Матч «Молодежная классика» на открытом льду и гламур 2000-х: выходные в Туле

А еще спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина — в нашем обзоре выходных.

Когда: 7 декабря, суббота, 12.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

7 декабря на центральном стадионе «Арсенал» пройдет первый в истории матч «Молодежная классика» на открытом льду между тульской командой АКМ и СКА-1946. День рождения ZERO DISCO Когда: 6 декабря, пятница, 23.00. Где: Бар «ХУД.».

6 декабря в баре «ХУД.» проект ZERO DISCO празднует 4 года. Танцуем под гламур 2000-х и хип-хоп всех времен. Ловушка для одинокого мужчины Когда: 7 декабря, суббота, 17.00. Где: Городской концертный зал.

7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины». Близкие технологии Когда: 7 декабря, суббота, 15.00. Где: Музей станка, кластер «Октава».

7 декабря в Музее станка откроется выставка о цифровой сенсорике «Близкие технологии». МФК «ТЗМС» — Ростов Когда: 7 декабря, суббота, 19.00. Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

7 декабря в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - Ростов. Михаил Башаков и Борис Плотников Когда: 7 декабря, суббота, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 1500 руб.

7 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Михаил Башаков и Борис Плотников. Пиковая дама Когда: 8 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





8 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…