Итоговое сочинение в 11 классе: мнения школьников и советы учителей

Расскажем о том, какие темы предлагают выпускникам, что важно запомнить и почему подготовиться за месяц не получится.

В среду, 4 декабря, все одиннадцатиклассники в России писали итоговое сочинение. Это испытание — в перечне обязательных и считается одним из этапов получения допуска к сдаче ЕГЭ.

Чтобы узнать, как проходит экзамен, Myslo отправился в ЦО № 16 на ул. Волоховской, где сочинение писали 30 будущих выпускников.

Каким должно быть сочинение?

Требования к работе четко определены. Рекомендованный объём — 350 слов, минимальный — 250.

Сочинение ребята должны написать за 3 часа 55 минут.

Конверты с темами вскрываются только перед началом экзамена, когда дети уже вошли в аудиторию. Процедура такая же, как и на ЕГЭ. Всего тем предлагается шесть. В этом году они были из трех разделов:

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»,

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»,

«Природа и культура в жизни человека».

Каждый школьник выбирает одну. По словам преподавателей, самыми популярными обычно становятся темы про любовь и дружбу. Они ближе всего ребятам, да и аргументацию из художественной литературы к ним подобрать проще.

Критерии оценки сочинения: самостоятельность в написании, соответствие теме, аргументация, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.

Баллы за работу не ставят. Главное, получить заветный «зачет».

Как подготовиться?

На этот вопрос ответила Наталья Фазлеева, учитель русского языка и литературы ЦО № 16:

— К итоговому сочинению не подготовишься за пару дней или недель. Чтобы написать работу успешно, нужно обладать знаниями, которые дают в школе с 5 до 11 класса. Это и теория, и практика, и, конечно, багаж прочитанных произведений. Читать нужно много, глубоко и вдумчиво, уметь понимать и чувствовать писателя, анализировать, сравнивать и делать выводы.

Это сочинение покажет то, как ребята изучали литературу в школе. Конечно, важна и грамотность, но здесь нельзя обойтись без умения рассуждать, обосновывать свою точку зрения, приводить в качестве доказательств литературные аргументы.

В литературе нет понятий отличник или ученик, который знает предмет средне. Любить читать и чувствовать текст может любой школьник, даже тот, у кого не самый высокий средний балл по всем другим предметам.

В целом, сейчас ребятам сложнее, чем тем, кто учился 15-20 лет назад. Интерес к чтению снизился, это видно, в первую очередь, по качеству речи. Я всегда поддерживаю увлечение детей и подростков книгами и призываю к этому родителей.

Даже если ребенок находит свои, не совсем понятные вашему поколению виды литературы, поддержите. Да, сейчас он читает фанфики или манга. Это очень хорошо!

Современным ребятам это интересно. Поверьте, многие из них через несколько лет откроют для себя классику: Толстого, Достоевского, Чехова. Всему свое время.

Как плодотворно готовиться к экзамену помимо чтения? Писать. Пусть не очень большие сочинения, но хотя бы кусочки анализа. Берите любой проблемный вопрос и попытайтесь ответить на него в структуре сочинения. Покажите потом учителю, родителям или старшим родственникам.

Пишите обязательно сами. Во-первых, работа будет ценной, потому что в ней будут именно ваши мысли, а не клише. А во-вторых, вы не соберете чужих ошибок. В сети могут быть тексты, смысл которых далек от реальности. Кто их пишет? Можно ли доверять этим авторам? Делитесь своим.

Ну, а родителям, которые хотят помочь детям, скажу: читайте сами, обсуждайте книги с детьми. Это не только поможет стать вам ближе и подготовиться к сочинению, но и будет развивать речь ребенка. В современном мире это очень ценно.

«Самая простая тема — любовная!»

Сегодняшние одиннадцатиклассники рассказали Myslo, как они готовились к сочинению, и какие темы кажутся им самыми легкими.

Дарья Юрьева:

— Сочинения — одно из самых сложных заданий в школе. К итоговому готовилась год. Читала, писала. Старалась брать книжку в руки каждый день, хотя бы на полчаса. Структуру мы все знаем: вступление, тезис. первый аргумент, второй, вывод. Но применять это все на практике непросто. Надеюсь, все получилось.

Арсений Гришин:

— Обычное сочинение писать не так сложно, как это. Слишком много факторов нужно учесть, плюс использовать аргументы и при этом не уйти в пересказ, а раскрыть тему.

Важно еще и правильно выбрать тему. Самая простая, на мой взгляд, любовная. Почти в каждом произведении есть такая линия и переживания героев, как правило, понятны.

Я готовился к этому с середины лета. Читал книги, написал порядка 50 сочинений. Надеюсь, всё не зря. Результаты покажут.