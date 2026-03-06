  1. Моя Слобода
Концерты Xolidayboy, The Hatters, Аффинаж и хип-хоп фест нулевых: выходные в Туле

А еще Ночная лыжная гонка — в нашем обзоре выходных. 

Xolidayboy

Когда: 6 марта, пятница, 12.00.
Где: Тула-Арена.
 

Xolidayboy

6 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Xolidayboy.

 

The Hatters

Когда: 7 марта, суббота, 20.00.
Где: Тула-Арена.
 

The Hatters

7 марта на «Тула-Арене» пройдет большой сольник The Hatters.

 

Аффинаж

Когда: 7 марта, суббота, 20.00.
Где: MINI by Concert Hall.
 

Аффинаж

7 марта в MINI by Concert Hall выступит «Аффинаж».

 

НІР-НОР ФЕСТИВАЛЬ

Когда: 7 марта, суббота, 22.00.
Где: Октава.
 

НІР-НОР ФЕСТИВАЛЬ

7 марта в «Октаве» пройдёт HIP-НОР ФЕСТИВАЛЬ НУЛЕВЫХ.

 

Открытый микрофон

Когда: 6 марта, пятница, 20.00.
Где: Кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

6 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Алсу

Когда: 7 марта, суббота, 19.00.
Где: ГКЗ.
 

Алсу

7 марта в Городском концертном зале выступит Алсу.

 

Ночная лыжная гонка

Когда: 7 марта, суббота, 17.30.
Где: Веденино.
 

Ночная лыжная гонка

7 марта в «Веденино» пройдет «Ночная лыжная гонка».

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

