Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные грибы

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Чем бы порадовать себя в пост? Мы придумали и пошли на закупку баночек с ассорти маринованных грибов. Взяли всё, что нашли на полках. 

Итак, сегодня в обзоре грибочки пяти торговых марок:

  • «Золотая долина»,
  • LUTIK,
  • «Скатерть самобранка», 
  • «Лукашинские»,
  • «Владимирские». 
 

«Лукашинские»

PAV-3625.jpg

Цена: 279,99 руб.

Масса нетто: 340 г.

Масса грибов: 200 г.

Производитель: ООО «Меленковский консервный завод», Владимирская обл., г. Меленки.

Состав: маринованные грибы (моховики, маслята, опята осенние, лисички, белые грибы — в изменяемых соотношениях), вода, сахар, соль, чеснок сушеный, регулятор кислотности лимонная кислота, перец душистый, антиокислитель лимонная кислота. 

PAV-3627.jpg

Это ассорти по описанию выглядит очень соблазнительно. Состав навевает мысли о маринованных грибочках, которые готовили мама и бабушка. Моховики, маслята, лисички и даже белые! Красота.

Выглядит все тоже неплохо. Грибочки симпатичные, не слишком крупные. Правда, белых мы не заметили. Вкус оказался гораздо хуже. Производители умудрились все наши мечты свести почти к минимуму: из приятных впечатлений — только названия и наши фантазии.

Все, что мы почувствовали, — уксус и какой-то привкус. Кислота не самая критичная, но и прекрасных ощущений от маринованных грибов мы не получили. 

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Скатерть самобранка»

PAV-3620.jpg

Цена: 248,99 руб.

Масса нетто: 330 г.

Масса грибов: 190 г.

Производитель: Xiamen Xintuotian Import& Export Co, Xiamen Fujian, Китай.

Состав: вешенки, грузди (shiitake), опята (nameko), вода, сахар, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, антиокислитель — аскорбиновая кислота, укроп, чеснок, лук, семена горчицы, душистый перец.

PAV-3630.jpg

Здесь в ассорти китайский аналог привычных нам грибов. В составе настоящие названия пишут в скобках, но будем честными: шиитаке и намеко — это не грузди и опята. Это нормальные грибы, но более дешевые в производстве. Их можно есть, но вкус у них отличается.

Несмотря ни на что, эти грибы оказались лучше предшественников. Они сладкие, пряные. При этом в специях и маринаде не утонул вкус грибов. 

Этот вкус более спокойный. Это тоже не похоже на домашние консервации, но само по себе неплохо. Такое от покупных грибов мы и ожидали. Без восторгов, но в этом обзоре грибное лукошко от «Скатерти самобранки» получает высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

LUTIK

PAV-3621.jpg

Цена: 299,99 руб.

Масса нетто: 530 г.

Масса грибов: 280 г.

Производитель: Xiamen Ovisen I/E Co, Xiamen, Китай. 

Состав: вешенки, грузди, опята, вода питьевая, чеснок, перец черный, морковь, семена горчицы, лавровый лист, сахар, соль, регулятор кислотности: уксусная кислота ледяная.

PAV-3635.jpg

В составе грибы называются только по-русски, но в банке снова китайские. И производитель тоже.

Грибочки аккуратные. За внешний вид — пятерка. Со вкусом дела похуже. Все не такое кислое, как в первой банке, но тоже есть проблемка: рассол очень похож на помидорный, он заглушил вкус грибов. Вероятно, так сыграла морковь и лавровый лист. Мы задумку повара не оценили.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Золотая долина»

PAV-3622.jpg

Цена: 324,99 руб.

Масса нетто: 410 г.

Масса грибов: 235 г.

Производитель: Kandy (Shanghai) Food Co, Shanghai, Китай.

Состав: грузди (shiitake), вешенки (oyster), опята (nameko), шампиньоны, питьевая вода, морковь, красный перец, свежий чеснок, семена горчицы, укроп, соль, сахар, уксусная кислота, лимонная кислота.

PAV-3639.jpg

Еще один китайский представитель подборки. Первое, что бросается в глаза, — все грибочки в банке нарезаны. Выглядит аккуратно. Эти грибы как будто более склизкие в сравнении с другими. 

Они не такие кислые, но вкус неяркий. За отсутствие ядерного вкуса уксуса мы поставим баллы повыше. 

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

«Владимирские»

PAV-3623.jpg

Цена: 329,99 руб.

Масса нетто: 340 г.

Масса грибов: 200 г.

Производитель: ООО «Меленковский консервный завод», Владимирская обл., г. Меленки.

Состав: грибы маринованные (моховики, лисички, опята осенние, белые грибы — в изменяемых соотношениях), вода, сахар, соль, зелень укропа, регуляторы кислотности уксусная и лимонная кислоты, семена укропа, антиокислитель аскорбиновая кислота.

PAV-3642.jpg

И снова русские грибочки! Только выглядят они хуже «Лукашинских». Производитель один — в банках разное. Эти грибы слишком большие, похожи на лопухи и тряпки. 

На вкус — одни пряности и уксус. Даже грибного оттенка разобрать мы не смогли. Минус вайб, как говорят зумеры. 

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

 

Самые вкусные грибы, по мнению редакции Myslo, — «Скатерть самобранка».

сегодня, в 12:00 +3
