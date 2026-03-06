Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные грибы

Чем бы порадовать себя в пост? Мы придумали и пошли на закупку баночек с ассорти маринованных грибов. Взяли всё, что нашли на полках.

Итак, сегодня в обзоре грибочки пяти торговых марок:

«Золотая долина»,

LUTIK,

«Скатерть самобранка»,

«Лукашинские»,

«Владимирские».

«Лукашинские»

Цена: 279,99 руб.

Масса нетто: 340 г.

Масса грибов: 200 г.

Производитель: ООО «Меленковский консервный завод», Владимирская обл., г. Меленки.

Состав: маринованные грибы (моховики, маслята, опята осенние, лисички, белые грибы — в изменяемых соотношениях), вода, сахар, соль, чеснок сушеный, регулятор кислотности лимонная кислота, перец душистый, антиокислитель лимонная кислота.

Это ассорти по описанию выглядит очень соблазнительно. Состав навевает мысли о маринованных грибочках, которые готовили мама и бабушка. Моховики, маслята, лисички и даже белые! Красота.

Выглядит все тоже неплохо. Грибочки симпатичные, не слишком крупные. Правда, белых мы не заметили. Вкус оказался гораздо хуже. Производители умудрились все наши мечты свести почти к минимуму: из приятных впечатлений — только названия и наши фантазии.

Все, что мы почувствовали, — уксус и какой-то привкус. Кислота не самая критичная, но и прекрасных ощущений от маринованных грибов мы не получили.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Скатерть самобранка»

Цена: 248,99 руб.

Масса нетто: 330 г.

Масса грибов: 190 г.

Производитель: Xiamen Xintuotian Import& Export Co, Xiamen Fujian, Китай.

Состав: вешенки, грузди (shiitake), опята (nameko), вода, сахар, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, антиокислитель — аскорбиновая кислота, укроп, чеснок, лук, семена горчицы, душистый перец.

Здесь в ассорти китайский аналог привычных нам грибов. В составе настоящие названия пишут в скобках, но будем честными: шиитаке и намеко — это не грузди и опята. Это нормальные грибы, но более дешевые в производстве. Их можно есть, но вкус у них отличается.

Несмотря ни на что, эти грибы оказались лучше предшественников. Они сладкие, пряные. При этом в специях и маринаде не утонул вкус грибов.

Этот вкус более спокойный. Это тоже не похоже на домашние консервации, но само по себе неплохо. Такое от покупных грибов мы и ожидали. Без восторгов, но в этом обзоре грибное лукошко от «Скатерти самобранки» получает высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

LUTIK

Цена: 299,99 руб.

Масса нетто: 530 г.

Масса грибов: 280 г.

Производитель: Xiamen Ovisen I/E Co, Xiamen, Китай.

Состав: вешенки, грузди, опята, вода питьевая, чеснок, перец черный, морковь, семена горчицы, лавровый лист, сахар, соль, регулятор кислотности: уксусная кислота ледяная.

В составе грибы называются только по-русски, но в банке снова китайские. И производитель тоже.

Грибочки аккуратные. За внешний вид — пятерка. Со вкусом дела похуже. Все не такое кислое, как в первой банке, но тоже есть проблемка: рассол очень похож на помидорный, он заглушил вкус грибов. Вероятно, так сыграла морковь и лавровый лист. Мы задумку повара не оценили.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Золотая долина»

Цена: 324,99 руб.

Масса нетто: 410 г.

Масса грибов: 235 г.

Производитель: Kandy (Shanghai) Food Co, Shanghai, Китай.

Состав: грузди (shiitake), вешенки (oyster), опята (nameko), шампиньоны, питьевая вода, морковь, красный перец, свежий чеснок, семена горчицы, укроп, соль, сахар, уксусная кислота, лимонная кислота.

Еще один китайский представитель подборки. Первое, что бросается в глаза, — все грибочки в банке нарезаны. Выглядит аккуратно. Эти грибы как будто более склизкие в сравнении с другими.

Они не такие кислые, но вкус неяркий. За отсутствие ядерного вкуса уксуса мы поставим баллы повыше.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Владимирские»

Цена: 329,99 руб.

Масса нетто: 340 г.

Масса грибов: 200 г.

Производитель: ООО «Меленковский консервный завод», Владимирская обл., г. Меленки.

Состав: грибы маринованные (моховики, лисички, опята осенние, белые грибы — в изменяемых соотношениях), вода, сахар, соль, зелень укропа, регуляторы кислотности уксусная и лимонная кислоты, семена укропа, антиокислитель аскорбиновая кислота.

И снова русские грибочки! Только выглядят они хуже «Лукашинских». Производитель один — в банках разное. Эти грибы слишком большие, похожи на лопухи и тряпки.

На вкус — одни пряности и уксус. Даже грибного оттенка разобрать мы не смогли. Минус вайб, как говорят зумеры.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Самые вкусные грибы, по мнению редакции Myslo, — «Скатерть самобранка».