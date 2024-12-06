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Матч «Молодежная классика» на открытом льду и гламур 2000-х: выходные в Туле

Матч «Молодежная классика» на открытом льду и гламур 2000-х: выходные в Туле

А еще спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина — в нашем обзоре выходных.

АКМ — СКА-1946

Когда: 7 декабря, суббота, 12.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

АКМ — СКА-1946

7 декабря на центральном стадионе «Арсенал» пройдет первый в истории матч «Молодежная классика» на открытом льду между тульской командой АКМ и СКА-1946

 

День рождения ZERO DISCO

Когда: 6 декабря, пятница, 23.00.

Где: Бар «ХУД.».

День рождения ZERO DISCO

6 декабря в баре «ХУД.» проект ZERO DISCO празднует 4 года. Танцуем под гламур 2000-х и хип-хоп всех времен.

 

Ловушка для одинокого мужчины

Когда: 7 декабря, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Ловушка для одинокого мужчины

7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины».

 

Близкие технологии

Когда: 7 декабря, суббота, 15.00.

Где: Музей станка, кластер «Октава».

Близкие технологии

7 декабря в Музее станка откроется выставка о цифровой сенсорике «Близкие технологии».

 

МФК «ТЗМС» — Ростов

Когда: 7 декабря, суббота, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

МФК «ТЗМС» — Ростов

7 декабря в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - Ростов.

 

Михаил Башаков и Борис Плотников

Когда: 7 декабря, суббота, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 1500 руб.

Михаил Башаков и Борис Плотников

7 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Михаил Башаков и Борис Плотников.

 

Пиковая дама

Когда: 8 декабря, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Пиковая дама

8 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

 

а что в кино?

Субстанция

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Автор:
вчера, в 16:32 0
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