевая, соль углеаммонийная; ароматизатор пищевой.

Пахнет пряник аппетитно — сдобой, медом и фруктами. Тесто оказалось немного суховатым и сильно сыпалось.

По консистенции начинка — а ее тут прилично — напоминает густой джем. А вот ко вкусу есть некоторые вопросы — мнения дегустаторов разделились. Кто-то так и не смог точно описать вкус — просто «фруктовый», «ягодный», но точно не черносмородиновый. Кто-то настаивал на том, что в пряник положили вишню. И правда, даже цвет пюре ярко-красный.

Вполне вероятно, что на производстве перепутали маркировки. За невнимательность — минус балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 335 руб.

Вес: 350 г.

Состав: мука пшеничная (высший сорт), сахар-песок, начинка фруктовая (фруктовое пюре, сахар), мед натуральный, яичный меланж, масло сливочное, «сухие духи», вода питьевая, сода пищевая, соль углеаммонийная.

Мы складывали половинки пряников башенкой, пока готовили следующих конкурсантов к «фотосессии». Так вот в прянике от «Пряно» было столько начинки, что она стала подтекать на нижние «этажи».

Аромат у десерта довольно тонкий, а вот на вкус действительно пряно: в составе есть имбирь, корица, кардамон и мускатный орех. Текстура у теста мягчайшая, будто воздушная. Начинка — с ягодной кислинкой и конфетной, неприторной сладостью.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой пряник— «Пряно» (335 руб.),

Самый дешевый пряник— «Старая Тула» (49, 64 руб.),

Самый увесистый — «Пряно» и «Медовые традиции» (по 350 г),

Самый маленький — «Старая Тула» (136 г),

Самый вкусный, самый тульский, по мнению редакции Myslo, — «Пряно».

На самом деле, все образцы достаточно вкусные. А пряники с какой начинкой предпочитаете вы? Пишите в комментариях!