Контрольная закупка Myslo: пробуем азиатскую лапшу быстрого приготовления

Фото Алексея Пирязева

Мы пришли в магазин и купили самые необычные «бэпэшки» — на некоторых упаковках даже не было ни одного русского слова. Мы попробовали каждую, чтобы понять, какой из них можно быстро и вкусно перекусить, когда очень хочется горячего, а времени и возможности приготовить его нет. Наш обзор оказался актуальным как никогда, ведь на улице крепчает мороз, а столбик термометра опускается до –30 °C!



Оценить лапшу по пятибалльной шкале сложно, поэтому мы будем оценивать по остроте, а вкус опишем во всех подробностях.



Купили корейскую и китайскую лапшу пяти разных производителей, вкусов и форматов (самой «экзотической» стала саморазогревающаяся лапша, которую не нужно заливать кипятком):

лапша «самовар» Lei Qia со вкусом говяжьего стейка;

лапша с вонтонами Lei Qia со вкусом морепродуктов;

лапша «Кимчи Рамен» с сырным вкусом;

лапша «Рамен миек-гук с морскими водорослями»;

лапша HEZHAI с морепродуктами.

Лапша «самовар» Lei Qia со вкусом говяжьего стейка

Цена: 350 руб.



Производитель: Henan, Leiqia Food Co, Китай, провинция Хэнань, город Лоян, уезд Лонин.



Состав лапши: вода питьевая, мука пшеничная, соль пищевая, мука зерновая, масло растительное, пищевые добавки (крахмал ацетатный, камедь гуаровая, кислота молочная, низин, карбонат калия, карбонат натрия, пищевой краситель «гардениевый жёлтый»). Состав соуса: ферментированный соевый соус, вода питьевая, сливочное масло рафинированное (содержит антиоксиданты (ВНА/ВНТ)), масло растительное, томатная паста, курица, сахар белый, перец черный, лук репчатый, соевая паста, белок соевый чищенный (шрот соевый низкотемпературный, глютен, изолят соевого белка), глутамат натрия, соль пищевая, чеснок, пищевой крахмал, пищевые ароматизаторы, пищевые добавки (5-динатриевый нуклеотид, пищевой краситель «карамельный колер», собрат калия). Сушеные овощи: сушеный чеснок. Маринованное яйцо: яйцо куриное, соль.



Лапшу «самовар» готовят не в кипятке, а с помощью специального саморазогревающегося устройства — это пакетик с нагревательным элементом. Горячее блюдо можно будет съесть, даже если у вас настолько полевые условия, что нет возможности погреть воду.







В один контейнер мы складываем содержимое каждого пакетика: лапшу, приправы, соус, овощи, маринованное яйцо, а в другой — наливаем немножечко воды и кладем «волшебное» устройство. Все это дело плотно накрываем крышкой и наблюдаем чудо — в контейнере все начинает шкварчать, а из дырочки в крышке вылетает столб пара! Ждем 10 минут и пробуем.







На вкус лапша чересчур ядреная и острая. Бульона ей явно не хватает. Маринованное яйцо напоминает по вкусу соевое мясо — необычно и интересно. Остренькая лапша отлично сочетается с добавленным арахисом — маслянистый привкус делает блюдо более сбалансированным и немного «приспускает» остроту. Сказано, что это лапша со вкусом стейка, но если об этом не знать, то распознать говядину во всем разнообразии вкусов достаточно сложно.



Оценка остроты: 5 из 5 баллов.

Лапша с вонтонами Lei Qia со вкусом морепродуктов

Цена: 190 руб.

Производитель: Китай.



Состав. Лапша: мука пшеничная, крахмал ацетатный, вода питьевая, соль пищевая, карбонат натрия, альгинат натрия, триполифосфат натрия, гексаметафосфат натрия, пирофосфат натрия. Вонтоны: мука пшеничная, крахмал ацетатный, глютен, начинка из обезвоженного мяса (свинина, курица, соевый белок, ферментированный соевый соус, зеленый лук, соль пищевая, имбирь, крахмал, кунжутное масло, белый сахар, специи, D-эриторбат натрия, бикарбонат аммония, триполифосфат натрия, экстракт розмарина, каррагинан, бикарбонат натрия, пищевой краситель «монаск красный», пищевой ароматизатор), альгинат натрия, карбонат натрия, карбонат калия, сложные фосфаты (триполифосфат нагрия, пирофосфат натрия, гексаметафосфат натрия, динатрий дигидропирофосфат, дикалий гидрофосфат, тринатрий фосфат). Приправа: соль пищевая, глутамат натрия, белый сахар, креветочный порошок, крахмал пищевой кукурузный, мальтодекстрин, приправа со вкусом курицы (курица, жир куриный пищевой, соль пищевая, мальтодекстрин, глутамат натрия, белый сахар), перец черный порошок, порошок имбиря, порошок соевого соуса (ферментированный соевый соус (вода питьевая, обезжиренные соевые бобы без ГМО, пшеница, пищевая соль), мальтодекстрин, пищевая соль, пищевой краситель «карамельный колер», глутамат натрия, 5-динатриевый нуклеотид), 5-динатриевый нуклеотид специи, ароматизированный дрожжевой автолизат, порошок чеснока. Упаковка с сушеными овощами: сушеный креветочный панцирь, сушеные морские водоросли, сушеный зеленый лук, сушеный кориандр. Упаковка с уксусной приправой: ферментированный уксус (вода питьевая, сорго, кукуруза, отруби, бензоат натрия, соль пищевая, глутамат натрия.







Лапша на вкус совсем неострая. Бульон насыщенного сладковатого вкуса с рыбным оттенком. Вонтоны (это такие китайские пельмешки) не с морепродуктами, а как будто с соевым мясом. Когда берешь пельмешек ложкой, он разваливается. В целом нам лапша понравилась, как минимум у нее очень необычный формат и вкус. Попробуйте!



Оценка остроты: 1 из 5 баллов.

Лапша «Кимчи Рамен» с сырным вкусом





Цена: 210 руб.

Производитель: Корея.



Состав. Лапша: пшеничная мука, картофельный крахмал, растительное масло, модифицированный картофельный крахмал Е1442, соль пищевая, регулятор кислотности: Е501, пищевой краситель 101і, экстракт зелёного чая; бульон-приправа: соль пищевая, усилитель вкуса и аромата: Е621, Е635, приправа кимчи (пекинская капуста, мальтодекстрин, экстракт говяжьих костей, соль пищевая, гидролизованный растительный белок (соя), анчоусы, усилитель вкуса и аромата: Е621, Е635, порошок перца чили, экстракт дрожжей, паста из перца чили, сало, клейкая рисовая мука, экстракт свиной, регулятор кислотности: Е296, Е330, загуститель Е 414, сахар, редька, растительное масло, крахмал, пищевой краситель: 150a, E160c), кукурузный порошок, гидролизованный растительный белок (соя), сахар, порошок перца чили, соевая паста, мальтодекстрин, сырная приправа (сухое молоко, мальтодекстрин, сухие сливки, сыр, соль пищевая, загуститель Е414, обезвоженный молочный жир, пищевой краситель: Е 160a, E160b, E150a, усилитель вкуса и аромата: Е621, Е635), паста из перца чили, обезвоженный молочный жир, растительное масло, пищевой ароматизатор «Масло сливочное», сухое молоко, экстракт дрожжей, грибы, пищевой краситель: Е150a, Е160c, экстракт говяжий, экстракт говяжьих костей, солодовый сироп, сало, говяжий жир, кукурузный сироп, регулятор кислотности Е330; хлопья из сушёных овощей: капуста кимчи, капуста, морковь, зелёный лук, красный перец.







Лапша как лапша. Ничего необычного. На вкус такая же, как рядовая «бэпэшка» «Роллтон». В меру острая, сырный привкус чувствуется. В целом вкус насыщенный и яркий, химический. Цвет ярко-оранжевый.



Оценка остроты: 3 из 5 баллов.

Лапша «Рамен миек-гук с морскими водорослями»

Цена: 85 руб.

Производитель: Малайзия.



Состав. Лапша: пшеничная мука, растительное масло (пальмовое масло, антиокислитель Е321), тапиоковый крахмал, картофельный крахмал, соль, регулятор кислотности Е451 (i) стабилизаторы (E 501(i), Е412), краситель Е101 (i). Приправа: усилители вкуса и аромата (E621, E635), мальтодекстрин, сахар, сухой соевый соус (ферментированный соевый соус (вода, обезжиренные соевые бобы, соль), мальтодекстрин, гидролизованный растительный белок (гидролизованный соевый белок, краситель Е150с), специи (порошок чили, луковый порошок, чесночный порошок), соль, сушеные морские водоросли, дрожжевой экстракт, пальмовый олеин, ароматизатор, антислеживающий агент Е 551. Масло для заправки: кунжутное масло.





Несмотря на то, что мы залили лапшу крутым кипятком, она не приготовилась. Прочитали способ приготовления — оказалось, что ее надо поварить минут 5. Немного твердую лапшу мы все равно попробовали. Она совсем неострая, и это совершенно ее не портит. Бульон насыщенный, а морские водоросли и ароматное кунжутное масло добавляют блюду изюминку. Соли в этой лапше в меру, а в послевкусии чувствуется чука.



Оценка остроты: 1 из 5 баллов.

Лапша HEZHAI с морепродуктами





Цена: 290 руб.

Производитель: Китай.



Состав. Лапша: пшеничная мука, крахмал, пищевая соль, стабилизатор альгинат натрия, регулятор кислотности сода пищевая, эмульгатор пирофосфат натрия, куркума, витамин 52. Сашет с приправами: соль, экстракт дрожжей, креветочный порошок, мальтодекстрин, растительный белок, соль, соевый соус (соя, пшеница), специи, краситель сахарный колер III, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия. Сашет с овощами: сушеные морские водоросли вакаме, креветки, кориандр, зеленый лук. Сашет с маслом: кунжутное масло, растительное масло. Сашет с уксусом: ферментированный уксус (вода, сорго, пшеничные отруби, ячмень, горох, пищевая соль), пищевая соль.







Лапша необычная — квадратная. Бульон получается темным — из-за темного уксуса и соевого соуса. На вкус есть ощущение, что эту лапшу варили вместе с креветками: блюдо отдает ярким вкусом морепродуктов. Бульон насыщенный, солено-кислый, терпкий. Присутствует умеренная острота. Лапша мягкая, но упругая, в кипятке не разваливается. Скажем по секрету: эта лапша понравилась нашей редакции больше всего. Ее точно стоит попробовать тем, кто любит что-то экзотическое.



Оценка остроты: 3 из 5 баллов.

Самая дорогая лапша — «самовар» Lei Qia со вкусом говяжьего стейка (350 руб.).



Самая дешевая лапша — «Рамен миек-гук с морскими водорослями» (85 руб.).



Самая острая лапша — «самовар» Lei Qia со вкусом говяжьего стейка (350 руб.).