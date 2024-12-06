Матч «Молодежная классика» на открытом льду и гламур 2000-х: выходные в Туле

АКМ — СКА-1946
Где: Центральный стадион «Арсенал».
7 декабря на центральном стадионе «Арсенал» пройдет первый в истории матч «Молодежная классика» на открытом льду между тульской командой АКМ и СКА-1946.
День рождения ZERO DISCO
Где: Бар «ХУД.».
6 декабря в баре «ХУД.» проект ZERO DISCO празднует 4 года. Танцуем под гламур 2000-х и хип-хоп всех времен.
Ловушка для одинокого мужчины
Где: Городской концертный зал.
7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины».
Близкие технологии
Где: Музей станка, кластер «Октава».
7 декабря в Музее станка откроется выставка о цифровой сенсорике «Близкие технологии».
МФК «ТЗМС» — Ростов
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
7 декабря в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - Ростов.
Михаил Башаков и Борис Плотников
Где: Градов music bar.
Стоимость: 1500 руб.
7 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Михаил Башаков и Борис Плотников.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
8 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.