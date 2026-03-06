Концерты Xolidayboy, The Hatters, Аффинаж и хип-хоп фест нулевых: выходные в Туле

Xolidayboy
Где: Тула-Арена.
6 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Xolidayboy.
The Hatters
Где: Тула-Арена.
7 марта на «Тула-Арене» пройдет большой сольник The Hatters.
Аффинаж
Где: MINI by Concert Hall.
7 марта в MINI by Concert Hall выступит «Аффинаж».
НІР-НОР ФЕСТИВАЛЬ
Где: Октава.
7 марта в «Октаве» пройдёт HIP-НОР ФЕСТИВАЛЬ НУЛЕВЫХ.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
6 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Алсу
Где: ГКЗ.
7 марта в Городском концертном зале выступит Алсу.
Ночная лыжная гонка
Где: Веденино.
7 марта в «Веденино» пройдет «Ночная лыжная гонка».
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».